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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Выборы в Госдуму: Батал Табагуа оценил явку и значение голосования для Абхазии
Выборы в Госдуму: Батал Табагуа оценил явку и значение голосования для Абхазии
Sputnik Абхазия
Более 70 тысяч человек проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы России в Абхазии по данным на 18:00 20 сентября. 23.09.2026, Sputnik Абхазия
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О том, как была организована работа избирательных участков в Абхазии, чем может быть обусловлена высокая явка, какое значение результаты голосования имеют для республики, а также о российско-абхазских отношениях, реализуемых проектах и изменениях в Абхазии в интервью радио Sputnik рассказал экс-председатель ЦИК, депутат шестого созыва Парламента Батал Табагуа.Он назвал показатель явки значимым и связал активность избирателей с отношением жителей Абхазии к России и интересом к формированию российского законодательного органа.Отдельно Табагуа оценил организацию голосования, отметив работу избирательных комиссий, посольства России в Абхазии и взаимодействие с абхазской ЦИК.Говоря о значении выборов для республики, эксперт подчеркнул тесную взаимосвязь Абхазии и России, а также отметил роль российского парламента в вопросах, затрагивающих интересы республики.В интервью также речь зашла о российских проектах в Абхазии, развитии инфраструктуры, восстановлении аэропорта, благоустройстве Сухума и других изменениях, которые, по мнению собеседника, непосредственно отражаются на повседневной жизни жителей.
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Выборы в Госдуму: Батал Табагуа оценил явку и значение голосования для Абхазии

23:20 23.09.2026
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Более 70 тысяч человек проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы России в Абхазии по данным на 18:00 20 сентября.
О том, как была организована работа избирательных участков в Абхазии, чем может быть обусловлена высокая явка, какое значение результаты голосования имеют для республики, а также о российско-абхазских отношениях, реализуемых проектах и изменениях в Абхазии в интервью радио Sputnik рассказал экс-председатель ЦИК, депутат шестого созыва Парламента Батал Табагуа.
Он назвал показатель явки значимым и связал активность избирателей с отношением жителей Абхазии к России и интересом к формированию российского законодательного органа.
Отдельно Табагуа оценил организацию голосования, отметив работу избирательных комиссий, посольства России в Абхазии и взаимодействие с абхазской ЦИК.
Говоря о значении выборов для республики, эксперт подчеркнул тесную взаимосвязь Абхазии и России, а также отметил роль российского парламента в вопросах, затрагивающих интересы республики.
В интервью также речь зашла о российских проектах в Абхазии, развитии инфраструктуры, восстановлении аэропорта, благоустройстве Сухума и других изменениях, которые, по мнению собеседника, непосредственно отражаются на повседневной жизни жителей.
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