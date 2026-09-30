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Парад в Сухуме: Абхазия отметила День Победы и Независимости

Парад в Сухуме: Абхазия отметила День Победы и Независимости

Sputnik Абхазия

В параде приняли участие подразделения Минобороны, силовых структур и российской военной базы. 30.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-30T17:58+0300

2026-09-30T17:58+0300

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в абхазии

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Парад в честь Дня Победы и Независимости Абхазии прошел в Сухуме. Шествие открыли войска Сухумского гарнизона Министерства обороны.За ними следовали абхазские военнослужащие, отряды специального назначения, военнослужащие российской седьмой военной базы и Погрануправления ФСБ России, пограничной службы СГБ Абхазии, мотострелковых батальонов, ГСО, МЧС, артиллерийской группы, МВД, специального отряда быстрого реагирования, курсанты высшей школы милиции МВД, курсанты СВОКУ.Также в параде приняли участие воспитанники военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником" из Нижнего Новгорода.Вслед за пешими войсками прошла военная техника. Шествие завершил сводный военный оркестр Минобороны Абхазии и седьмой военной базы.

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