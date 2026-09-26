https://sputnik-abkhazia.ru/20260926/rossiya-dovedet-svo-do-kontsa-1065960491.html

Лавров: Россия доведет СВО до конца

Лавров: Россия доведет СВО до конца

Sputnik Абхазия

Министр иностранных дел России выступает в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН. 26.09.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Россия СВО до конца, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Он также добавил, что действия Украины противоречат основным принципам устава ООН, такие как уважение прав и свобод человека.В свей речи министр также обратил внимание на то, что ООН не упоминает о праве на самоопределение Крыма.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260922/1065852904.html

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