Убийство российской туристки: сколько лет могут дать преступнику
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26-летняя россиянка Амина Бикбова трое суток не выходила на связь, о ее пропаже сообщили родственники. По подозрению в ее убийстве задержан 25-летний Эдгар Абухба. На допросе он признался в убийстве. Расследование продолжается.
Подозреваемому в убийстве российской туристки Эдгару Абухба может грозить до 12 лет тюрьмы строгого режима, сказал начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба.
Однако он уточнил, что наказание может быть ужесточено если следствие выявит отягчающие обстоятельства и будет изменена квалификация преступления.
Амичба также отметил, что при вынесении приговора суд учитывает личность подсудимого, способ и характер совершенного преступления, общественный резонанс, позиция потерпевшей стороны и другие факторы.
В случае назначения наказания в 12 лет, Эдгар Абухба должен будет отсидеть 8 лет, заметил Амичба.
Также он сообщил, что сокращенный срок заключения в тюрьме Эдгара Абухба после первого преступления было связано с его несовершеннолетием.
Амичба напомнил, что преступление было совершено 31 июля 2019 года. "Есть больше преференции для несовершеннолетних - сокращенные сроки отбывания наказания, сокращенные режимы - есть такое понятие как воспитательный режим", - подчеркнул он.
Общий режим тюремного наказания исчисляется один к двум, строгий - два к трем, колония поселения, где один год отбывания наказания приравнивается к трем.
Однако он уточнил, что наказание может быть ужесточено если следствие выявит отягчающие обстоятельства и будет изменена квалификация преступления.
Амичба также отметил, что при вынесении приговора суд учитывает личность подсудимого, способ и характер совершенного преступления, общественный резонанс, позиция потерпевшей стороны и другие факторы.
В случае назначения наказания в 12 лет, Эдгар Абухба должен будет отсидеть 8 лет, заметил Амичба.
Также он сообщил, что сокращенный срок заключения в тюрьме Эдгара Абухба после первого преступления было связано с его несовершеннолетием.
Амичба напомнил, что преступление было совершено 31 июля 2019 года. "Есть больше преференции для несовершеннолетних - сокращенные сроки отбывания наказания, сокращенные режимы - есть такое понятие как воспитательный режим", - подчеркнул он.
Общий режим тюремного наказания исчисляется один к двум, строгий - два к трем, колония поселения, где один год отбывания наказания приравнивается к трем.