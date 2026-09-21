https://sputnik-abkhazia.ru/20260921/badra-gunba-provel-soveschanie-s-glavami-rayonov-i-gorodov-1065847036.html

Бадра Гунба провел совещание с главами районов и городов

Бадра Гунба провел совещание с главами районов и городов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание с главами городов и районов республики. 21.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-21T21:17+0300

2026-09-21T21:17+0300

2026-09-21T21:17+0300

в абхазии

абхазия

бадра гунба

абхазия: благоустройство районов и городов

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040540211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b197bffcb258607d78afab2665bb979c.jpg

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание с главами городов и районов республики.Основными темами стали подготовка к празднованию Дня Победы и Независимости Абхазии 30 сентября, а также текущая работа в городах и районах и решение вопросов, волнующих жителей.Бадра Гунба также поблагодарил глав районов и городов за содействие Посольству России в организации и проведении выборов депутатов Госдумы РФ на территории Абхазии.В Абхазии было открыто 50 избирательных участков. Явка по состоянию на 18:00 20 сентября превысила 70 тыс. избирателей.Глава государства подчеркнул, что реконструкция и ремонт дорог — одни из приоритетных направлений работы руководства Абхазии в 2026 году. Особенно он обратил внимание на сельские дороги, что важно для поддержки села, обеспечения нормального транспортного сообщения и повышения качества жизни жителей. В Сухуме, по словам мэра Тимура Агрба, будет завершена основная часть реконструкции улицы 30 Сентября. Полностью закончить работы по техническим причинам планируется не ко Дню Победы, но в ближайшее время. В Очамчырском районе, как доложил глава Алхас Кациа, идет ремонт дороги "Патраз", которая в годы Отечественной войны народа Абхазии связывала блокадный Ткуарчал с селами Восточной Абхазии. Уже отремонтированы дороги в селах Члоу и Джгярда. Позже приступят к ремонту в селе Гуада. В Гагрском районе, по словам главы Юрия Хагуш, готовят необходимую проектную и техническую документацию, чтобы купить материалы и оборудование для замены водопровода в микрорайоне Кемпинг.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, бадра гунба, абхазия: благоустройство районов и городов