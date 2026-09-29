Более 114 тыс. пассажиров перевезли российские авиакомпании в Абхазию с мая по август
12:46 29.09.2026 (обновлено: 14:41 29.09.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукОткрытие двух постоянных терминалов в сухумском аэропорту им.В.Г.Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Более 114 тыс. пассажиров перевезли российские авиакомпании в Абхазию с мая по август 2026 года.
Рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 64%, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Сейчас полеты в Сухум выполняют четыре авиакомпании по 12 маршрутам.
Всего за май–август российские авиакомпании перевезли 39,5 млн пассажиров, из них 29,6 млн человек по внутренним воздушным линиям и 9,9 млн — на международных рейсах.
Авиасообщение из России сегодня осуществляется с 37 иностранными государствами. За летний сезон были открыты и восстановлены рейсы в ряд зарубежных направлений, в том числе в Египет, Танзанию и Сирию.
Аэропорт имени Владислава Ардзинба возобновил работу 1 мая 2025 года.
Рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 64%, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Сейчас полеты в Сухум выполняют четыре авиакомпании по 12 маршрутам.
Всего за май–август российские авиакомпании перевезли 39,5 млн пассажиров, из них 29,6 млн человек по внутренним воздушным линиям и 9,9 млн — на международных рейсах.
Авиасообщение из России сегодня осуществляется с 37 иностранными государствами. За летний сезон были открыты и восстановлены рейсы в ряд зарубежных направлений, в том числе в Египет, Танзанию и Сирию.
Аэропорт имени Владислава Ардзинба возобновил работу 1 мая 2025 года.