https://sputnik-abkhazia.ru/20261001/150-millionov-na-idei-kak-poluchit-grant-sozidateli-abkhazii--1066080754.html
Миллионы на идеи: как получить грант "Созидателей Абхазии"
Миллионы на идеи: как получить грант "Созидателей Абхазии"
Sputnik Абхазия
В Абхазии продолжается прием заявок на второй грантовый конкурс "Созидатели Абхазии". Общий грантовый пул конкурса составляет 150 миллионов рублей. 01.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-01T18:35+0300
2026-10-01T18:35+0300
2026-10-01T19:22+0300
мультимедиа
видео
абхазия
сухум
в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0a/01/1066079851_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7d3e7d556ad5eb882255b421f431b941.jpg
О том, кто может принять участие во втором конкурсе "Созидатели Абхазии", какие социальные проекты ждут организаторы, какие изменения произошли по сравнению с первым сезоном, как правильно оформить заявку и какие ошибки чаще всего допускают участники, в интервью рассказала директор Центра социальных технологий "Гарант" Марина Михайлова. В Абхазии продолжается прием заявок на второй грантовый конкурс "Созидатели Абхазии". Средства на реализацию проектов выделяет Фонд президентских грантов России, а общий грантовый пул конкурса составляет 150 миллионов рублей. Как отметила Марина Михайлова, сейчас участники находятся на этапе подготовки и осмысления своих идей. В этом году участниками конкурса могут быть только некоммерческие организации. Инициативным группам для участия необходимо создать НКО либо найти уже действующую организацию и подать заявку совместно с ней. Также участвовать могут бюджетные учреждения — например, школы, библиотеки и дома культуры, если они зарегистрированы как отдельные юридические лица. Организаторы ждут прежде всего продуманные социальные проекты, которые направлены на конкретные изменения в жизни людей. Особое внимание, по словам Михайловой, стоит уделить главному вопросу проекта — зачем он нужен и что изменится после его реализации. Именно от ответа на этот вопрос, считает эксперт, выстраивается вся логика грантовой заявки.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0a/01/1066079851_64:0:1203:854_1920x0_80_0_0_c4590a0e6cfd16593fae21e71f4e529c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, абхазия, сухум, видео
мультимедиа, видео, абхазия, сухум, видео
Миллионы на идеи: как получить грант "Созидателей Абхазии"
18:35 01.10.2026 (обновлено: 19:22 01.10.2026)
В Абхазии продолжается прием заявок на второй грантовый конкурс "Созидатели Абхазии". Общий грантовый пул конкурса составляет 150 миллионов рублей.
О том, кто может принять участие во втором конкурсе "Созидатели Абхазии", какие социальные проекты ждут организаторы, какие изменения произошли по сравнению с первым сезоном, как правильно оформить заявку и какие ошибки чаще всего допускают участники, в интервью рассказала директор Центра социальных технологий "Гарант" Марина Михайлова.
В Абхазии продолжается прием заявок на второй грантовый конкурс "Созидатели Абхазии". Средства на реализацию проектов выделяет Фонд президентских грантов России, а общий грантовый пул конкурса составляет 150 миллионов рублей. Как отметила Марина Михайлова, сейчас участники находятся на этапе подготовки и осмысления своих идей.
В этом году участниками конкурса могут быть только некоммерческие организации. Инициативным группам для участия необходимо создать НКО либо найти уже действующую организацию и подать заявку совместно с ней. Также участвовать могут бюджетные учреждения — например, школы, библиотеки и дома культуры, если они зарегистрированы как отдельные юридические лица. Организаторы ждут прежде всего продуманные социальные проекты, которые направлены на конкретные изменения в жизни людей.
Особое внимание, по словам Михайловой, стоит уделить главному вопросу проекта — зачем он нужен и что изменится после его реализации. Именно от ответа на этот вопрос, считает эксперт, выстраивается вся логика грантовой заявки.