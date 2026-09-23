https://sputnik-abkhazia.ru/20260923/organizatsiyu-patrioticheskogo-foruma-obsudyat-v-press-tsentre-sputnik-abkhaziya-1065870136.html

Организацию патриотического форума обсудят в пресс-центре Sputnik Абхазия

Организацию патриотического форума обсудят в пресс-центре Sputnik Абхазия

Sputnik Абхазия

23 сентября в 15:30 состоится пресс-конференция, посвященная проведению патриотического форума "Точка сбора: Абхазия" в Сухуме. 23.09.2026, Sputnik Абхазия

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23 сентября в 15:30 состоится пресс-конференция, посвященная проведению патриотического форума "Точка сбора: Абхазия" в Сухуме.Само мероприятие состоится 24–25 сентября.Участники:Спикеры расскажут о том, как появилась идея провести форум, о целях и мероприятиях, которые пройдут в рамках форума.

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