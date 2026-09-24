Счетчики, электросети и платежи: в "Черноморэнерго" рассказали о подготовке к зиме

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аибашьра иалахәыз
Ҳаамҭазтәи аԥсуа ҳәынҭқарра ауасхыр азышьҭазҵаз Аиааира амш: аветеран ицәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Жәларбжьаратәи апроект "Атомтә диктант" мҩаԥысуеит Аԥсны: ахҳәаа
13:36
13 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҳҭнықалақь аҿы афымцаҳақәеи ашьаҟақәеи рыԥсахра иаҿуп: ахҳәаа
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Наследие под угрозой: кто и как сохранит историю Абхазии?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Такие обстоятельства
От Екатеринбурга до Сухума: итоги Международного фестиваля молодежи
14:34
12 мин
Актуальный комментарий
Высокая явка и оценка эксперта: что означают результаты выборов для Абхазии
14:45
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Атәанчаҩцәа реиҭашәҟәҭаҩра: Тҟәарчал асоциалтә еиқәыршәаразы аҟәша анапхгаҩы лцәажәара
18:05
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҳҭнықалақь аҿы афымцаҳақәеи ашьаҟақәеи рыԥсахра иаҿуп: ахҳәаа
18:15
10 мин
On air
18:25
5 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Инвестиции в Абхазии: как получить поддержку Минэкономики и не упустить шанс
18:34
16 мин
Посредник
Наследие под угрозой: кто и как сохранит историю Абхазии?
18:50
9 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Атәанчаҩцәа реиҭашәҟәҭаҩра: Тҟәарчал асоциалтә еиқәыршәаразы аҟәша анапхгаҩы лцәажәара
21:05
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҳҭнықалақь аҿы афымцаҳақәеи ашьаҟақәеи рыԥсахра иаҿуп: ахҳәаа
21:15
10 мин
On air
21:25
5 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Инвестиции в Абхазии: как получить поддержку Минэкономики и не упустить шанс
21:34
16 мин
Посредник
Наследие под угрозой: кто и как сохранит историю Абхазии?
21:50
9 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аибашьра иалахәыз
Аиааира амш ааигәазтәуаз ргәалашәарақәа: Нурбеи Амаба иҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҟәа ахақәиҭтәра амш азы аҳҭнықалақь аҿы иазгәаҭоуп аусмҩаԥгатәқәа: аиҿцәажәара
13:34
17 мин
Аиҿцәажәара
Ахәаҷамаҷақәа рнырҵәара: Афон акоммуналтә усбарҭа аусурақәа ртәы еиҭарҳәоит
13:51
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Бюджет Гагрского района. Разговор с начальником Управления финансами администрации
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
От республиканской трассы до сел: что происходит с дорогами Абхазии
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аибашьҩы иан лпатреҭ: Аиааира амш аламҭалазы ацәыргақәҵа Аҟәа
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Война от первого лица
Обмен пленными с Грузией: как Абхазия возвращала своих сынов
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аибашьҩы иан лпатреҭ: Аиааира амш аламҭалазы ацәыргақәҵа Аҟәа
21:04
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Война от первого лица
Обмен пленными с Грузией: как Абхазия возвращала своих сынов
21:34
25 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Лампочки - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260924/schetchiki-elektroseti-i-platezhi-v-chernomorenergo-rasskazali-o-podgotovke-k-zime-1065897736.html
Счетчики, электросети и платежи: в "Черноморэнерго" рассказали о подготовке к зиме
Счетчики, электросети и платежи: в "Черноморэнерго" рассказали о подготовке к зиме
Sputnik Абхазия
В "Черноморэнерго" рассказали о ходе установки интеллектуальных приборов учета, модернизации электросетей и собираемости платежей. 24.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-24T10:30+0300
2026-09-24T17:30+0300
энергетическая отрасль абхазии
черноморэнерго
абхазия
мультимедиа
видео
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/09/18/1065899474_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02a493d3c3984b96841f52cac6f42a52.jpg
О том, сколько приборов учета уже установлено, почему работы в многоквартирных домах идут быстрее, с какими трудностями специалисты сталкиваются в частном секторе, как модернизируются ветхие сети и что изменилось после реконструкции, в интервью радио Sputnik рассказал начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Саид Блабба.По его словам, программа предусматривает установку 60 тысяч новых интеллектуальных приборов учета. На сегодняшний день установлено более 26 тысяч, а общий охват республики интеллектуальными счетчиками превысил 53 тысячи.В многоквартирных домах программа идет активными темпами. Здесь одновременно с установкой счетчиков проводится модернизация внутридомовых сетей — заменяются магистральные линии и электрощитовые. В частном секторе работы осложняются состоянием и протяженностью внешних сетей.Как отметил Саид Блабба, в рамках программы предусмотрена замена более 500 километров проводов. Уже смонтировано около 70 километров СИП, еще порядка 40 километров находятся в работе.Отдельное внимание уделяется проблемным участкам, которые специалисты разделили на красную, желтую и зеленую зоны. В первую очередь модернизируются сети в критическом состоянии, после чего устанавливаются приборы учета.Собираемость платежей за август составила 74,5%. По словам представителя "Черноморэнерго", внедрение мобильного приложения также дает положительный эффект: его скачали более 17 тысяч абонентов, а с апреля через приложение прошло почти 19 тысяч платежей на сумму около 52 миллионов рублей.Говоря о подготовке к зиме, Саид Блабба отметил, что для энергосбыта этот период связан с ростом потребления и платежной нагрузки. Поэтому заранее формируются маршруты и организуется работа с абонентами, чтобы не допускать накопления задолженности.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/09/18/1065899474_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_1e1efabbfe89eb27a8a450f213480f41.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
черноморэнерго, абхазия, мультимедиа, видео, видео
черноморэнерго, абхазия, мультимедиа, видео, видео

