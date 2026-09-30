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Парад в Сухуме: Абхазия отметила День Победы и Независимости
Парад в Сухуме: Абхазия отметила День Победы и Независимости
Sputnik Абхазия
В параде приняли участие подразделения Минобороны, силовых структур и российской военной базы. 30.09.2026, Sputnik Абхазия
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Парад в честь Дня Победы и Независимости Абхазии прошел в Сухуме. Шествие открыли войска Сухумского гарнизона Министерства обороны.За ними следовали абхазские военнослужащие, отряды специального назначения, военнослужащие российской седьмой военной базы и Погрануправления ФСБ России, пограничной службы СГБ Абхазии, мотострелковых батальонов, ГСО, МЧС, артиллерийской группы, МВД, специального отряда быстрого реагирования, курсанты высшей школы милиции МВД, курсанты СВОКУ.Также в параде приняли участие воспитанники военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником" из Нижнего Новгорода.Вслед за пешими войсками прошла военная техника. Шествие завершил сводный военный оркестр Минобороны Абхазии и седьмой военной базы.
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Парад в Сухуме: Абхазия отметила День Победы и Независимости

17:58 30.09.2026 (обновлено: 19:15 30.09.2026)
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В параде приняли участие подразделения Минобороны, силовых структур и российской военной базы.
Парад в честь Дня Победы и Независимости Абхазии прошел в Сухуме.

Шествие открыли войска Сухумского гарнизона Министерства обороны.

За ними следовали абхазские военнослужащие, отряды специального назначения, военнослужащие российской седьмой военной базы и Погрануправления ФСБ России, пограничной службы СГБ Абхазии, мотострелковых батальонов, ГСО, МЧС, артиллерийской группы, МВД, специального отряда быстрого реагирования, курсанты высшей школы милиции МВД, курсанты СВОКУ.

Также в параде приняли участие воспитанники военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником" из Нижнего Новгорода.

Вслед за пешими войсками прошла военная техника. Шествие завершил сводный военный оркестр Минобороны Абхазии и седьмой военной базы.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Парад в честь Дня Победы и Независимости состоялся в Абхазии.

Парад в честь Дня Победы и Независимости состоялся в Абхазии. - Sputnik Абхазия
1/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Парад в честь Дня Победы и Независимости состоялся в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На параде присутствовал президент республики Бадра Гунба.

На параде присутствовал президент республики Бадра Гунба. - Sputnik Абхазия
2/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

На параде присутствовал президент республики Бадра Гунба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Шествие открыли войска Сухумского гарнизона Министерства обороны республики.

Шествие открыли войска Сухумского гарнизона Министерства обороны республики. - Sputnik Абхазия
3/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шествие открыли войска Сухумского гарнизона Министерства обороны республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За ними следовали абхазские военнослужащие, отряды специального назначения.

За ними следовали абхазские военнослужащие, отряды специального назначения. - Sputnik Абхазия
4/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

За ними следовали абхазские военнослужащие, отряды специального назначения.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Также пешим ходом прошли служащие пограничной службы СГБ Абхазии, мотострелковых батальонов, ГСО, МЧС.

Также пешим ходом прошли служащие пограничной службы СГБ Абхазии, мотострелковых батальонов, ГСО, МЧС. - Sputnik Абхазия
5/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Также пешим ходом прошли служащие пограничной службы СГБ Абхазии, мотострелковых батальонов, ГСО, МЧС.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Шествие сопровождал сводный военный оркестр Минобороны Абхазии и седьмой военной базы.

Шествие сопровождал сводный военный оркестр Минобороны Абхазии и седьмой военной базы. - Sputnik Абхазия
6/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шествие сопровождал сводный военный оркестр Минобороны Абхазии и седьмой военной базы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Учащиеся Школы МВД Абхазии ежегодно принимают участие в параде.

Учащиеся Школы МВД Абхазии ежегодно принимают участие в параде. - Sputnik Абхазия
7/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Учащиеся Школы МВД Абхазии ежегодно принимают участие в параде.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вслед за пешим парадом пошла военная техника.

Вслед за пешим парадом пошла военная техника. - Sputnik Абхазия
8/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вслед за пешим парадом пошла военная техника.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на проливной дождь, военнослужащие выполняли свой долг.

Несмотря на проливной дождь, военнослужащие выполняли свой долг. - Sputnik Абхазия
9/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на проливной дождь, военнослужащие выполняли свой долг.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Подразделение специального отряда быстрого реагирования.

Подразделение специального отряда быстрого реагирования. - Sputnik Абхазия
10/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Подразделение специального отряда быстрого реагирования.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году Абхазия отмечает 33-летие Дня Победы и Независимости.

В этом году Абхазия отмечает 33-летие Дня Победы и Независимости. - Sputnik Абхазия
11/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году Абхазия отмечает 33-летие Дня Победы и Независимости.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Война длилась 413 дней, республика понесла большие потери.

Война длилась 413 дней, республика понесла большие потери. - Sputnik Абхазия
12/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Война длилась 413 дней, республика понесла большие потери.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сегодня на страже защиты Родины уже новое поколение.

Сегодня на страже защиты Родины уже новое поколение. - Sputnik Абхазия
13/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сегодня на страже защиты Родины уже новое поколение.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это дети и внуки тех, кто браво боролся за независимость своей республики

Это дети и внуки тех, кто браво боролся за независимость своей республики - Sputnik Абхазия
14/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это дети и внуки тех, кто браво боролся за независимость своей республики

© Sputnik / Томас Тхайцук

В параде маршировали военнослужащие российской седьмой военной базы и Погрануправления ФСБ России.

В параде маршировали военнослужащие российской седьмой военной базы и Погрануправления ФСБ России. - Sputnik Абхазия
15/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

В параде маршировали военнослужащие российской седьмой военной базы и Погрануправления ФСБ России.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дождь и непогода не стали преградой для жителей столицы, которые пришли посмотреть на парад.

Дождь и непогода не стали преградой для жителей столицы, которые пришли посмотреть на парад. - Sputnik Абхазия
16/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дождь и непогода не стали преградой для жителей столицы, которые пришли посмотреть на парад.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Также в параде приняли участие воспитанники военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником" из Нижнего Новгорода.

Также в параде приняли участие воспитанники военно-патриотического лагеря &quot;Хочу стать десантником&quot; из Нижнего Новгорода. - Sputnik Абхазия
17/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Также в параде приняли участие воспитанники военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником" из Нижнего Новгорода.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Военнослужащие Министерства обороны Абхазии в парадной форме.

Военнослужащие Министерства обороны Абхазии в парадной форме. - Sputnik Абхазия
18/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Военнослужащие Министерства обороны Абхазии в парадной форме.

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