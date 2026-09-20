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Активно и торжественно: день выборов в Госдуму в Абхазии

Активно и торжественно: день выборов в Госдуму в Абхазии

Sputnik Абхазия

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы России в Абхазии завершено 20 сентября в 20:00. 20.09.2026, Sputnik Абхазия

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выборы в госдуму рф — 2026

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По данным на 18:00, явка превысила 70 тысяч избирателей, сообщил посол России в Абхазии Вячеслав Гладков в пресс-центре Sputnik.Все 50 участков для голосования на территории республики закрылись ровно в 20:00. Сейчас комиссии начинают обработку бюллетеней. В выборах приняли участие граждане России, достигшие 18-летнего возраста. В их число входят граждане Абхазии, обладающие российским гражданством, россияне, работающие в республике, и отдыхающие здесь туристы.Министерство внутренних дел Абхазии обеспечивало порядок на выборах. По сообщениям ведомства, по данным на 16:20, нарушений не было выявлено.

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