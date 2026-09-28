https://sputnik-abkhazia.ru/20260928/barkhatnyy-sezon-v-abkhazii-kak-prodlit-turizm-i-privlech-turistov-osenyu-1065983444.html

Бархатный сезон в Абхазии: как продлить туризм и привлечь туристов осенью

Бархатный сезон в Абхазии: как продлить туризм и привлечь туристов осенью

Sputnik Абхазия

В 2026 году Абхазия обошла Краснодарский край по спросу на осенний отдых. 28.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-28T11:58+0300

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О том, почему бархатный сезон становится все более востребованным направлением, как меняются цены и предпочтения туристов, что нужно сделать отелям для привлечения гостей в ноябре и зимой, какую роль играют фестивали, гастротуризм и социальные сети в интервью радио Sputnik рассказал эксперт в сфере туризма, блогер и организатор фототуров Омар Малия.Бархатный сезон в Абхазии перестает быть просто продолжением летнего отдыха. В 2026 году республика обошла Краснодарский край по спросу на осенние поездки — доля бронирований составила 31% против 29% годом ранее.Как отметил Малия, в первой половине сентября отдых в Абхазии во многом остается продолжением летнего сезона: туристы продолжают купаться и посещать экскурсии. После 15 сентября спрос постепенно снижается, вслед за ним меняются и цены на размещение.По мнению эксперта, продлевать туристический сезон можно за счет создания новых форматов отдыха. Речь идет о фестивалях, гастрономических маршрутах, винных турах, знакомстве с местными производителями, фототурах и других мероприятиях, которые способны заинтересовать туристов в период, когда пляжный отдых уже не является главным мотивом поездки.

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