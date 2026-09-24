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Глава ГТК поздравил и наградил сотрудников в преддверии 35-летия ведомства
Глава ГТК поздравил и наградил сотрудников в преддверии 35-летия ведомства
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Отар Хеция поздравил и наградил сотрудников личного состава в преддверии... 24.09.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Отар Хеция поздравил и наградил сотрудников личного состава в преддверии 35-летия ГТК. Ведомственными наградами были награждены сотрудники таможенного поста "Псоу". Руководитель ведомства назвал его одним из ключевых постов всей таможенной системы, подчеркнув, что от ежедневной работы сотрудников подразделения напрямую зависит не только наполнение республиканского бюджета, но и общая безопасность государства, учитывая огромный товаропоток, проходящий через этот участок.За пять лет таможенными органами Абхазии в бюджет дополнительно перечислено более 2,5 млрд рублей сверх установленных плановых показателей, и значительная часть этих поступлений — заслуга коллектива пункта "Псоу", добавил Хеция. Председатель ГТК лично посетил таможенное управление "Гал". Он подчеркнул, что несмотря на спокойную обстановку сейчас, вся страна хорошо помнит, какой высокой ценой досталась возможность мирно трудиться и защищать госрубежи.Минутой памяти почтили сотрудников таможенных органов, которые в разные годы отдали свои жизни, защищая Родину.Отар Хеция, обращаясь к сотрудникам центрального аппарата, отметил, что за 35 лет таможенная служба прошла непростой путь становления вместе со всей страной. Современный коллектив ГТК успешно сочетает в себе лучшие традиции старших поколений и энергию молодых сотрудников.
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абхазия, таможня, отар хеция

Глава ГТК поздравил и наградил сотрудников в преддверии 35-летия ведомства

20:07 24.09.2026
© Foto / Государственный таможенный комитет АбхазииОтар Хеция
Отар Хеция - Sputnik Абхазия, 1920, 24.09.2026
© Foto / Государственный таможенный комитет Абхазии
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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Отар Хеция поздравил и наградил сотрудников личного состава в преддверии 35-летия ГТК.

Ведомственными наградами были награждены сотрудники таможенного поста "Псоу".
Руководитель ведомства назвал его одним из ключевых постов всей таможенной системы, подчеркнув, что от ежедневной работы сотрудников подразделения напрямую зависит не только наполнение республиканского бюджета, но и общая безопасность государства, учитывая огромный товаропоток, проходящий через этот участок.
За пять лет таможенными органами Абхазии в бюджет дополнительно перечислено более 2,5 млрд рублей сверх установленных плановых показателей, и значительная часть этих поступлений — заслуга коллектива пункта "Псоу", добавил Хеция.

Председатель ГТК лично посетил таможенное управление "Гал".
Он подчеркнул, что несмотря на спокойную обстановку сейчас, вся страна хорошо помнит, какой высокой ценой досталась возможность мирно трудиться и защищать госрубежи.

Минутой памяти почтили сотрудников таможенных органов, которые в разные годы отдали свои жизни, защищая Родину.
Отар Хеция, обращаясь к сотрудникам центрального аппарата, отметил, что за 35 лет таможенная служба прошла непростой путь становления вместе со всей страной.
Современный коллектив ГТК успешно сочетает в себе лучшие традиции старших поколений и энергию молодых сотрудников.
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