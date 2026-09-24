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​О "20 процентах" и реальной повестке

​О "20 процентах" и реальной повестке

Sputnik Абхазия

Kan Taniya — LegatusПремьер-министр Грузии И. Кобахидзе на саммите "Многостороннего партнёрства" в Нью-Йорке вновь заговорил об "оккупации 20% территории". Эта... 24.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-24T13:00+0300

2026-09-24T13:00+0300

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Kan Taniya — LegatusПремьер-министр Грузии И. Кобахидзе на саммите "Многостороннего партнёрства" в Нью-Йорке вновь заговорил об "оккупации 20% территории". Эта грузинская заезженная формула звучит с трибуны ООН из года в год. Меняются сессии, но не смысл.Несколько замечаний по существу.1. Абхазия – не "территория", а государство. Независимость была отстояна в 1992–1993 годах, закреплена Конституцией 1994 года и Актом о государственной независимости 1999 года, принятым по итогам всенародного референдума. Это решение народа, а не следствие чьего-либо присутствия.2. У событий августа 2008 года есть установленная хронология. Независимая международная миссия ЕС под руководством Хайди Тальявини зафиксировала, что военные действия начала грузинская сторона. Признание Абхазии и Южной Осетии Россией стало ответом на эту агрессию и гарантией того, что она не повторится.3. Тбилиси заявляет о "приверженности мирному урегулированию", но на Женевских международных дискуссиях по-прежнему уклоняется от подписания с Абхазией и Южной Осетией юридически обязывающего соглашения о неприменении силы. Мир, который не готовы закрепить на бумаге, остаётся декларацией.4. Премьер говорит о торговле, транспорте и связанности Южного Кавказа и приветствует мирный процесс между Баку и Ереваном. Однако этот процесс стал возможен именно потому, что стороны начали исходить из сложившихся реалий. При этом действующий в Грузии закон "об оккупированных территориях" совершенно оторван от реальности.Абхазия открыта к прагматичному и равноправному диалогу по гуманитарным, экономическим и транспортным вопросам, но диалог начинается с признания собеседника, а не с формул, рассчитанных на аудиторию в Нью-Йорке.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.

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