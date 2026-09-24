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Счетчики, электросети и платежи: в "Черноморэнерго" рассказали о подготовке к зиме
Счетчики, электросети и платежи: в "Черноморэнерго" рассказали о подготовке к зиме
Sputnik Абхазия
В "Черноморэнерго" рассказали о ходе установки интеллектуальных приборов учета, модернизации электросетей и собираемости платежей. 24.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-24T10:30+0300
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О том, сколько приборов учета уже установлено, почему работы в многоквартирных домах идут быстрее, с какими трудностями специалисты сталкиваются в частном секторе, как модернизируются ветхие сети и что изменилось после реконструкции, в интервью радио Sputnik рассказал начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Саид Блабба.По его словам, программа предусматривает установку 60 тысяч новых интеллектуальных приборов учета. На сегодняшний день установлено более 26 тысяч, а общий охват республики интеллектуальными счетчиками превысил 53 тысячи.В многоквартирных домах программа идет активными темпами. Здесь одновременно с установкой счетчиков проводится модернизация внутридомовых сетей — заменяются магистральные линии и электрощитовые. В частном секторе работы осложняются состоянием и протяженностью внешних сетей.Как отметил Саид Блабба, в рамках программы предусмотрена замена более 500 километров проводов. Уже смонтировано около 70 километров СИП, еще порядка 40 километров находятся в работе.Отдельное внимание уделяется проблемным участкам, которые специалисты разделили на красную, желтую и зеленую зоны. В первую очередь модернизируются сети в критическом состоянии, после чего устанавливаются приборы учета.Собираемость платежей за август составила 74,5%. По словам представителя "Черноморэнерго", внедрение мобильного приложения также дает положительный эффект: его скачали более 17 тысяч абонентов, а с апреля через приложение прошло почти 19 тысяч платежей на сумму около 52 миллионов рублей.Говоря о подготовке к зиме, Саид Блабба отметил, что для энергосбыта этот период связан с ростом потребления и платежной нагрузки. Поэтому заранее формируются маршруты и организуется работа с абонентами, чтобы не допускать накопления задолженности.
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черноморэнерго, абхазия, мультимедиа, видео, видео
Счетчики, электросети и платежи: в "Черноморэнерго" рассказали о подготовке к зиме
10:30 24.09.2026 (обновлено: 17:30 24.09.2026)
В "Черноморэнерго" рассказали о ходе установки интеллектуальных приборов учета, модернизации электросетей и собираемости платежей.
О том, сколько приборов учета уже установлено, почему работы в многоквартирных домах идут быстрее, с какими трудностями специалисты сталкиваются в частном секторе, как модернизируются ветхие сети и что изменилось после реконструкции, в интервью радио Sputnik рассказал начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Саид Блабба.
По его словам, программа предусматривает установку 60 тысяч новых интеллектуальных приборов учета. На сегодняшний день установлено более 26 тысяч, а общий охват республики интеллектуальными счетчиками превысил 53 тысячи.
В многоквартирных домах программа идет активными темпами. Здесь одновременно с установкой счетчиков проводится модернизация внутридомовых сетей — заменяются магистральные линии и электрощитовые. В частном секторе работы осложняются состоянием и протяженностью внешних сетей.
Как отметил Саид Блабба, в рамках программы предусмотрена замена более 500 километров проводов. Уже смонтировано около 70 километров СИП, еще порядка 40 километров находятся в работе.
Отдельное внимание уделяется проблемным участкам, которые специалисты разделили на красную, желтую и зеленую зоны. В первую очередь модернизируются сети в критическом состоянии, после чего устанавливаются приборы учета.
Собираемость платежей за август составила 74,5%. По словам представителя "Черноморэнерго", внедрение мобильного приложения также дает положительный эффект: его скачали более 17 тысяч абонентов, а с апреля через приложение прошло почти 19 тысяч платежей на сумму около 52 миллионов рублей.
Говоря о подготовке к зиме, Саид Блабба отметил, что для энергосбыта этот период связан с ростом потребления и платежной нагрузки. Поэтому заранее формируются маршруты и организуется работа с абонентами, чтобы не допускать накопления задолженности.