https://sputnik-abkhazia.ru/20260930/otkrytie-vystavki-more-ne-volnuetsya-obsudyat-v-sputnik-1066054934.html
Открытие выставки "Море не волнуется" обсудят в Sputnik
Открытие выставки "Море не волнуется" обсудят в Sputnik
Sputnik Абхазия
1 октября в 13:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки "Море не... 30.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-30T20:45+0300
2026-09-30T20:45+0300
2026-09-30T20:45+0300
пресс-центр
абхазия
sputnik абхазия
культура
искусство
изобразительное искусство
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/12/1056970451_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9496c892e4fd01b5dfd2715280d8ad4a.jpg
1 октября в 13:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки "Море не волнуется" в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) Союза художников Абхазии.Участники:Эльвира Арсалия - директор ЦВЗ Абхазии;Дмитрий Ягушкин - директор Российской галереи искусств;Виктория Данилюк - Ученый секретарь РГИСпикеры расскажут о том, как появилась идея провести выставку, об экспозиции, в которую входят в том числе работы великого мариниста Ивана Айвазовского.Новую выставку в Абхазии Российская галерея искусств представит при поддержке Министерства культуры России.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/12/1056970451_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_28d8a98687afc60a3e1abcffdfa7b2df.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, sputnik абхазия, культура, искусство, изобразительное искусство
абхазия, sputnik абхазия, культура, искусство, изобразительное искусство
Открытие выставки "Море не волнуется" обсудят в Sputnik
1 октября в 13:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки "Море не волнуется" в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) Союза художников Абхазии.
Участники:
Эльвира Арсалия - директор ЦВЗ Абхазии;
Дмитрий Ягушкин - директор Российской галереи искусств;
Виктория Данилюк - Ученый секретарь РГИ
Спикеры расскажут о том, как появилась идея провести выставку, об экспозиции, в которую входят в том числе работы великого мариниста Ивана Айвазовского.
Новую выставку в Абхазии Российская галерея искусств представит при поддержке Министерства культуры России.