Срочная ликвидация, или Обещанного три года не ждут
15:07 24.09.2026 (обновлено: 19:07 24.09.2026)
© Sputnik / Виктор Антонюк/
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Российский посол Вячеслав Гладков намерен ликвидировать очереди в посольство на получение гражданства России жителями Абхазии.
Он, видимо, сам был в шоке, когда узнал, что в среднем дипмиссия принимала по 120 человек в месяц, а очередь скопилась аж в 3 тыс. заявителей — года на три такими темпами.
Пригласил оптимизаторов из "Сенежа". Те прокачали сотрудников консульского отдела.
Пошел не встречу и АГУ — из студентов юрфака сколотили команду волонтёров, помогающих правильно заполнить документы на гражданство.
И вот, в сентябре уже вышли на цифру в 400 человек, а в октябре Гладков рассчитывает на 600.
Ещё в городах установят стенды с информацией по оформлению российского гражданства, чтобы не мотаться на консультацию в столицу.
Это определённо какой-то новый стиль в управлении дипмиссией.
Он, видимо, сам был в шоке, когда узнал, что в среднем дипмиссия принимала по 120 человек в месяц, а очередь скопилась аж в 3 тыс. заявителей — года на три такими темпами.
Пригласил оптимизаторов из "Сенежа". Те прокачали сотрудников консульского отдела.
Пошел не встречу и АГУ — из студентов юрфака сколотили команду волонтёров, помогающих правильно заполнить документы на гражданство.
И вот, в сентябре уже вышли на цифру в 400 человек, а в октябре Гладков рассчитывает на 600.
Ещё в городах установят стенды с информацией по оформлению российского гражданства, чтобы не мотаться на консультацию в столицу.
Это определённо какой-то новый стиль в управлении дипмиссией.
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