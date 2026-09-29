https://sputnik-abkhazia.ru/20260929/bolee-114-tys-passazhirov-perevezli-rossiyskie-aviakompanii-v-abkhaziyu-s-maya-po-avgust-1066005481.html

Более 114 тыс. пассажиров перевезли российские авиакомпании в Абхазию с мая по август

Более 114 тыс. пассажиров перевезли российские авиакомпании в Абхазию с мая по август

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Более 114 тыс. пассажиров перевезли российские авиакомпании в Абхазию с мая по август 2026 года.Рост пассажиропотока по сравнению с... 29.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-29T12:46+0300

2026-09-29T12:46+0300

2026-09-29T14:41+0300

в абхазии

сухумский аэропорт

абхазия

россия

росавиация

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/04/02/1062048829_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_dbc7d5573be9dc164e25adfc08718bb2.jpg

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Более 114 тыс. пассажиров перевезли российские авиакомпании в Абхазию с мая по август 2026 года.Рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 64%, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.Сейчас полеты в Сухум выполняют четыре авиакомпании по 12 маршрутам.Всего за май–август российские авиакомпании перевезли 39,5 млн пассажиров, из них 29,6 млн человек по внутренним воздушным линиям и 9,9 млн — на международных рейсах.Авиасообщение из России сегодня осуществляется с 37 иностранными государствами. За летний сезон были открыты и восстановлены рейсы в ряд зарубежных направлений, в том числе в Египет, Танзанию и Сирию.Аэропорт имени Владислава Ардзинба возобновил работу 1 мая 2025 года.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сухумский аэропорт, абхазия, россия, росавиация