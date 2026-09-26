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Четвертая победа: "Апсны" против "СКА Ростов"
Четвертая победа: "Апсны" против "СКА Ростов"
Sputnik Абхазия
Матч между командами ФК "Апсны" и "СКА Ростов" состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме 25 сентября. 26.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-26T16:18+0300
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Это четвертая игра абхазской команды в рамках Медиалиги и третья на домашнем поле.Несмотря на то, что в первом тайме преимущество было на стороне команды из Ростова, во втором хозяевам поля удалось сравнять счет. В серии буллиталити "Апсны" одержала победу.
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фото, фото , мультимедиа, футбол, абхазия, фк "апсны"
фото, фото , мультимедиа, футбол, абхазия, фк "апсны"
Четвертая победа: "Апсны" против "СКА Ростов" 16:18 26.09.2026 (обновлено: 18:39 26.09.2026)
Матч между командами ФК "Апсны" и "СКА Ростов" состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме 25 сентября.
Это четвертая игра абхазской команды в рамках Медиалиги и третья на домашнем поле.
Несмотря на то, что в первом тайме преимущество было на стороне команды из Ростова, во втором хозяевам поля удалось сравнять счет. В серии буллиталити "Апсны" одержала победу.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Четвертая игра Медиалиги состоялась на стадионе "Динамо" в Сухуме 25 сентября
Четвертая игра Медиалиги состоялась на стадионе "Динамо" в Сухуме 25 сентября
© Sputnik / Томас Тхайцук
На поле встретились ФК "Апсны" и команда Басты "СКА Ростов"
На поле встретились ФК "Апсны" и команда Басты "СКА Ростов"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Болельщики "Апсны" пришли на стадион задолго до начала матча
Болельщики "Апсны" пришли на стадион задолго до начала матча
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первые минуты обе команды старались прощупать слабые места в обороне соперника
Первые минуты обе команды старались прощупать слабые места в обороне соперника
© Sputnik / Томас Тхайцук
Центр поля превратился в арену жесткой борьбы за контроль над мячом
Центр поля превратился в арену жесткой борьбы за контроль над мячом
© Sputnik / Томас Тхайцук
Футболисты "Апсны" показали отличную сыгранность при переходе из обороны в атаку
Футболисты "Апсны" показали отличную сыгранность при переходе из обороны в атаку
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый тайм ростовчане завершили со счетом 0:2
Первый тайм ростовчане завершили со счетом 0:2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Трибуны кричали – "Нам нужен гол!"
Трибуны кричали – "Нам нужен гол!"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Во втором тайме "Апсны" взяла право на "красный мяч" и забила гол, который считается за два
Во втором тайме "Апсны" взяла право на "красный мяч" и забила гол, который считается за два
© Sputnik / Томас Тхайцук
Матч был богат на эмоции, игра получилась динамичной и непредсказуемой
Матч был богат на эмоции, игра получилась динамичной и непредсказуемой
© Sputnik / Томас Тхайцук
В конце матча началась серия буллиталити, которую в свою пользу завершила "Апсны"
В конце матча началась серия буллиталити, которую в свою пользу завершила "Апсны"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Еще приятнее побеждать, когда за тебя болеют такие фанатки
Еще приятнее побеждать, когда за тебя болеют такие фанатки