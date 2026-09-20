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https://sputnik-abkhazia.ru/20260920/istoriya-uchenogo-god-so-dnya-gibeli-stanislava-lakoba--1065788927.html
История ученого: год со дня гибели Станислава Лакоба
История ученого: год со дня гибели Станислава Лакоба
Sputnik Абхазия
Станислав Лакоба – выдающийся абхазский историк, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, автор Лыхненского обращения 1989 года и один из соавторов учебного... 20.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-20T16:47+0300
2026-09-20T16:47+0300
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/1c/1064644081_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9c742a1919681cce54484e2f109e9a5.jpg
Ученый ушел из жизни в результате ДТП 20 сентября 2025 года. Его похоронили в родовом селе Лыхны Гудаутского района. Госкомиссия по увековечению памяти, изучению и сохранению культурного и творческого наследия Лакоба 28 июля поддержала идею ученого Вячеслава Чирикба назвать одну из аллей в Синопском парке именем Станислава Лакоба. Члены комиссии сообщили, что обратятся с предложением в администрацию столицы.Путь в наукуБудущий историк окончил сухумскую среднюю школу №19 (ранее №6 - прим.). В школьные годы он увлекался археологией и историей, принимал участие в раскопках на побережье и в горных экспедициях.В своих воспоминаниях Станислав Лакоба отмечал, что будучи учеником 7 или 8 класса, он прочел одну польскую книжку, в которой рассказывалось об археологических раскопках и исследованиях шумерской и египетской цивилизаций. С того момента он стал интересоваться наукой.Позже под влиянием своего наставника Льва Соловьева Лакоба увлекся самым древним периодом истории – палеолитом. Он познакомился со многими исследователями, которые работали в этом направлении, среди них был Борис Пиотровский – известный советский археолог-египтолог.Однако впоследствии Станислав Лакоба выбрал основным направлением своей деятельности не археологию, а исследование исторических документов, в которых отражены сведения, связанные с Абхазией и Кавказом. В 1979 году он окончил историко-филологический факультет Сухумского государственного педагогического института.В течение нескольких лет он работал корреспондентом газеты "Советская Абхазия", затем ученым секретарем Общества охраны памятников истории и культуры Абхазии. Свою кандидатскую диссертацию "Абхазия в годы первой российской революции" во время учебы в аспирантуре Лакоба писал под руководством профессора Георгия Дзидзария.В 1980–1999 годы Лакоба работал в Абхазском институте языка, литературы и истории имени Д. И. Гулиа (ныне – Абхазский институт гуманитарных исследований - прим.) научным сотрудником, а затем заведующим отделом истории.В 2000 и 2004 годах в качестве приглашенного профессора занимался научной работой в Центре славянских исследований Университета Хоккайдо в Японии, где издал две книги: "Абхазия – де-факто или Грузия – де-юре?" и "Абхазия после двух империй. XIX–XXI вв. Очерки".Среди работ автора – "Боевики Абхазии в революции 1905–1907 годов", "Абхазия в годы первой Российской революции", "Очерки политической истории Абхазии", "Асланбей", "Ответ историкам из Тбилиси", "Абхазия после двух империй. XIX–XXI вв", "История Абхазии", "Крылились дни в Сухум-Кале...".Станислав Лакоба как политикЗначительную часть своей деятельности Станислав Лакоба посвятил национально-освободительной борьбе народа Абхазии. Он принимал активное участие в работе Народного форума Абхазии "Айдгылара", неоднократно выступал на съездах Конфедерации горских народов Кавказа, полемизировал с грузинскими учеными по вопросам абхазской истории и культуры, отстаивая самобытность абхазского народа и его государственность.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов был депутатом и первым заместителем председателя Верховного Совета Абхазии. В 1994–1996 годы занимал должность первого вице-спикера Парламента Абхазии. Участник Женевского процесса по урегулированию грузино-абхазского конфликта под эгидой ООН при посредничестве России и участии ОБСЕ.В 2002–2003 годы в рамках Бергхофского центра и неправительственной организации "Ресурсы примирения", был участником неформальных грузино-абхазских встреч в Австрии и Германии в рамках Шляйнингского процесса.Одержал победу, выставляясь в качестве вице-президента в первых альтернативных выборах президента Абхазии в 2004 году. В 2005–2009 и в 2011–2013 годах работал секретарем Совета безопасности Абхазии.Станислав Лакоба как литераторПомимо исследовательской работы, Лакоба писал стихотворения и рассказы. Он отмечал, что стал интересоваться литературой, так как его увлекали авангардистские течения начала ХХ века.Кроме того, Лакоба вдохновлялся дальневосточной литературой, в особенности японской поэзией. Под ее влиянием автор стал писать стихотворения в традиционной японской манере "хокку".В юные годы он ощущал, насколько дао близок к настоящей абхазской культуре, в которой Лакоба родился и вырос. Станислав Лакоба первым привнес в абхазскую поэзию восточную лаконичность и образность."Языческая свежесть многих стихов контрастирует с его городской прозой, но во всех его вещах сквозит авторская одержимость природой, редкая у городского жителя. Историк по образованию, Лакоба остро чувствует время и играет с ним по-хозяйски, заставляя работать на объемность текста", – говорится в предисловии сборника стихотворений и рассказов Станислава Лакоба, который вышел в 2011 году.В разные годы Лакоба издал литературные сборники "Колесо и снег", "Весна на траве", "Опрокинутое". Также он написал статьи, посвященные Андрею Белому, Осипу Мандельштаму, Василию Каменскому и многим другим известным поэтам и писателям, побывавшим в Абхазии и писавшим о ней.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250922/1057725917.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260223/1061225207.html
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История ученого: год со дня гибели Станислава Лакоба

