Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260927/novye-marshruty-lev-kvitsiniya-rasskazal-o-razvitii-dorozhnogo-khozyaystva-abkhazii-1065964768.html
Новые маршруты: Лев Квициния рассказал о развитии дорожного хозяйства Абхазии
Новые маршруты: Лев Квициния рассказал о развитии дорожного хозяйства Абхазии
Sputnik Абхазия
Ремонт дорог в столице и селах, состояние мостов, безопасность движения и восстановление дороги в Кодорское ущелье — о планах "Абхазавтодора" рассказал его... 27.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-27T11:01+0300
2026-09-27T11:01+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
дороги абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/09/1b/1065964591_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2591b984a40688e2c612f1624606193f.jpg
Одним из приоритетов руководитель "Абхазавтодора" назвал логистику. В планах — поэтапное восстановление дорожной инфраструктуры, ремонт и содержание мостов, водостоков, дорожных знаков, разметки и пешеходных переходов.Касаясь дороги в Кодорское ущелье, Лев Квициния отметил ее стратегическое значение. По его словам, уже ведутся работы по восстановлению тоннеля, а в перспективе планируется восстановление самого дорожного направления.Отдельно глава "Абхазавтодора" рассказал о Гумистинском мосте. Он напомнил, что в 2022 году его состояние обследовали специалисты из Абхазии и России. В настоящее время рассматриваются варианты капитального ремонта или строительства нового моста.Подробнее - в видео Sputnik.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/09/1b/1065964591_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_40d964a314c65f9105eb39c148ed96f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, дороги абхазии, видео
видео, мультимедиа, дороги абхазии, видео

Новые маршруты: Лев Квициния рассказал о развитии дорожного хозяйства Абхазии

11:01 27.09.2026
© Sputnik / Sputnik
Подписаться
Ремонт дорог в столице и селах, состояние мостов, безопасность движения и восстановление дороги в Кодорское ущелье — о планах "Абхазавтодора" рассказал его генеральный директор Лев Квициния.
Одним из приоритетов руководитель "Абхазавтодора" назвал логистику. В планах — поэтапное восстановление дорожной инфраструктуры, ремонт и содержание мостов, водостоков, дорожных знаков, разметки и пешеходных переходов.
Касаясь дороги в Кодорское ущелье, Лев Квициния отметил ее стратегическое значение. По его словам, уже ведутся работы по восстановлению тоннеля, а в перспективе планируется восстановление самого дорожного направления.
Отдельно глава "Абхазавтодора" рассказал о Гумистинском мосте. Он напомнил, что в 2022 году его состояние обследовали специалисты из Абхазии и России. В настоящее время рассматриваются варианты капитального ремонта или строительства нового моста.
Подробнее - в видео Sputnik.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0