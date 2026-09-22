https://sputnik-abkhazia.ru/20260922/v-sputnik-podvedut-itogi-uchastiya-abkhazii-v-mezhdunarodnom-festivale-molodezhi-1065859240.html
В Sputnik подведут итоги участия Абхазии в Международном фестивале молодежи
В Sputnik подведут итоги участия Абхазии в Международном фестивале молодежи
Sputnik Абхазия
23 сентября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция: "Итоги участия делегации Абхазии в... 22.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-22T14:24+0300
2026-09-22T14:24+0300
2026-09-22T14:57+0300
пресс-центр
абхазия
молодежь
анонсы
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/0a/1052540219_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bac08ed5b9d039597451dd6f7a412b3.jpg
23 сентября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция: "Итоги участия делегации Абхазии в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге и экспедиции "Абхазская волна".Участники:В ходе пресс-конференции спикеры подведут итоги участия делегации Абхазии в Международном фестивале молодежи и международной экспедиции "Абхазская волна", ставшей частью программы МФМ, впечатлениях о фестивале.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/0a/1052540219_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d2c7fc260f61f76afdb7c0e9f50ce17.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, молодежь, анонсы
абхазия, молодежь, анонсы
В Sputnik подведут итоги участия Абхазии в Международном фестивале молодежи
14:24 22.09.2026 (обновлено: 14:57 22.09.2026)
23 сентября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция: "Итоги участия делегации Абхазии в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге и экспедиции "Абхазская волна".
Юлия Красцова – директор представительства ДВФМ в Республике Абхазия;
Беслан Аршба – начальник молодежного отдела Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту;
Георгий Отырба – участник взрослой программы;
Александра Гиндия – участница детской программы.
В ходе пресс-конференции спикеры подведут итоги участия делегации Абхазии в Международном фестивале молодежи и международной экспедиции "Абхазская волна", ставшей частью программы МФМ, впечатлениях о фестивале.