Счетчики, электросети и платежи: в "Черноморэнерго" рассказали о подготовке к зиме

10:30 24.09.2026 (обновлено: 17:30 24.09.2026)
© Видео /Sputnik
Подписаться
В "Черноморэнерго" рассказали о ходе установки интеллектуальных приборов учета, модернизации электросетей и собираемости платежей.
О том, сколько приборов учета уже установлено, почему работы в многоквартирных домах идут быстрее, с какими трудностями специалисты сталкиваются в частном секторе, как модернизируются ветхие сети и что изменилось после реконструкции, в интервью радио Sputnik рассказал начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Саид Блабба.
По его словам, программа предусматривает установку 60 тысяч новых интеллектуальных приборов учета. На сегодняшний день установлено более 26 тысяч, а общий охват республики интеллектуальными счетчиками превысил 53 тысячи.
В многоквартирных домах программа идет активными темпами. Здесь одновременно с установкой счетчиков проводится модернизация внутридомовых сетей — заменяются магистральные линии и электрощитовые. В частном секторе работы осложняются состоянием и протяженностью внешних сетей.
Как отметил Саид Блабба, в рамках программы предусмотрена замена более 500 километров проводов. Уже смонтировано около 70 километров СИП, еще порядка 40 километров находятся в работе.
Отдельное внимание уделяется проблемным участкам, которые специалисты разделили на красную, желтую и зеленую зоны. В первую очередь модернизируются сети в критическом состоянии, после чего устанавливаются приборы учета.
Собираемость платежей за август составила 74,5%. По словам представителя "Черноморэнерго", внедрение мобильного приложения также дает положительный эффект: его скачали более 17 тысяч абонентов, а с апреля через приложение прошло почти 19 тысяч платежей на сумму около 52 миллионов рублей.
Говоря о подготовке к зиме, Саид Блабба отметил, что для энергосбыта этот период связан с ростом потребления и платежной нагрузки. Поэтому заранее формируются маршруты и организуется работа с абонентами, чтобы не допускать накопления задолженности.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0