https://sputnik-abkhazia.ru/20260928/ostorozhno-spoyler-podborka-detskikh-knig-i-pentalogiya-istorii-igrushek-1065911737.html

"Осторожно, спойлер!": подборка детских книг и пенталогия "Истории игрушек"

"Осторожно, спойлер!": подборка детских книг и пенталогия "Истории игрушек"

Sputnik Абхазия

В очередном выпуске "Осторожно, спойлер!" - подборка детских книг и обсуждение знаменитой анимационной пенталогии "История игрушек". 28.09.2026, Sputnik Абхазия

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осторожно, спойлер!

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"Осторожно, спойлер!": подборка детских книг и пенталогия "Истории игрушек" Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": подборка детских книг и пенталогия "Истории игрушек"

В очередном выпуске "Осторожно, спойлер!" - подборка детских книг и обсуждение знаменитой анимационной пенталогии "История игрушек".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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книги, кино, осторожно, спойлер , подкасты, детская литература, анимации, аудио