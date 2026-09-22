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В Sputnik подведут итоги участия Абхазии в Международном фестивале молодежи
В Sputnik подведут итоги участия Абхазии в Международном фестивале молодежи
Sputnik Абхазия
23 сентября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция: "Итоги участия делегации Абхазии в... 22.09.2026, Sputnik Абхазия
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23 сентября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция: "Итоги участия делегации Абхазии в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге и экспедиции "Абхазская волна".Участники:В ходе пресс-конференции спикеры подведут итоги участия делегации Абхазии в Международном фестивале молодежи и международной экспедиции "Абхазская волна", ставшей частью программы МФМ, впечатлениях о фестивале.
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абхазия, молодежь, анонсы

В Sputnik подведут итоги участия Абхазии в Международном фестивале молодежи

14:24 22.09.2026 (обновлено: 14:57 22.09.2026)
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23 сентября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция: "Итоги участия делегации Абхазии в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге и экспедиции "Абхазская волна".
Участники:
Юлия Красцова – директор представительства ДВФМ в Республике Абхазия;
Беслан Аршба – начальник молодежного отдела Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту;
Георгий Отырба – участник взрослой программы;
Александра Гиндия – участница детской программы.
В ходе пресс-конференции спикеры подведут итоги участия делегации Абхазии в Международном фестивале молодежи и международной экспедиции "Абхазская волна", ставшей частью программы МФМ, впечатлениях о фестивале.
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