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Грызлов отметил высокую поддержку партии "Единая Россия" в Абхазии
Грызлов отметил высокую поддержку партии "Единая Россия" в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Наиболее высокую поддержку партии "Единая Россия" оказали избиратели в Абхазии, Белоруссии, Южной Осетии, Молдавии и на Кипре, заявил... 24.09.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Наиболее высокую поддержку партии "Единая Россия" оказали избиратели в Абхазии, Белоруссии, Южной Осетии, Молдавии и на Кипре, заявил председатель Высшего совета партии Борис Грызлов.Всего на выборах в Госдуму за рубежом проголосовали более 270 тыс. россиянВыборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. В Абхазии было открыто беспрецедентное количество избирательных участков среди зарубежных стран — 50. Проголосовать смогли как постоянно проживающие в Абхазии граждане РФ, так и туристы, находящиеся на территории республики.
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абхазия, выборы в госдуму рф — 2026, россия, единая россия
абхазия, выборы в госдуму рф — 2026, россия, единая россия

Грызлов отметил высокую поддержку партии "Единая Россия" в Абхазии

20:17 24.09.2026
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСовместное заседание бюро высшего совета и президиума генсовета "Единой России"
Совместное заседание бюро высшего совета и президиума генсовета Единой России - Sputnik Абхазия, 1920, 24.09.2026
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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Наиболее высокую поддержку партии "Единая Россия" оказали избиратели в Абхазии, Белоруссии, Южной Осетии, Молдавии и на Кипре, заявил председатель Высшего совета партии Борис Грызлов.

Всего на выборах в Госдуму за рубежом проголосовали более 270 тыс. россиян
"Несмотря на все противодействия недружественных стран, более 270 тысяч наших сограждан приняли участие в голосовании за рубежом", — сказал Грызлов на совместном заседании Бюро Высшего совета и Генсовета "Единой России".
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября.
В Абхазии было открыто беспрецедентное количество избирательных участков среди зарубежных стран — 50. Проголосовать смогли как постоянно проживающие в Абхазии граждане РФ, так и туристы, находящиеся на территории республики.
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