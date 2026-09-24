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Льготные кредиты и цифровизация: как развивается банковский сектор Абхазии
Льготные кредиты и цифровизация: как развивается банковский сектор Абхазии
Sputnik Абхазия
Коммерческие банки Абхазии смогут участвовать в государственной программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса. 24.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-24T11:43+0300
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О том, как коммерческие банки участвуют в государственной программе льготного кредитования, почему без господдержки кредиты для бизнеса не могут выдаваться под 10% годовых, как программа повлияет на развитие предпринимательства и банковского сектора, а также какие изменения ждут абхазскую банковскую систему, в интервью радио Sputnik рассказал глава коммерческого банка "Аврора" Георгий Абухба.Коммерческий банк "Аврора" уже подал заявку на участие в программе. Для предпринимателей предусмотрена возможность получить кредит по ставке не более 10% годовых на срок до пяти лет. При этом средства для кредитования предоставляет сам банк, а государство субсидирует часть процентной ставки при соблюдении заемщиком условий программы.Как отметил Георгий Абухба, доступное кредитование может способствовать реализации новых бизнес-проектов, созданию рабочих мест и увеличению налоговых поступлений.По его словам, на момент записи в банк уже обратились около десяти предпринимателей, заинтересованных в участии в программе.Глава "Авроры" также рассказал о конкуренции между коммерческими банками, росте кредитного и депозитного портфелей, изменении культуры сбережений населения и развитии безналичных платежей.Отдельно он остановился на цифровизации банковских услуг. По его словам, развитие мобильных приложений и дистанционного обслуживания становится одним из ключевых направлений конкуренции, а сам "Аврора" банк недавно запустил мобильное приложение.Среди перспективных направлений развития банковского сектора Абухба назвал расширение безналичных расчетов, возможность оплаты товаров и услуг через абхазские банковские карты, а также развитие ипотечного кредитования.
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банки, экономика, министерство экономики, абхазия, видео, мультимедиа, видео

Льготные кредиты и цифровизация: как развивается банковский сектор Абхазии

11:43 24.09.2026
© Видео Sputnik
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Коммерческие банки Абхазии смогут участвовать в государственной программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса.
О том, как коммерческие банки участвуют в государственной программе льготного кредитования, почему без господдержки кредиты для бизнеса не могут выдаваться под 10% годовых, как программа повлияет на развитие предпринимательства и банковского сектора, а также какие изменения ждут абхазскую банковскую систему, в интервью радио Sputnik рассказал глава коммерческого банка "Аврора" Георгий Абухба.
Коммерческий банк "Аврора" уже подал заявку на участие в программе. Для предпринимателей предусмотрена возможность получить кредит по ставке не более 10% годовых на срок до пяти лет. При этом средства для кредитования предоставляет сам банк, а государство субсидирует часть процентной ставки при соблюдении заемщиком условий программы.
Как отметил Георгий Абухба, доступное кредитование может способствовать реализации новых бизнес-проектов, созданию рабочих мест и увеличению налоговых поступлений.
По его словам, на момент записи в банк уже обратились около десяти предпринимателей, заинтересованных в участии в программе.
Глава "Авроры" также рассказал о конкуренции между коммерческими банками, росте кредитного и депозитного портфелей, изменении культуры сбережений населения и развитии безналичных платежей.
Отдельно он остановился на цифровизации банковских услуг. По его словам, развитие мобильных приложений и дистанционного обслуживания становится одним из ключевых направлений конкуренции, а сам "Аврора" банк недавно запустил мобильное приложение.
Среди перспективных направлений развития банковского сектора Абухба назвал расширение безналичных расчетов, возможность оплаты товаров и услуг через абхазские банковские карты, а также развитие ипотечного кредитования.
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