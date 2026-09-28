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"Осторожно, спойлер!": подборка детских книг и пенталогия "Истории игрушек"
"Осторожно, спойлер!": подборка детских книг и пенталогия "Истории игрушек"
Sputnik Абхазия
В очередном выпуске "Осторожно, спойлер!" - подборка детских книг и обсуждение знаменитой анимационной пенталогии "История игрушек". 28.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-28T11:22+0300
2026-09-28T11:22+0300
2026-09-28T11:23+0300
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"Осторожно, спойлер!": подборка детских книг и пенталогия "Истории игрушек"
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": подборка детских книг и пенталогия "Истории игрушек"
В очередном выпуске "Осторожно, спойлер!" - подборка детских книг и обсуждение знаменитой анимационной пенталогии "История игрушек".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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книги, кино, осторожно, спойлер , подкасты, детская литература, анимации, аудио
книги, кино, осторожно, спойлер , подкасты, детская литература, анимации, аудио
В очередном выпуске "Осторожно, спойлер!" - подборка детских книг и обсуждение знаменитой анимационной пенталогии "История игрушек".
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.