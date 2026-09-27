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Новые маршруты: Лев Квициния рассказал о развитии дорожного хозяйства Абхазии
Новые маршруты: Лев Квициния рассказал о развитии дорожного хозяйства Абхазии
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Ремонт дорог в столице и селах, состояние мостов, безопасность движения и восстановление дороги в Кодорское ущелье — о планах "Абхазавтодора" рассказал его... 27.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-27T11:01+0300
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Одним из приоритетов руководитель "Абхазавтодора" назвал логистику. В планах — поэтапное восстановление дорожной инфраструктуры, ремонт и содержание мостов, водостоков, дорожных знаков, разметки и пешеходных переходов.Касаясь дороги в Кодорское ущелье, Лев Квициния отметил ее стратегическое значение. По его словам, уже ведутся работы по восстановлению тоннеля, а в перспективе планируется восстановление самого дорожного направления.Отдельно глава "Абхазавтодора" рассказал о Гумистинском мосте. Он напомнил, что в 2022 году его состояние обследовали специалисты из Абхазии и России. В настоящее время рассматриваются варианты капитального ремонта или строительства нового моста.Подробнее - в видео Sputnik.
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видео, мультимедиа, дороги абхазии, видео
видео, мультимедиа, дороги абхазии, видео
Новые маршруты: Лев Квициния рассказал о развитии дорожного хозяйства Абхазии
Ремонт дорог в столице и селах, состояние мостов, безопасность движения и восстановление дороги в Кодорское ущелье — о планах "Абхазавтодора" рассказал его генеральный директор Лев Квициния.
Одним из приоритетов руководитель "Абхазавтодора" назвал логистику. В планах — поэтапное восстановление дорожной инфраструктуры, ремонт и содержание мостов, водостоков, дорожных знаков, разметки и пешеходных переходов.
Касаясь дороги в Кодорское ущелье, Лев Квициния отметил ее стратегическое значение. По его словам, уже ведутся работы по восстановлению тоннеля, а в перспективе планируется восстановление самого дорожного направления.
Отдельно глава "Абхазавтодора" рассказал о Гумистинском мосте. Он напомнил, что в 2022 году его состояние обследовали специалисты из Абхазии и России. В настоящее время рассматриваются варианты капитального ремонта или строительства нового моста.
Подробнее - в видео Sputnik.