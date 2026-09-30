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Бесплатная медицина: Минздрав Абхазии о помощи гражданам и реформах

Бесплатная медицина: Минздрав Абхазии о помощи гражданам и реформах

Sputnik Абхазия

В Минздраве Абхазии рассказали о действующих ведомственных программах, обеспечении лекарствами и лечении граждан за пределами республики. 30.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-30T13:47+0300

2026-09-30T13:47+0300

2026-09-30T13:47+0300

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Сегодня в Абхазии действуют 11 медицинских программ: 10 ведомственных и одна, реализуемая совместно с Фондом репатриации. В их числе — реабилитация инвалидов Отечественной войны, медицинская подготовка призывников, противотуберкулезная помощь, гемодиализ, лечение онкозаболеваний, поддержка беременных, а также централизованная закупка лекарств и расходных материалов.Как отметил замминистра здравоохранения Олег Отырба, они ориентированы на нуждающихся граждан, а приоритет при распределении лекарств обычно отдается социально уязвимым категориям населения. Основанием для получения помощи служит направление лечащего врача.Кроме того, значительная часть бюджета уходит на лечение граждан за пределами республики. Снизить эту нагрузку помогают соглашения с российской стороной: граждане РФ, постоянно проживающие в Абхазии, могут получать медицинскую помощь по линии российского обязательного медицинского страхования (ОМС).Что касается стационаров внутри страны, то сейчас ресурсы Минздрава позволяют обеспечивать пациентов бесплатными лекарствами в основном лишь в первые сутки пребывания в больнице. Для решения этой проблемы ведомство внедряет жесткий контроль за распределением препаратов, стандартизирует учет и переводит систему на цифровые рельсы.Новое руководство Минздрава нацелено не на фрагментарные правки, а на глубокую трансформацию всей системы. В частности, обсуждается переход к модели, при которой государство возьмет на себя гарантированное бесплатное лечение наиболее тяжелых и социально значимых заболеваний, тогда как часть сопутствующих услуг может оказываться на платной основе.

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