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Помощь государства, экономический эффект и контроль: Амкуаб о программе поддержки бизнеса
Помощь государства, экономический эффект и контроль: Амкуаб о программе поддержки бизнеса
Sputnik Абхазия
Министерство экономики Абхазии продолжает прием заявок по трем направлениям поддержки бизнеса и инвестиционных проектов до 1 декабря. 28.09.2026, Sputnik Абхазия
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Помощник министра экономики Абхазии Константин Амкуаб напомнил о том, что заявки принимаются по трем направлениям – на льготное кредитование малого и среднего бизнеса. Ставки по кредиту не более 10%, на субсидии на производственное оборудование и технику до 2 октября.​Размер поддержки — 80% стоимости, но не более 1,6 млн рублей и на бюджетные инвестиции в инфраструктуру инвестиционных проектов до 9 октября. Финансирование может составлять до 50% стоимости инфраструктуры проекта.​Подробные условия участия и перечни необходимых документов доступны на официальном сайте Минэкономики.​По словам Амкуаб, на сегодня уже поступило несколько десятков заявок. Реализация одобренных проектов будет проходить под контролем Министерства экономики Абхазии.
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Помощь государства, экономический эффект и контроль: Амкуаб о программе поддержки бизнеса

11:42 28.09.2026
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Министерство экономики Абхазии продолжает прием заявок по трем направлениям поддержки бизнеса и инвестиционных проектов до 1 декабря.
Помощник министра экономики Абхазии Константин Амкуаб напомнил о том, что заявки принимаются по трем направлениям – на льготное кредитование малого и среднего бизнеса. Ставки по кредиту не более 10%, на субсидии на производственное оборудование и технику до 2 октября.

​Размер поддержки — 80% стоимости, но не более 1,6 млн рублей и на бюджетные инвестиции в инфраструктуру инвестиционных проектов до 9 октября. Финансирование может составлять до 50% стоимости инфраструктуры проекта.

​Подробные условия участия и перечни необходимых документов доступны на официальном сайте Минэкономики.
​По словам Амкуаб, на сегодня уже поступило несколько десятков заявок. Реализация одобренных проектов будет проходить под контролем Министерства экономики Абхазии.
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