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​О "20 процентах" и реальной повестке
​О "20 процентах" и реальной повестке
Sputnik Абхазия
Kan Taniya — LegatusПремьер-министр Грузии И. Кобахидзе на саммите "Многостороннего партнёрства" в Нью-Йорке вновь заговорил об "оккупации 20% территории". Эта... 24.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-24T13:00+0300
2026-09-24T19:12+0300
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Kan Taniya — LegatusПремьер-министр Грузии И. Кобахидзе на саммите "Многостороннего партнёрства" в Нью-Йорке вновь заговорил об "оккупации 20% территории". Эта грузинская заезженная формула звучит с трибуны ООН из года в год. Меняются сессии, но не смысл.Несколько замечаний по существу.1. Абхазия – не "территория", а государство. Независимость была отстояна в 1992–1993 годах, закреплена Конституцией 1994 года и Актом о государственной независимости 1999 года, принятым по итогам всенародного референдума. Это решение народа, а не следствие чьего-либо присутствия.2. У событий августа 2008 года есть установленная хронология. Независимая международная миссия ЕС под руководством Хайди Тальявини зафиксировала, что военные действия начала грузинская сторона. Признание Абхазии и Южной Осетии Россией стало ответом на эту агрессию и гарантией того, что она не повторится.3. Тбилиси заявляет о "приверженности мирному урегулированию", но на Женевских международных дискуссиях по-прежнему уклоняется от подписания с Абхазией и Южной Осетией юридически обязывающего соглашения о неприменении силы. Мир, который не готовы закрепить на бумаге, остаётся декларацией.4. Премьер говорит о торговле, транспорте и связанности Южного Кавказа и приветствует мирный процесс между Баку и Ереваном. Однако этот процесс стал возможен именно потому, что стороны начали исходить из сложившихся реалий. При этом действующий в Грузии закон "об оккупированных территориях" совершенно оторван от реальности.Абхазия открыта к прагматичному и равноправному диалогу по гуманитарным, экономическим и транспортным вопросам, но диалог начинается с признания собеседника, а не с формул, рассчитанных на аудиторию в Нью-Йорке.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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​О "20 процентах" и реальной повестке

13:00 24.09.2026 (обновлено: 19:12 24.09.2026)
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ Владимира Путина в Туркменистан
Рабочий визит президента РФ Владимира Путина в Туркменистан - Sputnik Абхазия, 1920, 24.09.2026
© POOL
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Kan Taniya — Legatus

Премьер-министр Грузии И. Кобахидзе на саммите "Многостороннего партнёрства" в Нью-Йорке вновь заговорил об "оккупации 20% территории".

Эта грузинская заезженная формула звучит с трибуны ООН из года в год. Меняются сессии, но не смысл.

Несколько замечаний по существу.

1. Абхазия – не "территория", а государство. Независимость была отстояна в 1992–1993 годах, закреплена Конституцией 1994 года и Актом о государственной независимости 1999 года, принятым по итогам всенародного референдума. Это решение народа, а не следствие чьего-либо присутствия.

2. У событий августа 2008 года есть установленная хронология. Независимая международная миссия ЕС под руководством Хайди Тальявини зафиксировала, что военные действия начала грузинская сторона. Признание Абхазии и Южной Осетии Россией стало ответом на эту агрессию и гарантией того, что она не повторится.

3. Тбилиси заявляет о "приверженности мирному урегулированию", но на Женевских международных дискуссиях по-прежнему уклоняется от подписания с Абхазией и Южной Осетией юридически обязывающего соглашения о неприменении силы. Мир, который не готовы закрепить на бумаге, остаётся декларацией.

4. Премьер говорит о торговле, транспорте и связанности Южного Кавказа и приветствует мирный процесс между Баку и Ереваном. Однако этот процесс стал возможен именно потому, что стороны начали исходить из сложившихся реалий. При этом действующий в Грузии закон "об оккупированных территориях" совершенно оторван от реальности.

Абхазия открыта к прагматичному и равноправному диалогу по гуманитарным, экономическим и транспортным вопросам, но диалог начинается с признания собеседника, а не с формул, рассчитанных на аудиторию в Нью-Йорке.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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