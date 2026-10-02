https://sputnik-abkhazia.ru/20261002/sterzhen-ukrainstva-kak-ukrainskie-uchebniki-obolgali-kazakov-1066100003.html

Стержень украинства: как украинские учебники оболгали казаков?

Стержень украинства: как украинские учебники оболгали казаков?

Sputnik Абхазия

Казаки — отдельный украинский народ, Москва — извечный враг, а Переяславская рада — роковая ошибка, которой украинцы сопротивлялись еще в XVII веке. 02.10.2026, Sputnik Абхазия

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Казаки — отдельный украинский народ, Москва — извечный враг, а Переяславская рада — роковая ошибка, которой украинцы сопротивлялись еще в XVII веке. Как школьные учебники переписывают историю казачества, зачем Хмельницкого превращают в борца за независимую Украину, Мазепу — в национального героя и что такое "стержень украинства"? Об этом – во втором выпуске документального проекта Кирилла Орлова "Странная история" .

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