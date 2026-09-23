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Организацию патриотического форума обсудят в пресс-центре Sputnik Абхазия
Организацию патриотического форума обсудят в пресс-центре Sputnik Абхазия
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23 сентября в 15:30 состоится пресс-конференция, посвященная проведению патриотического форума "Точка сбора: Абхазия" в Сухуме. 23.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-23T10:41+0300
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23 сентября в 15:30 состоится пресс-конференция, посвященная проведению патриотического форума "Точка сбора: Абхазия" в Сухуме.Само мероприятие состоится 24–25 сентября.Участники:Спикеры расскажут о том, как появилась идея провести форум, о целях и мероприятиях, которые пройдут в рамках форума.
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Организацию патриотического форума обсудят в пресс-центре Sputnik Абхазия
10:41 23.09.2026 (обновлено: 11:26 23.09.2026)
23 сентября в 15:30 состоится пресс-конференция, посвященная проведению патриотического форума "Точка сбора: Абхазия" в Сухуме.
Само мероприятие состоится 24–25 сентября.
Денис Соломко — первый заместитель председателя "Ассоциации ветеранов боевых действий Абхазии"
Ахмат Чичба — заместитель председателя по ключевым проектам движения "Молодая Абхазия"
Спикеры расскажут о том, как появилась идея провести форум, о целях и мероприятиях, которые пройдут в рамках форума.