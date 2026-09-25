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Триумф на паркете: бронза и личные награды абхазских игроков на "КЭС-БАСКЕТ"

Триумф на паркете: бронза и личные награды абхазских игроков на "КЭС-БАСКЕТ"

Sputnik Абхазия

Мужская сборная Абхазии стала бронзовым призером III Международного суперкубка "КЭС-БАСКЕТ", а игроки женской команды добыли несколько индивидуальных наград... 25.09.2026, Sputnik Абхазия

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2026-09-25T12:42+0300

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Триумф на паркете: бронза и личные награды абхазских игроков на "КЭС-БАСКЕТ" Sputnik Абхазия Триумф на паркете: бронза и личные награды абхазских игроков на "КЭС-БАСКЕТ"

Мужская сборная Абхазии стала бронзовым призером III Международного суперкубка "КЭС-БАСКЕТ", а игроки женской команды добыли несколько индивидуальных наград. Об этом разговор с тренерами команд Дмитрием Джинджолия и Николаем Гущиным. Слушайте подкаст.

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