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Песни на передовой: Алтейба о музыке в годы Отечественной войны народа Абхазии
Песни на передовой: Алтейба о музыке в годы Отечественной войны народа Абхазии
Sputnik Абхазия
Певец и композитор Анатолий Алтейба рассказал, как начал выступать перед бойцами на передовой и почему песни стали важной частью фронтовой жизни. 30.09.2026, Sputnik Абхазия
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В первые месяцы войны Алтейба находился в Абхазии после возвращения с гастролей в Турции. Ожидая возможности присоединиться к боевым группам, он начал писать песни. Позже Министерство обороны предложило музыканту ездить по позициям и выступать перед бойцами. Первые концерты проходили в непосредственной близости от линии боевых действий. По словам Алтейба, со временем он перестал воспринимать звуки взрывов как нечто, что может помешать выступлению.Музыкант вспоминает, что особенно бойцы ждали шуточные песни – они помогали отвлечься от тяжелой обстановки и поднять настроение. За годы войны Алтейба дал около 150 самостоятельных концертов и еще около 50 выступлений в составе ансамбля "Аиааира".Говоря о первых днях после победы, музыкант вспоминает чувство радости и надежды, с которым возвращался в Сухум. По его словам, после пережитого в годы войны особенно сильным было ощущение того, что теперь жизнь обязательно должна измениться к лучшему.
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видео, мультимедиа, отечественная война народа абхазии (1992-1993), музыка, видео
видео, мультимедиа, отечественная война народа абхазии (1992-1993), музыка, видео

Песни на передовой: Алтейба о музыке в годы Отечественной войны народа Абхазии

20:13 30.09.2026
© Видео Sputnik
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Певец и композитор Анатолий Алтейба рассказал, как начал выступать перед бойцами на передовой и почему песни стали важной частью фронтовой жизни.
В первые месяцы войны Алтейба находился в Абхазии после возвращения с гастролей в Турции. Ожидая возможности присоединиться к боевым группам, он начал писать песни.
Позже Министерство обороны предложило музыканту ездить по позициям и выступать перед бойцами. Первые концерты проходили в непосредственной близости от линии боевых действий. По словам Алтейба, со временем он перестал воспринимать звуки взрывов как нечто, что может помешать выступлению.
Музыкант вспоминает, что особенно бойцы ждали шуточные песни – они помогали отвлечься от тяжелой обстановки и поднять настроение. За годы войны Алтейба дал около 150 самостоятельных концертов и еще около 50 выступлений в составе ансамбля "Аиааира".
Говоря о первых днях после победы, музыкант вспоминает чувство радости и надежды, с которым возвращался в Сухум. По его словам, после пережитого в годы войны особенно сильным было ощущение того, что теперь жизнь обязательно должна измениться к лучшему.
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