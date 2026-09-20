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Выборы в Госдуму РФ: мнение общественного деятеля Абхазии

Выборы в Госдуму РФ: мнение общественного деятеля Абхазии

Sputnik Абхазия

Выборы депутатов Государственной Думы России проходят сегодня и в Абхазии. Какое значение эти выборы имеют для республики и что в республике ждут от нового... 20.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-20T15:36+0300

2026-09-20T15:36+0300

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Выборы в Госдуму РФ: мнение общественного деятеля Абхазии Sputnik Абхазия Выборы в Госдуму РФ: мнение общественного деятеля Абхазии

Выборы депутатов Государственной Думы России проходят сегодня и в Абхазии. Какое значение эти выборы имеют для республики и что в республике ждут от нового состава Госдумы? Об этом в эфире радио Sputniк говорили с членом Общественной палаты Даутом Агрба. Слушайте подкаст.

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Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, россия, выборы в госдуму рф — 2026, госдума рф, такие обстоятельства, аудио