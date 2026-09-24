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Грызлов отметил высокую поддержку партии "Единая Россия" в Абхазии

Грызлов отметил высокую поддержку партии "Единая Россия" в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Наиболее высокую поддержку партии "Единая Россия" оказали избиратели в Абхазии, Белоруссии, Южной Осетии, Молдавии и на Кипре, заявил... 24.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-24T20:17+0300

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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Наиболее высокую поддержку партии "Единая Россия" оказали избиратели в Абхазии, Белоруссии, Южной Осетии, Молдавии и на Кипре, заявил председатель Высшего совета партии Борис Грызлов.Всего на выборах в Госдуму за рубежом проголосовали более 270 тыс. россиянВыборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. В Абхазии было открыто беспрецедентное количество избирательных участков среди зарубежных стран — 50. Проголосовать смогли как постоянно проживающие в Абхазии граждане РФ, так и туристы, находящиеся на территории республики.

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абхазия, выборы в госдуму рф — 2026, россия, единая россия