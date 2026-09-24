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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Срочная ликвидация, или Обещанного три года не ждут
Срочная ликвидация, или Обещанного три года не ждут
Sputnik Абхазия
Абхазия | Главное 24.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-24T15:07+0300
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Абхазия | ГлавноеРоссийский посол Вячеслав Гладков намерен ликвидировать очереди в посольство на получение гражданства России жителями Абхазии.Он, видимо, сам был в шоке, когда узнал, что в среднем дипмиссия принимала по 120 человек в месяц, а очередь скопилась аж в 3 тыс. заявителей — года на три такими темпами.Пригласил оптимизаторов из "Сенежа". Те прокачали сотрудников консульского отдела. Пошел не встречу и АГУ — из студентов юрфака сколотили команду волонтёров, помогающих правильно заполнить документы на гражданство.И вот, в сентябре уже вышли на цифру в 400 человек, а в октябре Гладков рассчитывает на 600.Ещё в городах установят стенды с информацией по оформлению российского гражданства, чтобы не мотаться на консультацию в столицу.Это определённо какой-то новый стиль в управлении дипмиссией.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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Срочная ликвидация, или Обещанного три года не ждут

15:07 24.09.2026 (обновлено: 19:07 24.09.2026)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов в Купянске
Выдача российских паспортов в Купянске - Sputnik Абхазия, 1920, 24.09.2026
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Абхазия | Главное
Российский посол Вячеслав Гладков намерен ликвидировать очереди в посольство на получение гражданства России жителями Абхазии.

Он, видимо, сам был в шоке, когда узнал, что в среднем дипмиссия принимала по 120 человек в месяц, а очередь скопилась аж в 3 тыс. заявителей — года на три такими темпами.

Пригласил оптимизаторов из "Сенежа". Те прокачали сотрудников консульского отдела.

Пошел не встречу и АГУ — из студентов юрфака сколотили команду волонтёров, помогающих правильно заполнить документы на гражданство.

И вот, в сентябре уже вышли на цифру в 400 человек, а в октябре Гладков рассчитывает на 600.

Ещё в городах установят стенды с информацией по оформлению российского гражданства, чтобы не мотаться на консультацию в столицу.

Это определённо какой-то новый стиль в управлении дипмиссией.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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