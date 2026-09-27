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Война глазами медика: Гурам Шоуа рассказал о работе врачей на передовой

Война глазами медика: Гурам Шоуа рассказал о работе врачей на передовой

Sputnik Абхазия

Герой Абхазии, военный медик Гурам Шоуа в интервью радио Sputnik рассказал о работе медицинской службы во время Отечественной войны народа Абхазии. 27.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-27T21:11+0300

2026-09-27T21:11+0300

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О первых днях войны, создании медицинской службы, работе врачей и медсестер непосредственно на линии фронта, тяжелых наступлениях и потерях среди медицинского персонала, а также о помощи раненым независимо от их национальности в интервью радио Sputnik рассказал военный медик, Герой Абхазии Гурам Шоуа.Рядом с ним в годы войны оказались люди самых разных профессий — медсестры, водители, санитары, историки, археологи и домохозяйки. Многие из них впервые столкнулись с военной медициной непосредственно на передовой, рассказал Шоуа.Особое место в воспоминаниях медика занимают женщины, работавшие в медицинской службе. За годы войны погибли 29 женщин-медиков. Шоуа подчеркнул, что многие из них находились непосредственно в подразделениях и на линии фронта.Гурам Шоуа говорит, что одной из главных своих заслуг считает создание военного госпиталя и подготовку нового поколения врачей. По его словам, около 60 специалистов, прошедших обучение в военно-медицинской академии, сегодня работают в госпитале и больницах Абхазии.

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