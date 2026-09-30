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Песни на передовой: Алтейба о музыке в годы Отечественной войны народа Абхазии

Песни на передовой: Алтейба о музыке в годы Отечественной войны народа Абхазии

Sputnik Абхазия

Певец и композитор Анатолий Алтейба рассказал, как начал выступать перед бойцами на передовой и почему песни стали важной частью фронтовой жизни. 30.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-30T20:13+0300

2026-09-30T20:13+0300

2026-09-30T20:13+0300

в абхазии

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

музыка

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В первые месяцы войны Алтейба находился в Абхазии после возвращения с гастролей в Турции. Ожидая возможности присоединиться к боевым группам, он начал писать песни. Позже Министерство обороны предложило музыканту ездить по позициям и выступать перед бойцами. Первые концерты проходили в непосредственной близости от линии боевых действий. По словам Алтейба, со временем он перестал воспринимать звуки взрывов как нечто, что может помешать выступлению.Музыкант вспоминает, что особенно бойцы ждали шуточные песни – они помогали отвлечься от тяжелой обстановки и поднять настроение. За годы войны Алтейба дал около 150 самостоятельных концертов и еще около 50 выступлений в составе ансамбля "Аиааира".Говоря о первых днях после победы, музыкант вспоминает чувство радости и надежды, с которым возвращался в Сухум. По его словам, после пережитого в годы войны особенно сильным было ощущение того, что теперь жизнь обязательно должна измениться к лучшему.

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видео, мультимедиа, отечественная война народа абхазии (1992-1993), музыка, видео