https://sputnik-abkhazia.ru/20260930/sistemnyy-sboy-vypolnyaet-li-abkhazskaya-tyurma-svoi-funktsii-1066032826.html

Системный сбой: выполняет ли абхазская тюрьма свои функции

Системный сбой: выполняет ли абхазская тюрьма свои функции

Sputnik Абхазия

Уполномоченная по правам человека Абхазии Анас Кишмария — о контроле за освободившимися осужденными, проблемах пенитенциарной системы и необходимости системных... 30.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-30T14:18+0300

2026-09-30T14:18+0300

2026-09-30T14:18+0300

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Резонансное убийство российской туристки в Абхазии вызвало волну обсуждений в обществе.В интервью Sputnik уполномоченная по правам ребенка в республике Анас Кишмария рассказала о проблемах, которые приводят к совершению уголовных преступлений, об условиях содержания нарушителей закона и общественном отношении к преступникам.Говоря о возможных решениях, омбудсмен предложила обсуждать возможность отбывания наказания некоторыми осужденными за пределами Абхазии — в частности, для обеспечения надлежащих условий содержания и проведения исправительных мероприятий. Также она высказалась за обсуждение изменений в законодательстве в отношении ответственности за сексуальное насилие.

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