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Триумф на паркете: бронза и личные награды абхазских игроков на "КЭС-БАСКЕТ"
Триумф на паркете: бронза и личные награды абхазских игроков на "КЭС-БАСКЕТ"
Sputnik Абхазия
Мужская сборная Абхазии стала бронзовым призером III Международного суперкубка "КЭС-БАСКЕТ", а игроки женской команды добыли несколько индивидуальных наград... 25.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-25T12:42+0300
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Триумф на паркете: бронза и личные награды абхазских игроков на "КЭС-БАСКЕТ"
Sputnik Абхазия
Триумф на паркете: бронза и личные награды абхазских игроков на "КЭС-БАСКЕТ"
Мужская сборная Абхазии стала бронзовым призером III Международного суперкубка "КЭС-БАСКЕТ", а игроки женской команды добыли несколько индивидуальных наград. Об этом разговор с тренерами команд Дмитрием Джинджолия и Николаем Гущиным. Слушайте подкаст.
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Триумф на паркете: бронза и личные награды абхазских игроков на "КЭС-БАСКЕТ"
12:42 25.09.2026 (обновлено: 12:59 25.09.2026)
Мужская сборная Абхазии стала бронзовым призером III Международного суперкубка "КЭС-БАСКЕТ", а игроки женской команды добыли несколько индивидуальных наград. Об этом разговор с тренерами команд Дмитрием Джинджолия и Николаем Гущиным.