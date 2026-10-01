https://sputnik-abkhazia.ru/20261001/150-millionov-na-idei-kak-poluchit-grant-sozidateli-abkhazii--1066080754.html

Миллионы на идеи: как получить грант "Созидателей Абхазии"

Миллионы на идеи: как получить грант "Созидателей Абхазии"

Sputnik Абхазия

В Абхазии продолжается прием заявок на второй грантовый конкурс "Созидатели Абхазии". Общий грантовый пул конкурса составляет 150 миллионов рублей. 01.10.2026, Sputnik Абхазия

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О том, кто может принять участие во втором конкурсе "Созидатели Абхазии", какие социальные проекты ждут организаторы, какие изменения произошли по сравнению с первым сезоном, как правильно оформить заявку и какие ошибки чаще всего допускают участники, в интервью рассказала директор Центра социальных технологий "Гарант" Марина Михайлова. В Абхазии продолжается прием заявок на второй грантовый конкурс "Созидатели Абхазии". Средства на реализацию проектов выделяет Фонд президентских грантов России, а общий грантовый пул конкурса составляет 150 миллионов рублей. Как отметила Марина Михайлова, сейчас участники находятся на этапе подготовки и осмысления своих идей. В этом году участниками конкурса могут быть только некоммерческие организации. Инициативным группам для участия необходимо создать НКО либо найти уже действующую организацию и подать заявку совместно с ней. Также участвовать могут бюджетные учреждения — например, школы, библиотеки и дома культуры, если они зарегистрированы как отдельные юридические лица. Организаторы ждут прежде всего продуманные социальные проекты, которые направлены на конкретные изменения в жизни людей. Особое внимание, по словам Михайловой, стоит уделить главному вопросу проекта — зачем он нужен и что изменится после его реализации. Именно от ответа на этот вопрос, считает эксперт, выстраивается вся логика грантовой заявки.

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