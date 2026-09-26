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Четвертая победа: "Апсны" против "СКА Ростов"
Четвертая победа: "Апсны" против "СКА Ростов"
Sputnik Абхазия
Матч между командами ФК "Апсны" и "СКА Ростов" состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме 25 сентября. 26.09.2026, Sputnik Абхазия
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Это четвертая игра абхазской команды в рамках Медиалиги и третья на домашнем поле.Несмотря на то, что в первом тайме преимущество было на стороне команды из Ростова, во втором хозяевам поля удалось сравнять счет. В серии буллиталити "Апсны" одержала победу.
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фото, фото , мультимедиа, футбол, абхазия, фк "апсны"
фото, фото , мультимедиа, футбол, абхазия, фк "апсны"

Четвертая победа: "Апсны" против "СКА Ростов"

16:18 26.09.2026 (обновлено: 18:39 26.09.2026)
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Матч между командами ФК "Апсны" и "СКА Ростов" состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме 25 сентября.
Это четвертая игра абхазской команды в рамках Медиалиги и третья на домашнем поле.
Несмотря на то, что в первом тайме преимущество было на стороне команды из Ростова, во втором хозяевам поля удалось сравнять счет. В серии буллиталити "Апсны" одержала победу.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Четвертая игра Медиалиги состоялась на стадионе "Динамо" в Сухуме 25 сентября

Четвертая игра Медиалиги состоялась на стадионе &quot;Динамо&quot; в Сухуме 25 сентября - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Четвертая игра Медиалиги состоялась на стадионе "Динамо" в Сухуме 25 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук

На поле встретились ФК "Апсны" и команда Басты "СКА Ростов"

На поле встретились ФК &quot;Апсны&quot; и команда Басты &quot;СКА Ростов&quot; - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На поле встретились ФК "Апсны" и команда Басты "СКА Ростов"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики "Апсны" пришли на стадион задолго до начала матча

Болельщики &quot;Апсны&quot; пришли на стадион задолго до начала матча - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики "Апсны" пришли на стадион задолго до начала матча

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первые минуты обе команды старались прощупать слабые места в обороне соперника

Первые минуты обе команды старались прощупать слабые места в обороне соперника - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первые минуты обе команды старались прощупать слабые места в обороне соперника

© Sputnik / Томас Тхайцук

Центр поля превратился в арену жесткой борьбы за контроль над мячом

Центр поля превратился в арену жесткой борьбы за контроль над мячом - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Центр поля превратился в арену жесткой борьбы за контроль над мячом

© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболисты "Апсны" показали отличную сыгранность при переходе из обороны в атаку

Футболисты &quot;Апсны&quot; показали отличную сыгранность при переходе из обороны в атаку - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболисты "Апсны" показали отличную сыгранность при переходе из обороны в атаку

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первый тайм ростовчане завершили со счетом 0:2

Первый тайм ростовчане завершили со счетом 0:2 - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первый тайм ростовчане завершили со счетом 0:2

© Sputnik / Томас Тхайцук

Трибуны кричали – "Нам нужен гол!"

Трибуны кричали – &quot;Нам нужен гол!&quot; - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Трибуны кричали – "Нам нужен гол!"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Во втором тайме "Апсны" взяла право на "красный мяч" и забила гол, который считается за два

Во втором тайме &quot;Апсны&quot; взяла право на &quot;красный мяч&quot; и забила гол, который считается за два - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Во втором тайме "Апсны" взяла право на "красный мяч" и забила гол, который считается за два

© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч был богат на эмоции, игра получилась динамичной и непредсказуемой

Матч был богат на эмоции, игра получилась динамичной и непредсказуемой - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч был богат на эмоции, игра получилась динамичной и непредсказуемой

© Sputnik / Томас Тхайцук

В конце матча началась серия буллиталити, которую в свою пользу завершила "Апсны"

В конце матча началась серия буллиталити, которую в свою пользу завершила &quot;Апсны&quot; - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В конце матча началась серия буллиталити, которую в свою пользу завершила "Апсны"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Еще приятнее побеждать, когда за тебя болеют такие фанатки

Еще приятнее побеждать, когда за тебя болеют такие фанатки - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Еще приятнее побеждать, когда за тебя болеют такие фанатки

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