https://sputnik-abkhazia.ru/20260920/istoriya-uchenogo-god-so-dnya-gibeli-stanislava-lakoba--1065788927.html

История ученого: год со дня гибели Станислава Лакоба

История ученого: год со дня гибели Станислава Лакоба

Sputnik Абхазия

Станислав Лакоба – выдающийся абхазский историк, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, автор Лыхненского обращения 1989 года и один из соавторов учебного... 20.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-20T16:47+0300

2026-09-20T16:47+0300

2026-09-20T16:47+0300

абхазия

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Ученый ушел из жизни в результате ДТП 20 сентября 2025 года. Его похоронили в родовом селе Лыхны Гудаутского района. Госкомиссия по увековечению памяти, изучению и сохранению культурного и творческого наследия Лакоба 28 июля поддержала идею ученого Вячеслава Чирикба назвать одну из аллей в Синопском парке именем Станислава Лакоба. Члены комиссии сообщили, что обратятся с предложением в администрацию столицы.Путь в наукуБудущий историк окончил сухумскую среднюю школу №19 (ранее №6 - прим.). В школьные годы он увлекался археологией и историей, принимал участие в раскопках на побережье и в горных экспедициях.В своих воспоминаниях Станислав Лакоба отмечал, что будучи учеником 7 или 8 класса, он прочел одну польскую книжку, в которой рассказывалось об археологических раскопках и исследованиях шумерской и египетской цивилизаций. С того момента он стал интересоваться наукой.Позже под влиянием своего наставника Льва Соловьева Лакоба увлекся самым древним периодом истории – палеолитом. Он познакомился со многими исследователями, которые работали в этом направлении, среди них был Борис Пиотровский – известный советский археолог-египтолог.Однако впоследствии Станислав Лакоба выбрал основным направлением своей деятельности не археологию, а исследование исторических документов, в которых отражены сведения, связанные с Абхазией и Кавказом. В 1979 году он окончил историко-филологический факультет Сухумского государственного педагогического института.В течение нескольких лет он работал корреспондентом газеты "Советская Абхазия", затем ученым секретарем Общества охраны памятников истории и культуры Абхазии. Свою кандидатскую диссертацию "Абхазия в годы первой российской революции" во время учебы в аспирантуре Лакоба писал под руководством профессора Георгия Дзидзария.В 1980–1999 годы Лакоба работал в Абхазском институте языка, литературы и истории имени Д. И. Гулиа (ныне – Абхазский институт гуманитарных исследований - прим.) научным сотрудником, а затем заведующим отделом истории.В 2000 и 2004 годах в качестве приглашенного профессора занимался научной работой в Центре славянских исследований Университета Хоккайдо в Японии, где издал две книги: "Абхазия – де-факто или Грузия – де-юре?" и "Абхазия после двух империй. XIX–XXI вв. Очерки".Среди работ автора – "Боевики Абхазии в революции 1905–1907 годов", "Абхазия в годы первой Российской революции", "Очерки политической истории Абхазии", "Асланбей", "Ответ историкам из Тбилиси", "Абхазия после двух империй. XIX–XXI вв", "История Абхазии", "Крылились дни в Сухум-Кале...".Станислав Лакоба как политикЗначительную часть своей деятельности Станислав Лакоба посвятил национально-освободительной борьбе народа Абхазии. Он принимал активное участие в работе Народного форума Абхазии "Айдгылара", неоднократно выступал на съездах Конфедерации горских народов Кавказа, полемизировал с грузинскими учеными по вопросам абхазской истории и культуры, отстаивая самобытность абхазского народа и его государственность.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов был депутатом и первым заместителем председателя Верховного Совета Абхазии. В 1994–1996 годы занимал должность первого вице-спикера Парламента Абхазии. Участник Женевского процесса по урегулированию грузино-абхазского конфликта под эгидой ООН при посредничестве России и участии ОБСЕ.В 2002–2003 годы в рамках Бергхофского центра и неправительственной организации "Ресурсы примирения", был участником неформальных грузино-абхазских встреч в Австрии и Германии в рамках Шляйнингского процесса.Одержал победу, выставляясь в качестве вице-президента в первых альтернативных выборах президента Абхазии в 2004 году. В 2005–2009 и в 2011–2013 годах работал секретарем Совета безопасности Абхазии.Станислав Лакоба как литераторПомимо исследовательской работы, Лакоба писал стихотворения и рассказы. Он отмечал, что стал интересоваться литературой, так как его увлекали авангардистские течения начала ХХ века.Кроме того, Лакоба вдохновлялся дальневосточной литературой, в особенности японской поэзией. Под ее влиянием автор стал писать стихотворения в традиционной японской манере "хокку".В юные годы он ощущал, насколько дао близок к настоящей абхазской культуре, в которой Лакоба родился и вырос. Станислав Лакоба первым привнес в абхазскую поэзию восточную лаконичность и образность."Языческая свежесть многих стихов контрастирует с его городской прозой, но во всех его вещах сквозит авторская одержимость природой, редкая у городского жителя. Историк по образованию, Лакоба остро чувствует время и играет с ним по-хозяйски, заставляя работать на объемность текста", – говорится в предисловии сборника стихотворений и рассказов Станислава Лакоба, который вышел в 2011 году.В разные годы Лакоба издал литературные сборники "Колесо и снег", "Весна на траве", "Опрокинутое". Также он написал статьи, посвященные Андрею Белому, Осипу Мандельштаму, Василию Каменскому и многим другим известным поэтам и писателям, побывавшим в Абхазии и писавшим о ней.

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