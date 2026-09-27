https://sputnik-abkhazia.ru/20260927/novye-marshruty-lev-kvitsiniya-rasskazal-o-razvitii-dorozhnogo-khozyaystva-abkhazii-1065964768.html

Новые маршруты: Лев Квициния рассказал о развитии дорожного хозяйства Абхазии

Новые маршруты: Лев Квициния рассказал о развитии дорожного хозяйства Абхазии

Sputnik Абхазия

Ремонт дорог в столице и селах, состояние мостов, безопасность движения и восстановление дороги в Кодорское ущелье — о планах "Абхазавтодора" рассказал его... 27.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-27T11:01+0300

2026-09-27T11:01+0300

2026-09-27T11:01+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

дороги абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/09/1b/1065964591_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2591b984a40688e2c612f1624606193f.jpg

Одним из приоритетов руководитель "Абхазавтодора" назвал логистику. В планах — поэтапное восстановление дорожной инфраструктуры, ремонт и содержание мостов, водостоков, дорожных знаков, разметки и пешеходных переходов.Касаясь дороги в Кодорское ущелье, Лев Квициния отметил ее стратегическое значение. По его словам, уже ведутся работы по восстановлению тоннеля, а в перспективе планируется восстановление самого дорожного направления.Отдельно глава "Абхазавтодора" рассказал о Гумистинском мосте. Он напомнил, что в 2022 году его состояние обследовали специалисты из Абхазии и России. В настоящее время рассматриваются варианты капитального ремонта или строительства нового моста.Подробнее - в видео Sputnik.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, дороги абхазии, видео