Преемственность поколений: патриотический форум пройдет в Абхазии
23:13 23.09.2026 (обновлено: 23:16 23.09.2026)
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Патриотический форум "Точка сбора: Абхазия" проведут в Сухуме 24 и 25 сентября.
Около 150 участников — 50 ветеранов и 100 представителей молодежи — соберутся 24–25 сентября на форуме, посвященном исторической памяти и диалогу поколений.
Площадками станут Центр "Мы вместе" и Абхазский стрелковый клуб. В программе — открытые разговоры молодежи с ветеранами, пленарные заседания, показы документальных фильмов. Отдельным направлением станет совместная командная работа.
Главная идея форума — дать молодому поколению возможность услышать историю непосредственно от ее участников. Личные воспоминания и опыт ветеранов должны стать основой для разговора о прошлом, гражданской ответственности и будущем Абхазии.
Организаторы — АНО "Импакт" и РОО "Ассоциация ветеранов боевых действий Абхазии" при содействии РМОО "Молодая Абхазия" и поддержке Фонда президентских грантов.
Около 150 участников — 50 ветеранов и 100 представителей молодежи — соберутся 24–25 сентября на форуме, посвященном исторической памяти и диалогу поколений.
Площадками станут Центр "Мы вместе" и Абхазский стрелковый клуб. В программе — открытые разговоры молодежи с ветеранами, пленарные заседания, показы документальных фильмов. Отдельным направлением станет совместная командная работа.
Главная идея форума — дать молодому поколению возможность услышать историю непосредственно от ее участников. Личные воспоминания и опыт ветеранов должны стать основой для разговора о прошлом, гражданской ответственности и будущем Абхазии.
Организаторы — АНО "Импакт" и РОО "Ассоциация ветеранов боевых действий Абхазии" при содействии РМОО "Молодая Абхазия" и поддержке Фонда президентских грантов.