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Уникальное историческое событие: о выставке "Море не волнуется" в Сухуме
Уникальное историческое событие: о выставке "Море не волнуется" в Сухуме
Sputnik Абхазия
Выставка русского искусства "Море не волнуется" откроется для посетителей 3 октября в Центральном выставочном зале в Сухуме. Новую выставку в Абхазии... 01.10.2026, Sputnik Абхазия
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О том, как началось сотрудничество ЦВЗ Абхазии и РГИ, как долго готовили выставку "Море не волнуется" и в чем ее уникальность, какие будут представлены картины и будет ли выставка абхазских художников в России, рассказали на пресс-конференции в Sputnik директор ЦВЗ Абхазии Эльвира Арсалия, директор Российской галереи искусств Дмитрий Ягушкин, ученый секретарь РГИ Виктория Данилюк.ЦВЗ готовится к открытию выставки "Море не волнуется" в течение всего года. Она стала продолжением большого проекта, который начался с выставки "Под южным небом", сказала Эльвира Арсалия. Выставка объединит 35 произведений русской живописи, в число которых войдут работы Ивана Айвазовского, Алексея Боголюбова, Валентина Серова, Максима Воробьева и других известных художников. Она продлится до 13 декабря. Полотна представит Российская галерея искусств при поддержке Минкульта России в рамках культурного диалога между двумя странами.
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Уникальное историческое событие: о выставке "Море не волнуется" в Сухуме

18:24 01.10.2026
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Выставка русского искусства "Море не волнуется" откроется для посетителей 3 октября в Центральном выставочном зале в Сухуме. Новую выставку в Абхазии Российская галерея искусств представит при поддержке Министерства культуры России.
О том, как началось сотрудничество ЦВЗ Абхазии и РГИ, как долго готовили выставку "Море не волнуется" и в чем ее уникальность, какие будут представлены картины и будет ли выставка абхазских художников в России, рассказали на пресс-конференции в Sputnik директор ЦВЗ Абхазии Эльвира Арсалия, директор Российской галереи искусств Дмитрий Ягушкин, ученый секретарь РГИ Виктория Данилюк.
ЦВЗ готовится к открытию выставки "Море не волнуется" в течение всего года. Она стала продолжением большого проекта, который начался с выставки "Под южным небом", сказала Эльвира Арсалия.
Выставка объединит 35 произведений русской живописи, в число которых войдут работы Ивана Айвазовского, Алексея Боголюбова, Валентина Серова, Максима Воробьева и других известных художников. Она продлится до 13 декабря. Полотна представит Российская галерея искусств при поддержке Минкульта России в рамках культурного диалога между двумя странами.
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