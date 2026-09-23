Организацию патриотического форума обсудят в пресс-центре Sputnik Абхазия

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аахыҵ Уаԥстәыла атәыла ахада иалхрақәа рымҩасшьа: Аԥснынтә анаԥшҩы лыҿцәажәара
13:05
14 мин
Аиҿцәажәара
Иреиҳау Асовет ахь алхрақәа: 35 шықәса раԥхьа иҟаз ахҭысқәа ҳгәалаҳаршәоит
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа рырҿиамҭақәа амобилтә цҵаҿы: апроект аус шауло еилаҳкаауеит
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Зима близко: как "Черноморэнерго" готовит сети к холодам и решает проблему долгов
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
Аҟәа ахақәиҭтәразы ажәылара: Рауль Смыр игәалашәарақәа
18:04
25 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Высокая явка и оценка эксперта: что означают результаты выборов для Абхазии
18:34
14 мин
Турбаза
Не только лето: почему Абхазия идеальна для отдыха в межсезонье
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
Аҟәа ахақәиҭтәразы ажәылара: Рауль Смыр игәалашәарақәа
21:04
25 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Высокая явка и оценка эксперта: что означают результаты выборов для Абхазии
21:34
14 мин
Турбаза
Не только лето: почему Абхазия идеальна для отдыха в межсезонье
21:49
11 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аибашьра иалахәыз
Ҳаамҭазтәи аԥсуа ҳәынҭқарра ауасхыр азышьҭазҵаз Аиааира амш: аветеран ицәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Жәларбжьаратәи апроект "Атомтә диктант" мҩаԥысуеит Аԥсны: ахҳәаа
13:36
13 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҳҭнықалақь аҿы афымцаҳақәеи ашьаҟақәеи рыԥсахра иаҿуп: ахҳәаа
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Наследие под угрозой: кто и как сохранит историю Абхазии?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Такие обстоятельства
От Екатеринбурга до Сухума: итоги Международного фестиваля молодежи
14:34
12 мин
Актуальный комментарий
Высокая явка и оценка эксперта: что означают результаты выборов для Абхазии
14:45
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Такие обстоятельства
Инвестиции в Абхазии: как получить поддержку Минэкономики и не упустить шанс
18:49
16 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260923/organizatsiyu-patrioticheskogo-foruma-obsudyat-v-press-tsentre-sputnik-abkhaziya-1065870136.html
Организацию патриотического форума обсудят в пресс-центре Sputnik Абхазия
Организацию патриотического форума обсудят в пресс-центре Sputnik Абхазия
Sputnik Абхазия
23 сентября в 15:30 состоится пресс-конференция, посвященная проведению патриотического форума "Точка сбора: Абхазия" в Сухуме. 23.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-23T10:41+0300
2026-09-23T11:26+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0d/1046302126_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_6dae67dfbf385e9a0f7e440396baff6c.jpg
23 сентября в 15:30 состоится пресс-конференция, посвященная проведению патриотического форума "Точка сбора: Абхазия" в Сухуме.Само мероприятие состоится 24–25 сентября.Участники:Спикеры расскажут о том, как появилась идея провести форум, о целях и мероприятиях, которые пройдут в рамках форума.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0d/1046302126_106:0:1815:1282_1920x0_80_0_0_59c412fd6a7ca4dd44077f3bc5e841f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости
абхазия, новости

Организацию патриотического форума обсудят в пресс-центре Sputnik Абхазия

10:41 23.09.2026 (обновлено: 11:26 23.09.2026)
© Sputnik / Марианна Кубрава Пресс-центр спутник Абхазия
Пресс-центр спутник Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 23.09.2026
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подписаться
23 сентября в 15:30 состоится пресс-конференция, посвященная проведению патриотического форума "Точка сбора: Абхазия" в Сухуме.
Само мероприятие состоится 24–25 сентября.
Участники:
Денис Соломко — первый заместитель председателя "Ассоциации ветеранов боевых действий Абхазии"
Ахмат Чичба — заместитель председателя по ключевым проектам движения "Молодая Абхазия"
Спикеры расскажут о том, как появилась идея провести форум, о целях и мероприятиях, которые пройдут в рамках форума.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0