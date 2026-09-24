Гунба провел заседание Консультативного совета политпартий и общественных организаций
19:43 24.09.2026 (обновлено: 19:48 24.09.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация президента.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Бадра Гунба провел заседание Координационного совета политических партий и общественных организаций при президенте Абхазии.
На встрече присутствовали вице-президент Беслан Бигвава, лидер партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Барциц, председатель партии "Амцахара" Алексей Цугба, председатель Республиканской общественной организации ветеранов ОВНА "Аруаа" Тимур Гулия, зампредседателя партии "Айтайра" Юлиан Бобуа.
Глава государства поздравил участников с наступающим Днем Победы и Независимости.
"Сегодня хотелось бы обсудить наиболее актуальные вопросы, стоящие перед нашим государством, те вызовы, которые сегодня перед нами стоят. Для меня важно учитывать мнение политических партий и общественных организаций — независимо от того, поддерживают они руководство страны или находятся в оппозиции", — сказал Бадра Гунба.
Он напомнил, что более чем за год работы его команды сформировался принцип взаимодействия с различными общественными и политическими силами.
Руководство страны, по его словам, готово воспринимать конструктивную критику и учитывать обоснованные предложения, а также обсуждать любые вопросы, которые волнуют представителей политических партий и общественных организаций.
Представители оппозиционных политических сил отметили, что не согласны с мнениями, что участие в работе Координационного совета означает слияние власти и оппозиции. Они остаются оппозиционными политическими силами, открыто высказывают свою позицию по различным вопросам, в том числе выступают с критикой, подчеркнули участники встречи.
Представители оппозиционных политических сил отметили, что не согласны с мнениями, что участие в работе Координационного совета означает слияние власти и оппозиции. Они остаются оппозиционными политическими силами, открыто высказывают свою позицию по различным вопросам, в том числе выступают с критикой, подчеркнули участники встречи.
Координационный совет обсудил в числе прочих вопросов сохранение и развитие абхазского языка, предстоящие парламентские выборы, криминогенную ситуацию, состояние энергетического хозяйства, вопросы экономики, сельского хозяйства.