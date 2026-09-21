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Бадра Гунба провел совещание с главами районов и городов
Бадра Гунба провел совещание с главами районов и городов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание с главами городов и районов республики. 21.09.2026, Sputnik Абхазия
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в абхазии
абхазия
бадра гунба
абхазия: благоустройство районов и городов
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СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание с главами городов и районов республики.Основными темами стали подготовка к празднованию Дня Победы и Независимости Абхазии 30 сентября, а также текущая работа в городах и районах и решение вопросов, волнующих жителей.Бадра Гунба также поблагодарил глав районов и городов за содействие Посольству России в организации и проведении выборов депутатов Госдумы РФ на территории Абхазии.В Абхазии было открыто 50 избирательных участков. Явка по состоянию на 18:00 20 сентября превысила 70 тыс. избирателей.Глава государства подчеркнул, что реконструкция и ремонт дорог — одни из приоритетных направлений работы руководства Абхазии в 2026 году. Особенно он обратил внимание на сельские дороги, что важно для поддержки села, обеспечения нормального транспортного сообщения и повышения качества жизни жителей. В Сухуме, по словам мэра Тимура Агрба, будет завершена основная часть реконструкции улицы 30 Сентября. Полностью закончить работы по техническим причинам планируется не ко Дню Победы, но в ближайшее время. В Очамчырском районе, как доложил глава Алхас Кациа, идет ремонт дороги "Патраз", которая в годы Отечественной войны народа Абхазии связывала блокадный Ткуарчал с селами Восточной Абхазии. Уже отремонтированы дороги в селах Члоу и Джгярда. Позже приступят к ремонту в селе Гуада. В Гагрском районе, по словам главы Юрия Хагуш, готовят необходимую проектную и техническую документацию, чтобы купить материалы и оборудование для замены водопровода в микрорайоне Кемпинг.
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абхазия, бадра гунба, абхазия: благоустройство районов и городов
абхазия, бадра гунба, абхазия: благоустройство районов и городов

Бадра Гунба провел совещание с главами районов и городов

21:17 21.09.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук Администрация Президента РА
Администрация Президента РА - Sputnik Абхазия, 1920, 21.09.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание с главами городов и районов республики.
Основными темами стали подготовка к празднованию Дня Победы и Независимости Абхазии 30 сентября, а также текущая работа в городах и районах и решение вопросов, волнующих жителей.
Бадра Гунба также поблагодарил глав районов и городов за содействие Посольству России в организации и проведении выборов депутатов Госдумы РФ на территории Абхазии.
"Моим решением была создана рабочая группа, которую возглавлял Беслана Владимирович (Бигвава - прим.), в состав которой входили руководители администрации города и районов. Я бы хотел по итогам всех этих мероприятий поблагодарить вас за оказанную поддержку посольству России. Организационные вопросы лежали на вас и выборы прошли достойно, без каких-либо эксцессов", — сказал президент на совещании.
В Абхазии было открыто 50 избирательных участков. Явка по состоянию на 18:00 20 сентября превысила 70 тыс. избирателей.
Глава государства подчеркнул, что реконструкция и ремонт дорог — одни из приоритетных направлений работы руководства Абхазии в 2026 году.
Особенно он обратил внимание на сельские дороги, что важно для поддержки села, обеспечения нормального транспортного сообщения и повышения качества жизни жителей.
В Сухуме, по словам мэра Тимура Агрба, будет завершена основная часть реконструкции улицы 30 Сентября. Полностью закончить работы по техническим причинам планируется не ко Дню Победы, но в ближайшее время.
В Очамчырском районе, как доложил глава Алхас Кациа, идет ремонт дороги "Патраз", которая в годы Отечественной войны народа Абхазии связывала блокадный Ткуарчал с селами Восточной Абхазии. Уже отремонтированы дороги в селах Члоу и Джгярда. Позже приступят к ремонту в селе Гуада.
В Гагрском районе, по словам главы Юрия Хагуш, готовят необходимую проектную и техническую документацию, чтобы купить материалы и оборудование для замены водопровода в микрорайоне Кемпинг.
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