16:47 20.09.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукСтанислав Лакоба
Станислав Лакоба - Sputnik Абхазия, 1920, 20.09.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Станислав Лакоба – выдающийся абхазский историк, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, автор Лыхненского обращения 1989 года и один из соавторов учебного пособия "История Абхазии".
Ученый ушел из жизни в результате ДТП 20 сентября 2025 года. Его похоронили в родовом селе Лыхны Гудаутского района. Госкомиссия по увековечению памяти, изучению и сохранению культурного и творческого наследия Лакоба 28 июля поддержала идею ученого Вячеслава Чирикба назвать одну из аллей в Синопском парке именем Станислава Лакоба. Члены комиссии сообщили, что обратятся с предложением в администрацию столицы.

Путь в науку

Будущий историк окончил сухумскую среднюю школу №19 (ранее №6 - прим.). В школьные годы он увлекался археологией и историей, принимал участие в раскопках на побережье и в горных экспедициях.
В своих воспоминаниях Станислав Лакоба отмечал, что будучи учеником 7 или 8 класса, он прочел одну польскую книжку, в которой рассказывалось об археологических раскопках и исследованиях шумерской и египетской цивилизаций. С того момента он стал интересоваться наукой.
"Там я впервые столкнулся с именем верховного божества "Апсу" в шумеро-аккадской мифологии и связал его с самоназванием абхазов. Так совпало, что моя бабушка жила в Эшере, и я часто ездил к ней в гости. Там я сделал свои первые археологические находки – у меня до сих пор хранится изящный маленький кувшинчик, форма которого проста и гениальна", – вспоминал ученый этот период своей жизни.
Позже под влиянием своего наставника Льва Соловьева Лакоба увлекся самым древним периодом истории – палеолитом. Он познакомился со многими исследователями, которые работали в этом направлении, среди них был Борис Пиотровский – известный советский археолог-египтолог.
Однако впоследствии Станислав Лакоба выбрал основным направлением своей деятельности не археологию, а исследование исторических документов, в которых отражены сведения, связанные с Абхазией и Кавказом. В 1979 году он окончил историко-филологический факультет Сухумского государственного педагогического института.
В течение нескольких лет он работал корреспондентом газеты "Советская Абхазия", затем ученым секретарем Общества охраны памятников истории и культуры Абхазии. Свою кандидатскую диссертацию "Абхазия в годы первой российской революции" во время учебы в аспирантуре Лакоба писал под руководством профессора Георгия Дзидзария.
Надежда Венедиктова - Sputnik Абхазия, 1920, 22.09.2025
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22 сентября 2025, 19:03
В 1980–1999 годы Лакоба работал в Абхазском институте языка, литературы и истории имени Д. И. Гулиа (ныне – Абхазский институт гуманитарных исследований - прим.) научным сотрудником, а затем заведующим отделом истории.
В 2000 и 2004 годах в качестве приглашенного профессора занимался научной работой в Центре славянских исследований Университета Хоккайдо в Японии, где издал две книги: "Абхазия – де-факто или Грузия – де-юре?" и "Абхазия после двух империй. XIX–XXI вв. Очерки".
Среди работ автора – "Боевики Абхазии в революции 1905–1907 годов", "Абхазия в годы первой Российской революции", "Очерки политической истории Абхазии", "Асланбей", "Ответ историкам из Тбилиси", "Абхазия после двух империй. XIX–XXI вв", "История Абхазии", "Крылились дни в Сухум-Кале...".

