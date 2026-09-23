https://sputnik-abkhazia.ru/20260923/kultura-kak-dialog-kakie-temy-obsudit-abkhazskaya-delegatsiya-na-forume-obedinennykh-kultur-1065897825.html

Культура как диалог: какие темы обсудит абхазская делегация на Форуме объединенных культур

Культура как диалог: какие темы обсудит абхазская делегация на Форуме объединенных культур

Sputnik Абхазия

Абхазская делегация примет участие в XII Международном форуме объединенных культур, который пройдет в Санкт-Петербурге 24–26 сентября. 23.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-23T12:29+0300

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О том, какие задачи ставит перед собой абхазская делегация, какие проекты планируется обсудить с российскими и международными партнерами, как развивается сотрудничество в сфере театра, кино и образования, почему культура может стать инструментом международного диалога и как она связана с туризмом и креативной экономикой, в интервью радио Sputnik рассказал министр культуры Абхазии Даур Кове.Абхазия традиционно принимает участие в Форуме объединенных культур. В этом году республику представит заместитель министра культуры Динара Смыр, а также большая делегация, в которую войдут представители Картинной галереи, Центрального выставочного зала, деятели культуры и художники.Как отметил Даур Кове, форум для Абхазии — это не только возможность представить свою культуру, но и площадка для переговоров с российскими и международными партнерами. На встречах планируется обсудить уже реализованные проекты и новые направления сотрудничества.Одной из тем станет развитие театрального сотрудничества и возможность проведения в Абхазии театрального фестиваля. Также продолжится работа в сфере кино — в том числе над проведением кинофестивалей и созданием в республике собственной кинематографической базы.Министр отдельно остановился на образовательном сотрудничестве и возможностях для молодых специалистов. По его словам, поездки абхазской молодежи на российские культурные площадки позволяют получать новые знания, знакомиться с людьми и привозить полученный опыт в республику.Говоря о значении культуры для Абхазии, Даур Кове подчеркнул, что через искусство, музыку, кино и традиции страна может рассказывать о себе международной аудитории.Он также отметил потенциал креативных индустрий, которые могут быть связаны с туризмом, гастрономией, ремеслами и развитием новых культурных продуктов.По итогам форума абхазская сторона рассчитывает вернуться не только с новыми контактами, но и с конкретными проектами, которые можно будет реализовать в республике.

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