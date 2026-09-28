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Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260928/ostorozhno-spoyler-podborka-detskikh-knig-i-pentalogiya-istorii-igrushek-1065911737.html
"Осторожно, спойлер!": подборка детских книг и пенталогия "Истории игрушек"
"Осторожно, спойлер!": подборка детских книг и пенталогия "Истории игрушек"
Sputnik Абхазия
В очередном выпуске "Осторожно, спойлер!" - подборка детских книг и обсуждение знаменитой анимационной пенталогии "История игрушек". 28.09.2026, Sputnik Абхазия
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"Осторожно, спойлер!": подборка детских книг и пенталогия "Истории игрушек"
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": подборка детских книг и пенталогия "Истории игрушек"
В очередном выпуске "Осторожно, спойлер!" - подборка детских книг и обсуждение знаменитой анимационной пенталогии "История игрушек".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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книги, кино, осторожно, спойлер , подкасты, детская литература, анимации, аудио
книги, кино, осторожно, спойлер , подкасты, детская литература, анимации, аудио

"Осторожно, спойлер!": подборка детских книг и пенталогия "Истории игрушек"

11:22 28.09.2026 (обновлено: 11:23 28.09.2026)
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": подборка детских книг и пенталогия "Истории игрушек"
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В очередном выпуске "Осторожно, спойлер!" - подборка детских книг и обсуждение знаменитой анимационной пенталогии "История игрушек".
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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