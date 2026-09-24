https://sputnik-abkhazia.ru/20260924/srochnaya-likvidatsiya-ili-obeschannogo-tri-goda-ne-zhdut-1065914530.html

Срочная ликвидация, или Обещанного три года не ждут

Срочная ликвидация, или Обещанного три года не ждут

Sputnik Абхазия

Абхазия | Главное 24.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-24T15:07+0300

2026-09-24T15:07+0300

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Абхазия | ГлавноеРоссийский посол Вячеслав Гладков намерен ликвидировать очереди в посольство на получение гражданства России жителями Абхазии.Он, видимо, сам был в шоке, когда узнал, что в среднем дипмиссия принимала по 120 человек в месяц, а очередь скопилась аж в 3 тыс. заявителей — года на три такими темпами.Пригласил оптимизаторов из "Сенежа". Те прокачали сотрудников консульского отдела. Пошел не встречу и АГУ — из студентов юрфака сколотили команду волонтёров, помогающих правильно заполнить документы на гражданство.И вот, в сентябре уже вышли на цифру в 400 человек, а в октябре Гладков рассчитывает на 600.Ещё в городах установят стенды с информацией по оформлению российского гражданства, чтобы не мотаться на консультацию в столицу.Это определённо какой-то новый стиль в управлении дипмиссией.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.

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