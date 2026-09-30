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Системный сбой: выполняет ли абхазская тюрьма свои функции
Системный сбой: выполняет ли абхазская тюрьма свои функции
Sputnik Абхазия
Уполномоченная по правам человека Абхазии Анас Кишмария — о контроле за освободившимися осужденными, проблемах пенитенциарной системы и необходимости системных... 30.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-30T14:18+0300
2026-09-30T14:18+0300
2026-09-30T14:18+0300
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Резонансное убийство российской туристки в Абхазии вызвало волну обсуждений в обществе.В интервью Sputnik уполномоченная по правам ребенка в республике Анас Кишмария рассказала о проблемах, которые приводят к совершению уголовных преступлений, об условиях содержания нарушителей закона и общественном отношении к преступникам.Говоря о возможных решениях, омбудсмен предложила обсуждать возможность отбывания наказания некоторыми осужденными за пределами Абхазии — в частности, для обеспечения надлежащих условий содержания и проведения исправительных мероприятий. Также она высказалась за обсуждение изменений в законодательстве в отношении ответственности за сексуальное насилие.
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видео, мультимедиа, законодательство, видео
видео, мультимедиа, законодательство, видео
Системный сбой: выполняет ли абхазская тюрьма свои функции
Уполномоченная по правам человека Абхазии Анас Кишмария — о контроле за освободившимися осужденными, проблемах пенитенциарной системы и необходимости системных изменений.
Резонансное убийство российской туристки в Абхазии вызвало волну обсуждений в обществе.
В интервью Sputnik уполномоченная по правам ребенка в республике Анас Кишмария рассказала о проблемах, которые приводят к совершению уголовных преступлений, об условиях содержания нарушителей закона и общественном отношении к преступникам.
Говоря о возможных решениях, омбудсмен предложила обсуждать возможность отбывания наказания некоторыми осужденными за пределами Абхазии — в частности, для обеспечения надлежащих условий содержания и проведения исправительных мероприятий. Также она высказалась за обсуждение изменений в законодательстве в отношении ответственности за сексуальное насилие.