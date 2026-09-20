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Активно и торжественно: день выборов в Госдуму в Абхазии
Активно и торжественно: день выборов в Госдуму в Абхазии
Sputnik Абхазия
Голосование на выборах депутатов Государственной Думы России в Абхазии завершено 20 сентября в 20:00. 20.09.2026, Sputnik Абхазия
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По данным на 18:00, явка превысила 70 тысяч избирателей, сообщил посол России в Абхазии Вячеслав Гладков в пресс-центре Sputnik.Все 50 участков для голосования на территории республики закрылись ровно в 20:00. Сейчас комиссии начинают обработку бюллетеней. В выборах приняли участие граждане России, достигшие 18-летнего возраста. В их число входят граждане Абхазии, обладающие российским гражданством, россияне, работающие в республике, и отдыхающие здесь туристы.Министерство внутренних дел Абхазии обеспечивало порядок на выборах. По сообщениям ведомства, по данным на 16:20, нарушений не было выявлено.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото, выборы в госдуму рф — 2026, госдума рф

Активно и торжественно: день выборов в Госдуму в Абхазии

21:57 20.09.2026 (обновлено: 22:03 20.09.2026)
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Голосование на выборах депутатов Государственной Думы России в Абхазии завершено 20 сентября в 20:00.
По данным на 18:00, явка превысила 70 тысяч избирателей, сообщил посол России в Абхазии Вячеслав Гладков в пресс-центре Sputnik.
Все 50 участков для голосования на территории республики закрылись ровно в 20:00.
Сейчас комиссии начинают обработку бюллетеней. В выборах приняли участие граждане России, достигшие 18-летнего возраста. В их число входят граждане Абхазии, обладающие российским гражданством, россияне, работающие в республике, и отдыхающие здесь туристы.
Министерство внутренних дел Абхазии обеспечивало порядок на выборах. По сообщениям ведомства, по данным на 16:20, нарушений не было выявлено.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Посол России в Абхазии Вячеслав Гладков с супругой проголосовали одними из первых

Посол России в Абхазии Вячеслав Гладков с супругой проголосовали одними из первых - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Посол России в Абхазии Вячеслав Гладков с супругой проголосовали одними из первых

© Sputnik / Томас Тхайцук

В голосовании могли принять участие жители Абхазии, обладающие российским гражданством, и туристы

В голосовании могли принять участие жители Абхазии, обладающие российским гражданством, и туристы - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В голосовании могли принять участие жители Абхазии, обладающие российским гражданством, и туристы

© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьер-министр Абхазии Владимир Делба проголосовал на выборах в Госдуму

Премьер-министр Абхазии Владимир Делба проголосовал на выборах в Госдуму - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьер-министр Абхазии Владимир Делба проголосовал на выборах в Госдуму

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие избирательные участки были открыты в стенах школ

Многие избирательные участки были открыты в стенах школ - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие избирательные участки были открыты в стенах школ

© Sputnik / Томас Тхайцук

Свою позицию также выразили звезды кино и телевидения

Свою позицию также выразили звезды кино и телевидения - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Свою позицию также выразили звезды кино и телевидения

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие пришли на голосование в позитивном расположении духа

Многие пришли на голосование в позитивном расположении духа - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие пришли на голосование в позитивном расположении духа

© Sputnik / Томас Тхайцук

Глава Сухума Тимур Агрба оценил ход работы избирательной комиссии

Глава Сухума Тимур Агрба оценил ход работы избирательной комиссии - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Глава Сухума Тимур Агрба оценил ход работы избирательной комиссии

© Sputnik / Томас Тхайцук

К 15:00 выборы в Госдуму посетила 41 тысяча избирателей

К 15:00 выборы в Госдуму посетила 41 тысяча избирателей - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

К 15:00 выборы в Госдуму посетила 41 тысяча избирателей

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие граждане России пришли на выборы семьями

Многие граждане России пришли на выборы семьями - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие граждане России пришли на выборы семьями

© Sputnik / Томас Тхайцук

По данным на 18:00, явка превысила 70 тысяч человек

По данным на 18:00, явка превысила 70 тысяч человек - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

По данным на 18:00, явка превысила 70 тысяч человек

© Sputnik / Томас Тхайцук

Из-за высокой явки в Пицунде и Гагре не хватило бюллетеней, посольство осуществило подвоз дополнительных

Из-за высокой явки в Пицунде и Гагре не хватило бюллетеней, посольство осуществило подвоз дополнительных - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Из-за высокой явки в Пицунде и Гагре не хватило бюллетеней, посольство осуществило подвоз дополнительных

© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазские политики, общественные деятели, артисты и журналисты также сделали свой выбор

Абхазские политики, общественные деятели, артисты и журналисты также сделали свой выбор - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазские политики, общественные деятели, артисты и журналисты также сделали свой выбор

© Sputnik / Томас Тхайцук

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы России в Абхазии завершено 20 сентября в 20:00

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы России в Абхазии завершено 20 сентября в 20:00 - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы России в Абхазии завершено 20 сентября в 20:00

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