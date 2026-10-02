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Стержень украинства: как украинские учебники оболгали казаков?
Стержень украинства: как украинские учебники оболгали казаков?
Sputnik Абхазия
Казаки — отдельный украинский народ, Москва — извечный враг, а Переяславская рада — роковая ошибка, которой украинцы сопротивлялись еще в XVII веке. 02.10.2026, Sputnik Абхазия
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Казаки — отдельный украинский народ, Москва — извечный враг, а Переяславская рада — роковая ошибка, которой украинцы сопротивлялись еще в XVII веке. Как школьные учебники переписывают историю казачества, зачем Хмельницкого превращают в борца за независимую Украину, Мазепу — в национального героя и что такое "стержень украинства"? Об этом – во втором выпуске документального проекта Кирилла Орлова "Странная история" .
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украина, россия, sputnik, видео, мультимедиа, видео

Стержень украинства: как украинские учебники оболгали казаков?

17:39 02.10.2026 (обновлено: 17:49 02.10.2026)
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Казаки — отдельный украинский народ, Москва — извечный враг, а Переяславская рада — роковая ошибка, которой украинцы сопротивлялись еще в XVII веке.
Как школьные учебники переписывают историю казачества, зачем Хмельницкого превращают в борца за независимую Украину, Мазепу — в национального героя и что такое "стержень украинства"? Об этом – во втором выпуске документального проекта Кирилла Орлова "Странная история" .
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