Станислав Лакоба как политик

Значительную часть своей деятельности Станислав Лакоба посвятил национально-освободительной борьбе народа Абхазии. Он принимал активное участие в работе Народного форума Абхазии "Айдгылара", неоднократно выступал на съездах Конфедерации горских народов Кавказа, полемизировал с грузинскими учеными по вопросам абхазской истории и культуры, отстаивая самобытность абхазского народа и его государственность.
Станислав Лакоба - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2026
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Ректор АГУ: Станислав Лакоба был очень талантливым человеком во всем
23 февраля, 11:32
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов был депутатом и первым заместителем председателя Верховного Совета Абхазии. В 1994–1996 годы занимал должность первого вице-спикера Парламента Абхазии. Участник Женевского процесса по урегулированию грузино-абхазского конфликта под эгидой ООН при посредничестве России и участии ОБСЕ.
В 2002–2003 годы в рамках Бергхофского центра и неправительственной организации "Ресурсы примирения", был участником неформальных грузино-абхазских встреч в Австрии и Германии в рамках Шляйнингского процесса.
Одержал победу, выставляясь в качестве вице-президента в первых альтернативных выборах президента Абхазии в 2004 году. В 2005–2009 и в 2011–2013 годах работал секретарем Совета безопасности Абхазии.

Станислав Лакоба как литератор

Помимо исследовательской работы, Лакоба писал стихотворения и рассказы. Он отмечал, что стал интересоваться литературой, так как его увлекали авангардистские течения начала ХХ века.
Кроме того, Лакоба вдохновлялся дальневосточной литературой, в особенности японской поэзией. Под ее влиянием автор стал писать стихотворения в традиционной японской манере "хокку".

"Огромное впечатление произвел на меня трактат Лао-цзы "Дао-дэ дзин", в котором изложена философская система даосизма. Некоторым принципам я следую всю жизнь. Смысл их, на первый взгляд, парадоксален, но, если вдуматься, очень глубок. "Покой – есть главное в движении", "Совершенномудрый намеренно уходит в тень", "Умеющий говорить не допускает ошибок, умеющий ходить не оставляет следов", "Тот, кто говорит красиво, не заслуживает доверия", – рассказывал Лакоба.

В юные годы он ощущал, насколько дао близок к настоящей абхазской культуре, в которой Лакоба родился и вырос. Станислав Лакоба первым привнес в абхазскую поэзию восточную лаконичность и образность.
"Языческая свежесть многих стихов контрастирует с его городской прозой, но во всех его вещах сквозит авторская одержимость природой, редкая у городского жителя. Историк по образованию, Лакоба остро чувствует время и играет с ним по-хозяйски, заставляя работать на объемность текста", – говорится в предисловии сборника стихотворений и рассказов Станислава Лакоба, который вышел в 2011 году.
В разные годы Лакоба издал литературные сборники "Колесо и снег", "Весна на траве", "Опрокинутое". Также он написал статьи, посвященные Андрею Белому, Осипу Мандельштаму, Василию Каменскому и многим другим известным поэтам и писателям, побывавшим в Абхазии и писавшим о ней.
Здание кабинета министров - Sputnik Абхазия, 1920, 28.07.2026
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Именем Станислава Лакоба предложили назвать одну из аллей в Синопском парке
28 июля, 16:03
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