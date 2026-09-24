Суверенитет Абхазии не является и не может быть предметом чьих-либо платформ
17:00 24.09.2026 (обновлено: 19:13 24.09.2026)
© SputnikФлаг Абхазии
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Месяц назад в Тбилиси, на следующий день после годовщины признания Россией суверенитета и независимости Абхазии, была представлена так называемая "Антианнексионная платформа".
Дата, полагаю, выбрана не случайно. Как и то, что комментарий к ней логично дать накануне 30 сентября – Дня Победы и Независимости.
Прочитал декларацию и состав учредителей. В основном это бывшие военные, представители силового блока и дипломаты, есть и лидер одной из оппозиционных партий. Это стоит учитывать, когда объединение называет себя "надпартийным и аполитичным".
По существу скажу три вещи.
1. Сам термин "аннексия" в отношении Абхазии юридически несостоятелен. Абхазия является суверенным государством и отношения с Российской Федерацией строятся на межгосударственных договорах, заключённых двумя субъектами международного права. Попытка представить абхазский народ пассивным объектом чужой политики – это всё та же усталая грузинская концепция, лишающая нас собственной воли. Она не работала тридцать лет и не заработает сейчас.
2. Заявленный инструментарий многое говорит о подлинных намерениях: персональные санкции против руководства Абхазии, "документирование" и призывы к уголовному преследованию. Это не язык мира и не язык диалога. Люди, которые искренне говорят о "справедливости и мире", не начинают со списков для санкций. Такие инициативы лишь сужают и без того ограниченное пространство для гуманитарных контактов и работы в рамках Женевских международных дискуссий.
3. Во многом перед нами внутригрузинский спор: часть бывшего военно-политического истеблишмента упрекает нынешние власти в недостаточной жёсткости. Это их внутреннее дело. Однако решать свои политические задачи за счёт Абхазии стало привычным и тупиковым путем.
Дата, полагаю, выбрана не случайно. Как и то, что комментарий к ней логично дать накануне 30 сентября – Дня Победы и Независимости.
Прочитал декларацию и состав учредителей. В основном это бывшие военные, представители силового блока и дипломаты, есть и лидер одной из оппозиционных партий. Это стоит учитывать, когда объединение называет себя "надпартийным и аполитичным".
По существу скажу три вещи.
1. Сам термин "аннексия" в отношении Абхазии юридически несостоятелен. Абхазия является суверенным государством и отношения с Российской Федерацией строятся на межгосударственных договорах, заключённых двумя субъектами международного права. Попытка представить абхазский народ пассивным объектом чужой политики – это всё та же усталая грузинская концепция, лишающая нас собственной воли. Она не работала тридцать лет и не заработает сейчас.
2. Заявленный инструментарий многое говорит о подлинных намерениях: персональные санкции против руководства Абхазии, "документирование" и призывы к уголовному преследованию. Это не язык мира и не язык диалога. Люди, которые искренне говорят о "справедливости и мире", не начинают со списков для санкций. Такие инициативы лишь сужают и без того ограниченное пространство для гуманитарных контактов и работы в рамках Женевских международных дискуссий.
3. Во многом перед нами внутригрузинский спор: часть бывшего военно-политического истеблишмента упрекает нынешние власти в недостаточной жёсткости. Это их внутреннее дело. Однако решать свои политические задачи за счёт Абхазии стало привычным и тупиковым путем.
Перспективы у платформы, на мой взгляд, скромные, так как реальность не меняется от количества деклараций и конференций. Тем не менее подобные инициативы нужно внимательно отслеживать, особенно их работу с иностранными посольствами и аналитическими центрами. Наш ответ должен быть спокойным и системным: открытость, факты, право и последовательное объяснение позиции Абхазии международной аудитории.
Суверенитет Абхазии не является и не может быть предметом чьих-либо платформ. Это состоявшийся факт, который мы подтверждаем каждый день.
Суверенитет Абхазии не является и не может быть предметом чьих-либо платформ. Это состоявшийся факт, который мы подтверждаем каждый день.
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