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Миллионы на идеи: как получить грант "Созидателей Абхазии"
Миллионы на идеи: как получить грант "Созидателей Абхазии"
Sputnik Абхазия
В Абхазии продолжается прием заявок на второй грантовый конкурс "Созидатели Абхазии". Общий грантовый пул конкурса составляет 150 миллионов рублей. 01.10.2026, Sputnik Абхазия
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О том, кто может принять участие во втором конкурсе "Созидатели Абхазии", какие социальные проекты ждут организаторы, какие изменения произошли по сравнению с первым сезоном, как правильно оформить заявку и какие ошибки чаще всего допускают участники, в интервью рассказала директор Центра социальных технологий "Гарант" Марина Михайлова. В Абхазии продолжается прием заявок на второй грантовый конкурс "Созидатели Абхазии". Средства на реализацию проектов выделяет Фонд президентских грантов России, а общий грантовый пул конкурса составляет 150 миллионов рублей. Как отметила Марина Михайлова, сейчас участники находятся на этапе подготовки и осмысления своих идей. В этом году участниками конкурса могут быть только некоммерческие организации. Инициативным группам для участия необходимо создать НКО либо найти уже действующую организацию и подать заявку совместно с ней. Также участвовать могут бюджетные учреждения — например, школы, библиотеки и дома культуры, если они зарегистрированы как отдельные юридические лица. Организаторы ждут прежде всего продуманные социальные проекты, которые направлены на конкретные изменения в жизни людей. Особое внимание, по словам Михайловой, стоит уделить главному вопросу проекта — зачем он нужен и что изменится после его реализации. Именно от ответа на этот вопрос, считает эксперт, выстраивается вся логика грантовой заявки.
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мультимедиа, видео, абхазия, сухум, видео

Миллионы на идеи: как получить грант "Созидателей Абхазии"

18:35 01.10.2026 (обновлено: 19:22 01.10.2026)
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В Абхазии продолжается прием заявок на второй грантовый конкурс "Созидатели Абхазии". Общий грантовый пул конкурса составляет 150 миллионов рублей.
О том, кто может принять участие во втором конкурсе "Созидатели Абхазии", какие социальные проекты ждут организаторы, какие изменения произошли по сравнению с первым сезоном, как правильно оформить заявку и какие ошибки чаще всего допускают участники, в интервью рассказала директор Центра социальных технологий "Гарант" Марина Михайлова.
В Абхазии продолжается прием заявок на второй грантовый конкурс "Созидатели Абхазии". Средства на реализацию проектов выделяет Фонд президентских грантов России, а общий грантовый пул конкурса составляет 150 миллионов рублей. Как отметила Марина Михайлова, сейчас участники находятся на этапе подготовки и осмысления своих идей.
В этом году участниками конкурса могут быть только некоммерческие организации. Инициативным группам для участия необходимо создать НКО либо найти уже действующую организацию и подать заявку совместно с ней. Также участвовать могут бюджетные учреждения — например, школы, библиотеки и дома культуры, если они зарегистрированы как отдельные юридические лица. Организаторы ждут прежде всего продуманные социальные проекты, которые направлены на конкретные изменения в жизни людей.
Особое внимание, по словам Михайловой, стоит уделить главному вопросу проекта — зачем он нужен и что изменится после его реализации. Именно от ответа на этот вопрос, считает эксперт, выстраивается вся логика грантовой заявки.
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