Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260927/nichya-gudauty-i-sukhuma-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-avgust-1065966276.html
"Ничья" Гудауты и Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за август
"Ничья" Гудауты и Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за август
Sputnik Абхазия
Впервые с 2023 года был выявлен несовершеннолетний нетрезвый водитель. Нарушитель оказался 17-летним жителем Гудауты. 27.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-27T12:30+0300
2026-09-27T12:30+0300
в абхазии
новости
абхазия
гаи
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/1b/1032711126_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_90a98aedc9083bd258a49215d5a3675a.jpg
СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Сотрудники ГАИ Абхазии в августе выписали 196 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии — на 29 больше, чем в июле.Впервые за все время ведения "пьяной статистики" Сухум и Гудаута поделили первое место — в каждом из городов остановили по 58 нетрезвых водителей.На втором месте оказалась Гагра — 33 штрафа, на третьем — Очамчыра с 27 протоколами.Впервые с 2023 года выявили несовершеннолетнего нетрезвого водителя. 17-летний нарушитель оказался жителем Гудауты.Самому старшему нарушителю было 63 года — он из Очамчырского района.Среди нетрезвых водителей были 31 гражданин России, а также по одному гражданину Узбекистана, Туркменистана и Беларуси.За руль в состоянии опьянения в августе садились и женщины — всего 14 человек, по семь гражданок Абхазии и России.В День признания независимости Абхазии Российской Федерацией праздничное настроение подпортили трое нетрезвых водителей, один из которых был гражданином России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260923/1065876145.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/1b/1032711126_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7738050d685d5d147f23005ee189131e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, абхазия, гаи
новости, абхазия, гаи

"Ничья" Гудауты и Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за август

12:30 27.09.2026
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМилиция в Белоруссии
Милиция в Белоруссии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.09.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Впервые с 2023 года был выявлен несовершеннолетний нетрезвый водитель. Нарушитель оказался 17-летним жителем Гудауты.
СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Сотрудники ГАИ Абхазии в августе выписали 196 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии — на 29 больше, чем в июле.
Впервые за все время ведения "пьяной статистики" Сухум и Гудаута поделили первое место — в каждом из городов остановили по 58 нетрезвых водителей.
На втором месте оказалась Гагра — 33 штрафа, на третьем — Очамчыра с 27 протоколами.
Впервые с 2023 года выявили несовершеннолетнего нетрезвого водителя. 17-летний нарушитель оказался жителем Гудауты.
Самому старшему нарушителю было 63 года — он из Очамчырского района.
Среди нетрезвых водителей были 31 гражданин России, а также по одному гражданину Узбекистана, Туркменистана и Беларуси.
За руль в состоянии опьянения в августе садились и женщины — всего 14 человек, по семь гражданок Абхазии и России.
В День признания независимости Абхазии Российской Федерацией праздничное настроение подпортили трое нетрезвых водителей, один из которых был гражданином России.
Инспектор ГАИ - Sputnik Абхазия, 1920, 23.09.2026
В Абхазии
Участников свадебных кортежей предупредили о необходимости строго соблюдать ПДД
23 сентября, 13:53
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0