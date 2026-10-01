https://sputnik-abkhazia.ru/20261001/vstrecha-glavy-mid-rossii-s-glavami-mid-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-pryamaya-translyatsiya-1066060455.html

Встреча главы МИД России с главами МИД Абхазии и Южной Осетии. Прямая трансляция

Встреча главы МИД России с главами МИД Абхазии и Южной Осетии. Прямая трансляция

Sputnik Абхазия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Абхазии Олегом Барциц и главой МИД Южной Осетии Ахсаром Джиоевым. Стороны обсудят... 01.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-01T11:08+0300

2026-10-01T11:08+0300

2026-10-01T11:08+0300

новости

россия

мид абхазии

мид рф

мид республики южная осетия

сергей лавров

олег барциц

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0a/01/1066060529_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_42373e55e9dd2ac5d7617e9b9a65f3a0.jpg

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Абхазии Олегом Барциц и главой МИД Южной Осетии Ахсаром Джиоевым. Стороны обсудят ключевые вопросы союзнических отношений и внешнеполитического взаимодействия.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, мид абхазии, мид рф, мид республики южная осетия, сергей лавров, олег барциц, видео