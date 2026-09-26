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Четвертая победа: "Апсны" против "СКА Ростов"

Четвертая победа: "Апсны" против "СКА Ростов"

Sputnik Абхазия

Матч между командами ФК "Апсны" и "СКА Ростов" состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме 25 сентября. 26.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-26T16:18+0300

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Это четвертая игра абхазской команды в рамках Медиалиги и третья на домашнем поле.Несмотря на то, что в первом тайме преимущество было на стороне команды из Ростова, во втором хозяевам поля удалось сравнять счет. В серии буллиталити "Апсны" одержала победу.

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