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Выборы в Госдуму РФ: мнение общественного деятеля Абхазии
Выборы в Госдуму РФ: мнение общественного деятеля Абхазии
Sputnik Абхазия
Выборы депутатов Государственной Думы России проходят сегодня и в Абхазии. Какое значение эти выборы имеют для республики и что в республике ждут от нового... 20.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-20T15:36+0300
2026-09-20T15:36+0300
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Выборы в Госдуму РФ: мнение общественного деятеля Абхазии
Sputnik Абхазия
Выборы в Госдуму РФ: мнение общественного деятеля Абхазии
Выборы депутатов Государственной Думы России проходят сегодня и в Абхазии. Какое значение эти выборы имеют для республики и что в республике ждут от нового состава Госдумы? Об этом в эфире радио Sputniк говорили с членом Общественной палаты Даутом Агрба. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, россия, выборы в госдуму рф — 2026, госдума рф, такие обстоятельства, аудио
подкасты, абхазия, россия, выборы в госдуму рф — 2026, госдума рф, такие обстоятельства, аудио
Выборы в Госдуму РФ: мнение общественного деятеля Абхазии
15:36 20.09.2026 (обновлено: 16:42 20.09.2026)
Выборы депутатов Государственной Думы России проходят сегодня и в Абхазии. Какое значение эти выборы имеют для республики и что в республике ждут от нового состава Госдумы? Об этом в эфире радио Sputniк говорили с членом Общественной палаты Даутом Агрба.