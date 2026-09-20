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Урыстәыла Аҳәынҭқарратә Думахь алхрақәа Очамчыра рцашьа: ахҳәаа
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Аиҿцәажәара
Аԥсны абжьы Урыстәыла аполитикатә ԥсҭазаараҿы: аҵарауаҩ игәаанагара
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Иактуалтәу ахҳәаа
Алхрақәа ҩ-ҳәынҭқаррак реизыҟазаашьа аанарԥшуеит: Алиас Аҩӡба ихҳәаа
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Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
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Аиҿцәажәара
Аԥсни Урыстәылеи реимадараҿы алхрақәа рылахәхара аҵакы: аполитолог игәаанагара
13:34
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Агәаанагара
Алхрақәа рҿы Аԥсны агәаанагара аарԥшра заҭахыузеи: Гули Кьычԥҳа лцәажәара
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Выборы в Госдуму РФ: мнение общественного деятеля Абхазии
Выборы в Госдуму РФ: мнение общественного деятеля Абхазии
Sputnik Абхазия
Выборы депутатов Государственной Думы России проходят сегодня и в Абхазии. Какое значение эти выборы имеют для республики и что в республике ждут от нового... 20.09.2026, Sputnik Абхазия
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Выборы в Госдуму РФ: мнение общественного деятеля Абхазии
Sputnik Абхазия
Выборы в Госдуму РФ: мнение общественного деятеля Абхазии
Выборы депутатов Государственной Думы России проходят сегодня и в Абхазии. Какое значение эти выборы имеют для республики и что в республике ждут от нового состава Госдумы? Об этом в эфире радио Sputniк говорили с членом Общественной палаты Даутом Агрба. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, россия, выборы в госдуму рф — 2026, госдума рф, такие обстоятельства, аудио
подкасты, абхазия, россия, выборы в госдуму рф — 2026, госдума рф, такие обстоятельства, аудио

Выборы в Госдуму РФ: мнение общественного деятеля Абхазии

15:36 20.09.2026 (обновлено: 16:42 20.09.2026)
Радио
Выборы в Госдуму РФ: мнение общественного деятеля Абхазии
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Выборы депутатов Государственной Думы России проходят сегодня и в Абхазии. Какое значение эти выборы имеют для республики и что в республике ждут от нового состава Госдумы? Об этом в эфире радио Sputniк говорили с членом Общественной палаты Даутом Агрба.
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