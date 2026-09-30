Парад в Сухуме: Абхазия отметила День Победы и Независимости
Шествие открыли войска Сухумского гарнизона Министерства обороны.
За ними следовали абхазские военнослужащие, отряды специального назначения, военнослужащие российской седьмой военной базы и Погрануправления ФСБ России, пограничной службы СГБ Абхазии, мотострелковых батальонов, ГСО, МЧС, артиллерийской группы, МВД, специального отряда быстрого реагирования, курсанты высшей школы милиции МВД, курсанты СВОКУ.
Также в параде приняли участие воспитанники военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником" из Нижнего Новгорода.
Вслед за пешими войсками прошла военная техника. Шествие завершил сводный военный оркестр Минобороны Абхазии и седьмой военной базы.
Парад в честь Дня Победы и Независимости состоялся в Абхазии.
Парад в честь Дня Победы и Независимости состоялся в Абхазии.
На параде присутствовал президент республики Бадра Гунба.
На параде присутствовал президент республики Бадра Гунба.
Шествие открыли войска Сухумского гарнизона Министерства обороны республики.
Шествие открыли войска Сухумского гарнизона Министерства обороны республики.
За ними следовали абхазские военнослужащие, отряды специального назначения.
За ними следовали абхазские военнослужащие, отряды специального назначения.
Также пешим ходом прошли служащие пограничной службы СГБ Абхазии, мотострелковых батальонов, ГСО, МЧС.
Также пешим ходом прошли служащие пограничной службы СГБ Абхазии, мотострелковых батальонов, ГСО, МЧС.
Шествие сопровождал сводный военный оркестр Минобороны Абхазии и седьмой военной базы.
Шествие сопровождал сводный военный оркестр Минобороны Абхазии и седьмой военной базы.
Учащиеся Школы МВД Абхазии ежегодно принимают участие в параде.
Учащиеся Школы МВД Абхазии ежегодно принимают участие в параде.
Вслед за пешим парадом пошла военная техника.
Вслед за пешим парадом пошла военная техника.
Несмотря на проливной дождь, военнослужащие выполняли свой долг.
Несмотря на проливной дождь, военнослужащие выполняли свой долг.
Подразделение специального отряда быстрого реагирования.
Подразделение специального отряда быстрого реагирования.
В этом году Абхазия отмечает 33-летие Дня Победы и Независимости.
В этом году Абхазия отмечает 33-летие Дня Победы и Независимости.
Война длилась 413 дней, республика понесла большие потери.
Война длилась 413 дней, республика понесла большие потери.
Сегодня на страже защиты Родины уже новое поколение.
Сегодня на страже защиты Родины уже новое поколение.
Это дети и внуки тех, кто браво боролся за независимость своей республики
Это дети и внуки тех, кто браво боролся за независимость своей республики
В параде маршировали военнослужащие российской седьмой военной базы и Погрануправления ФСБ России.
В параде маршировали военнослужащие российской седьмой военной базы и Погрануправления ФСБ России.
Дождь и непогода не стали преградой для жителей столицы, которые пришли посмотреть на парад.
Дождь и непогода не стали преградой для жителей столицы, которые пришли посмотреть на парад.
Также в параде приняли участие воспитанники военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником" из Нижнего Новгорода.
Также в параде приняли участие воспитанники военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником" из Нижнего Новгорода.
Военнослужащие Министерства обороны Абхазии в парадной форме.
Военнослужащие Министерства обороны Абхазии в парадной форме.