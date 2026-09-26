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Лавров: Россия доведет СВО до конца
Лавров: Россия доведет СВО до конца
Sputnik Абхазия
Министр иностранных дел России выступает в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН. 26.09.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Россия СВО до конца, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Он также добавил, что действия Украины противоречат основным принципам устава ООН, такие как уважение прав и свобод человека.В свей речи министр также обратил внимание на то, что ООН не упоминает о праве на самоопределение Крыма.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260922/1065852904.html
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Лавров: Россия доведет СВО до конца
20:26 26.09.2026 (обновлено: 20:41 26.09.2026)
Министр иностранных дел России выступает в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН.
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Россия СВО до конца, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена. Это произойдет несмотря на любые обстоятельства", — сказал Лавров.
Он также добавил, что действия Украины противоречат основным принципам устава ООН, такие как уважение прав и свобод человека.
В свей речи министр также обратил внимание на то, что ООН не упоминает о праве на самоопределение Крыма.