https://sputnik-abkhazia.ru/20260928/barkhatnyy-sezon-v-abkhazii-kak-prodlit-turizm-i-privlech-turistov-osenyu-1065983444.html
Бархатный сезон в Абхазии: как продлить туризм и привлечь туристов осенью
Бархатный сезон в Абхазии: как продлить туризм и привлечь туристов осенью
Sputnik Абхазия
В 2026 году Абхазия обошла Краснодарский край по спросу на осенний отдых. 28.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-28T11:58+0300
2026-09-28T11:58+0300
2026-09-28T11:58+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
туризм
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/09/1c/1065983535_0:127:2560:1567_1920x0_80_0_0_4cd88c60ce79cfd2d517da83aaa48065.jpg
О том, почему бархатный сезон становится все более востребованным направлением, как меняются цены и предпочтения туристов, что нужно сделать отелям для привлечения гостей в ноябре и зимой, какую роль играют фестивали, гастротуризм и социальные сети в интервью радио Sputnik рассказал эксперт в сфере туризма, блогер и организатор фототуров Омар Малия.Бархатный сезон в Абхазии перестает быть просто продолжением летнего отдыха. В 2026 году республика обошла Краснодарский край по спросу на осенние поездки — доля бронирований составила 31% против 29% годом ранее.Как отметил Малия, в первой половине сентября отдых в Абхазии во многом остается продолжением летнего сезона: туристы продолжают купаться и посещать экскурсии. После 15 сентября спрос постепенно снижается, вслед за ним меняются и цены на размещение.По мнению эксперта, продлевать туристический сезон можно за счет создания новых форматов отдыха. Речь идет о фестивалях, гастрономических маршрутах, винных турах, знакомстве с местными производителями, фототурах и других мероприятиях, которые способны заинтересовать туристов в период, когда пляжный отдых уже не является главным мотивом поездки.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/09/1c/1065983535_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_bb2a51d88ce81ff4ceb476eed4e2bda1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, туризм, видео
видео, мультимедиа, туризм, видео
Бархатный сезон в Абхазии: как продлить туризм и привлечь туристов осенью
В 2026 году Абхазия обошла Краснодарский край по спросу на осенний отдых.
О том, почему бархатный сезон становится все более востребованным направлением, как меняются цены и предпочтения туристов, что нужно сделать отелям для привлечения гостей в ноябре и зимой, какую роль играют фестивали, гастротуризм и социальные сети в интервью радио Sputnik рассказал эксперт в сфере туризма, блогер и организатор фототуров Омар Малия.
Бархатный сезон в Абхазии перестает быть просто продолжением летнего отдыха. В 2026 году республика обошла Краснодарский край по спросу на осенние поездки — доля бронирований составила 31% против 29% годом ранее.
Как отметил Малия, в первой половине сентября отдых в Абхазии во многом остается продолжением летнего сезона: туристы продолжают купаться и посещать экскурсии. После 15 сентября спрос постепенно снижается, вслед за ним меняются и цены на размещение.
По мнению эксперта, продлевать туристический сезон можно за счет создания новых форматов отдыха. Речь идет о фестивалях, гастрономических маршрутах, винных турах, знакомстве с местными производителями, фототурах и других мероприятиях, которые способны заинтересовать туристов в период, когда пляжный отдых уже не является главным мотивом поездки.