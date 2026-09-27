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"Ничья" Гудауты и Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за август

"Ничья" Гудауты и Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за август

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Впервые с 2023 года был выявлен несовершеннолетний нетрезвый водитель. Нарушитель оказался 17-летним жителем Гудауты. 27.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-27T12:30+0300

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СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Сотрудники ГАИ Абхазии в августе выписали 196 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии — на 29 больше, чем в июле.Впервые за все время ведения "пьяной статистики" Сухум и Гудаута поделили первое место — в каждом из городов остановили по 58 нетрезвых водителей.На втором месте оказалась Гагра — 33 штрафа, на третьем — Очамчыра с 27 протоколами.Впервые с 2023 года выявили несовершеннолетнего нетрезвого водителя. 17-летний нарушитель оказался жителем Гудауты.Самому старшему нарушителю было 63 года — он из Очамчырского района.Среди нетрезвых водителей были 31 гражданин России, а также по одному гражданину Узбекистана, Туркменистана и Беларуси.За руль в состоянии опьянения в августе садились и женщины — всего 14 человек, по семь гражданок Абхазии и России.В День признания независимости Абхазии Российской Федерацией праздничное настроение подпортили трое нетрезвых водителей, один из которых был гражданином России.

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