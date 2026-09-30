https://sputnik-abkhazia.ru/20260930/svo-predvaritelnye-itogi-sentyabrya-1066055580.html

СВО: предварительные итоги сентября

СВО: предварительные итоги сентября

Sputnik Абхазия

В зоне СВО сентябрь 2026 года выдался на редкость горячим и безусловно успешным для России, пишет военный эксперт Александр Хроленко. 30.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-30T21:00+0300

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В зоне СВО сентябрь 2026 года выдался на редкость горячим и безусловно успешным для России, пишет военный эксперт Александр Хроленко.На фронте кипят "котлы" в Доброполье и Харьковской области. Российские войска активно продвигаются на Сумщине и в Запорожье. В районе Доброполья эффективно действуют расчеты тяжелых огнеметных систем "Тосочка", ускоряя ликвидацию окруженных частей ВСУ. Только сегодня, 30 сентября освобождены населенные пункты Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровка в Запорожской. За месяц от украинских оккупантов очищены более 30 населенных пунктов и около 700 кв. километров территории. По данным Минобороны РФ, с начала 2026 года освобождено свыше 5300 кв. километров и 220 населенных пунктов.Количество российских высокоточных ударов по объектам противника в Киеве ежесуточно перекрывает все прежние рекорды. Началось активное уничтожение цифровой инфраструктуры – западного "поводка" киевского режима (системы управления, связи и передачи данных разведки США и НАТО). В сентябре "прилетело" по десяткам украинских дата-центров. В Киеве сегодня поражен центр обработки данных "Де Ново" – один из основных узлов обмена интернет-трафиком, хранения и передачи информации в интересах ВСУ. Российские удары сеют в Киеве хаос и панику. Зарубежные наблюдатели отметили: "В Киеве началась война, примерно как в Бахмуте".Вооруженные силы РФ за месяц фактически добили натовскую морскую логистику и начали активно уничтожать сухопутную – украинские погранпереходы на пороге Польши, Румынии, Молдовы, через которые ввозится западное оружие для ВСУ. Сегодня в Одесской области поражен промышленный комплекс в порту Измаил, там принимали, хранили и отправляли ВСУ западные военные грузы, ГСМ. На переходе морем близ Одессы поражен сухогруз с военным имуществом. В разы уменьшилось количество ударных БПЛА противника над регионами России.Ускоряется радикальное уничтожение предприятий энергетики, действующих в интересах украинской прокси-армии. Российские ракетные удары 30 сентября поразили электроподстанцию Киевская, которая обеспечивала переток электроэнергии и ее распределение для предприятий ВПК в Киеве и области. А также гидроэлектростанцию Киевская и тепловую электростанцию Трипольская, которые питали объекты ВПК в северной части Киевской области. Двадцать гиперзвуковых "Цирконов" за полчаса – уже не рекорд для ударов по украинской энергетике. Прогноз киевских экспертов: "ВС России до зимы постараются остановить работу АЭС". Для этого достаточно поразить ЛЭП и внешние трансформаторные подстанции.Российский реактивный дрон "Герань" стремительно совершенствуется, несет все большую боевую нагрузку, летает на недосягаемых для ПВО противника скоростях и высотах. Зафиксирован беспилотный удар по Южному мосту в Киеве (вантовый мост – сложная для поражения цель). Американское издание TWZвчера сообщило: "Герань" имеет несколько режимов: дневной свет, ночное видение и инфракрасный. Камера обеспечивает 10-кратное оптическое увеличение и до 32-кратного цифрового увеличения, позволяя оператору дрона осматривать местность с высоты восьми километров". Видеопоток – в режиме реального времени.По данным украинской военной разведки, РФ ежемесячно производит до 3000 беспилотников "Герань-4" и "Герань-5". Противопоставить – нечего.Постоянно продвигаясь вперед на всех участках фронта, Вооруженные силы РФ растут количественно и качественно. Российский президент Владимир Путин своим указом 28 сентября увеличил штатную численность ВС РФ до 2 441 630 человек, включая 1 550 500 военнослужащих (+15.500 за месяц), и это подготовленные профессионалы, добровольцы-контрактники. Заметим, Вооруженные силы РФ "подросли" в четвертый раз за год (ранее – в марте, июне, июле 2026-го), и в общей сложности прибавили более 50 тысяч профессиональных бойцов. Укрепление обороноспособности и безопасности страны, достижение целей СВО на Украине – безусловные приоритеты российского государства.Военное могущество России опирается не на отчаяние и безрассудство, а на растущую экономику и консолидацию общества. Вопреки тысячам незаконных западных санкций, Москва в сентябре получила рекордную с 2022 года выручку за экспорт нефти – $2,75 млрд.Выдающийся британский историк и дипломат, специалист по российской военной истории профессор Джеффри Робертс 4 сентября заявил, что энергетическая инфраструктура является законной военной целью, и война на Украине завершится в ближайшие месяцы, а не годы: "Восемьдесят процентов энергетической инфраструктуры Украины уже уничтожено Россией за последнее время, так что осталось всего 20 процентов. Российские ракеты и беспилотники теперь имеют легкий доступ к своим целям, украинские города могут стать практически непригодными для жизни… Русские полны решимости воспользоваться изменением баланса сил, чтобы выиграть войну, закончить ее как можно быстрее". Это логично.Потери украинской прокси-армии растут, Киев в отчаянии. На Западе понимают: никакие фокусы с беспилотниками и "Вивальди" обреченным на уничтожение бандеровцам не помогут. Шаманское камлание генсека НАТО Марка Рютте: "Россия терпит неудачу" – к объективной реальности отношения не имеет. Поддерживать бесконечную опосредованную войну с ядерной державой и обещать вести ее "до последнего украинца" становится для Запада все опаснее и дороже. Миллионы украинских беженцев в ЕС могут стать самым страшным "оружием России" весной 2027 года.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в MAX и в Telegram. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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