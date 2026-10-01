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Встреча главы МИД России с главами МИД Абхазии и Южной Осетии. Прямая трансляция
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Война от первого лица
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Встреча главы МИД России с главами МИД Абхазии и Южной Осетии. Прямая трансляция
Встреча главы МИД России с главами МИД Абхазии и Южной Осетии. Прямая трансляция
Sputnik Абхазия
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Абхазии Олегом Барциц и главой МИД Южной Осетии Ахсаром Джиоевым. Стороны обсудят... 01.10.2026, Sputnik Абхазия
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Абхазии Олегом Барциц и главой МИД Южной Осетии Ахсаром Джиоевым. Стороны обсудят ключевые вопросы союзнических отношений и внешнеполитического взаимодействия.
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новости, россия, мид абхазии, мид рф, мид республики южная осетия, сергей лавров, олег барциц, видео
новости, россия, мид абхазии, мид рф, мид республики южная осетия, сергей лавров, олег барциц, видео

Встреча главы МИД России с главами МИД Абхазии и Южной Осетии. Прямая трансляция

11:08 01.10.2026
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Абхазии Олегом Барциц и главой МИД Южной Осетии Ахсаром Джиоевым.

Стороны обсудят ключевые вопросы союзнических отношений и внешнеполитического взаимодействия.
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