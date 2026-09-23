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"Абхазская волна": итоги международной экспедиции
"Абхазская волна": итоги международной экспедиции
Sputnik Абхазия
Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге проходил с 11 по 17 сентября, он собрал 10 тысяч человек из разных регионов России и других стран. 23.09.2026, Sputnik Абхазия
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Организаторы и участники Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге и международной экспедиции "Абхазская волна" рассказали об итогах мероприятий и поделились эмоциями.На пресс-конференции в Sputnik они рассказали, какие задачи ставили перед собой, как готовились к фестивалю в Абхазии и какие итоги можно подвести на данный момент.
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"Абхазская волна": итоги международной экспедиции

15:02 23.09.2026 (обновлено: 15:07 23.09.2026)
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Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге проходил с 11 по 17 сентября, он собрал 10 тысяч человек из разных регионов России и других стран.
Организаторы и участники Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге и международной экспедиции "Абхазская волна" рассказали об итогах мероприятий и поделились эмоциями.
На пресс-конференции в Sputnik они рассказали, какие задачи ставили перед собой, как готовились к фестивалю в Абхазии и какие итоги можно подвести на данный момент.
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