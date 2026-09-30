Открытие выставки "Море не волнуется" обсудят в Sputnik

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Аиҿцәажәара
Ахақәиҭра ашҭаҿы ашколхәыҷқәа афлешмоб мҩаԥыргоит: апроект арежиссиор ицәажәара
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"Ахьыуардын" аҟынтә анҵамҭа
Гьаргь Чачба изку анҵамҭа
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Археологцәа рконференциа мҩаԥган Челиабинск аобласт аҟны: иалахәыз ицәажәара
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Турбаза
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413 дней
29 сентября 1993 года
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Война от первого лица
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Актуальный комментарий
Единый взнос в Абхазии: что изменится для работников, бизнеса и государства
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Џьгьардатәи агоспитал аибашьраан аусура: афельдшер игәалашәарақәа
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Археологцәа рконференциа мҩаԥган Челиабинск аобласт аҟны: иалахәыз ицәажәара
18:16
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Массовый туризм и экология: выдержит ли Абхазия? Разбор с экспертом
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Аибашьра иалахәыз
Џьгьардатәи агоспитал аибашьраан аусура: афельдшер игәалашәарақәа
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Археологцәа рконференциа мҩаԥган Челиабинск аобласт аҟны: иалахәыз ицәажәара
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Актуальный комментарий
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21:34
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Турбаза
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Аиааиреи Ахьыԥшымреи рымш азгәаҭара: акорреспондент ицәажәара
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Аиҿцәажәара
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Аибашьра иалахәыз
Аԥсны Аиааиреи Ахьыԥшымреи рымшныҳәа: аветеран ицәажәара
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Аиҿцәажәара
Аиааиреи Ахьыԥшымреи рымш азгәаҭара: акорреспондент ицәажәара
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10 мин
Аиҿцәажәара
Ԥсра зқәым аполк аныҟәара еиҿкаан Аҟәа: алахәыла лцәажәара
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6 мин
Аибашьра иалахәыз
Аԥсны Аиааиреи Ахьыԥшымреи рымшныҳәа: аветеран ицәажәара
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Открытие выставки "Море не волнуется" обсудят в Sputnik
Открытие выставки "Море не волнуется" обсудят в Sputnik
Sputnik Абхазия
1 октября в 13:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки "Море не... 30.09.2026, Sputnik Абхазия
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1 октября в 13:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки "Море не волнуется" в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) Союза художников Абхазии.Участники:Эльвира Арсалия - директор ЦВЗ Абхазии;Дмитрий Ягушкин - директор Российской галереи искусств;Виктория Данилюк - Ученый секретарь РГИСпикеры расскажут о том, как появилась идея провести выставку, об экспозиции, в которую входят в том числе работы великого мариниста Ивана Айвазовского.Новую выставку в Абхазии Российская галерея искусств представит при поддержке Министерства культуры России.
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Открытие выставки "Море не волнуется" обсудят в Sputnik

20:45 30.09.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукНациональная картинная галерея Абхазии
Национальная картинная галерея Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.09.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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1 октября в 13:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки "Море не волнуется" в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) Союза художников Абхазии.

Участники:
Эльвира Арсалия - директор ЦВЗ Абхазии;
Дмитрий Ягушкин - директор Российской галереи искусств;
Виктория Данилюк - Ученый секретарь РГИ

Спикеры расскажут о том, как появилась идея провести выставку, об экспозиции, в которую входят в том числе работы великого мариниста Ивана Айвазовского.

Новую выставку в Абхазии Российская галерея искусств представит при поддержке Министерства культуры России.
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