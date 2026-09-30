https://sputnik-abkhazia.ru/20260930/otkrytie-vystavki-more-ne-volnuetsya-obsudyat-v-sputnik-1066054934.html

Открытие выставки "Море не волнуется" обсудят в Sputnik

Открытие выставки "Море не волнуется" обсудят в Sputnik

Sputnik Абхазия

1 октября в 13:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки "Море не... 30.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-30T20:45+0300

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пресс-центр

абхазия

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культура

искусство

изобразительное искусство

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1 октября в 13:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки "Море не волнуется" в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) Союза художников Абхазии.Участники:Эльвира Арсалия - директор ЦВЗ Абхазии;Дмитрий Ягушкин - директор Российской галереи искусств;Виктория Данилюк - Ученый секретарь РГИСпикеры расскажут о том, как появилась идея провести выставку, об экспозиции, в которую входят в том числе работы великого мариниста Ивана Айвазовского.Новую выставку в Абхазии Российская галерея искусств представит при поддержке Министерства культуры России.

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