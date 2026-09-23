https://sputnik-abkhazia.ru/20260923/abkhazskaya-volna-itogi-mezhdunarodnoy-ekspeditsii-1065879842.html
"Абхазская волна": итоги международной экспедиции
"Абхазская волна": итоги международной экспедиции
Sputnik Абхазия
Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге проходил с 11 по 17 сентября, он собрал 10 тысяч человек из разных регионов России и других стран. 23.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-23T15:02+0300
2026-09-23T15:02+0300
2026-09-23T15:07+0300
пресс-центр
абхазия
молодежь
новости
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/09/17/1065879598_74:0:1208:638_1920x0_80_0_0_72c9d7657f6025ae965a3c18bae57199.jpg
Организаторы и участники Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге и международной экспедиции "Абхазская волна" рассказали об итогах мероприятий и поделились эмоциями.На пресс-конференции в Sputnik они рассказали, какие задачи ставили перед собой, как готовились к фестивалю в Абхазии и какие итоги можно подвести на данный момент.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/09/17/1065879598_215:0:1066:638_1920x0_80_0_0_23b8db40e6523af7b095839321b09dd1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, молодежь, новости, видео, мультимедиа, видео
абхазия, молодежь, новости, видео, мультимедиа, видео
"Абхазская волна": итоги международной экспедиции
15:02 23.09.2026 (обновлено: 15:07 23.09.2026)
Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге проходил с 11 по 17 сентября, он собрал 10 тысяч человек из разных регионов России и других стран.
Организаторы и участники Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге и международной экспедиции "Абхазская волна" рассказали об итогах мероприятий и поделились эмоциями.
На пресс-конференции в Sputnik они рассказали, какие задачи ставили перед собой, как готовились к фестивалю в Абхазии и какие итоги можно подвести на данный момент.