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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20261003/dorogi-turizm-i-sobstvennyy-byudzhet-azamat-chuaz-rasskazal-o-planakh-razvitiya-novogo-afona-1066120750.html
Дороги, туризм и собственный бюджет: Азамат Чуаз рассказал о планах развития Нового Афона
Дороги, туризм и собственный бюджет: Азамат Чуаз рассказал о планах развития Нового Афона
Sputnik Абхазия
Какие проекты удалось реализовать в Новом Афоне, как решается проблема благоустройства города и очистки пруда, и что изменится с переходом на самостоятельный... 03.10.2026, Sputnik Абхазия
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О том, какие работы по благоустройству города удалось реализовать, когда завершится ремонт дороги к Новоафонскому монастырю, как будет очищаться пруд, почему остается нерешенной проблема выносной торговли, а также как город готовится к переходу на собственный бюджет, в интервью радио Sputnik рассказал председатель городского собрания Нового Афона Азамат Чуаз.В Новом Афоне продолжаются работы по благоустройству города. В частности, начался ремонт улицы Курортной, ведущей к Новоафонскому монастырю и средней школе. Асфальтирование этой дороги, как отметил Чуаз, планируется выполнить при подходящих погодных условиях.По его словам, общая стоимость работ по асфальтированию улиц Нового Афона составляет около 90 миллионов рублей. Еще один крупный проект — очистка Новоафонского пруда. Земснаряд уже приобретен и прошел первые испытания. Одной из проблем остается выносная торговля. Власти Нового Афона намерены продолжать работу с предпринимателями, одновременно стремясь сохранить исторический облик города.Председатель городского собрания также рассказал о взаимодействии с предпринимателями. Бизнес участвует в финансировании городских проектов, в частности в приобретении земснаряда и благоустройстве сквера имени Александра Бардодыма.Говоря о туристическом сезоне, Чуаз отметил снижение потока по сравнению с предыдущим периодом, особенно в сегменте частного размещения. Более точные выводы, по его словам, можно будет сделать после завершения сезона и анализа итоговых показателей.
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Дороги, туризм и собственный бюджет: Азамат Чуаз рассказал о планах развития Нового Афона

16:01 03.10.2026
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Какие проекты удалось реализовать в Новом Афоне, как решается проблема благоустройства города и очистки пруда, и что изменится с переходом на самостоятельный бюджет.
О том, какие работы по благоустройству города удалось реализовать, когда завершится ремонт дороги к Новоафонскому монастырю, как будет очищаться пруд, почему остается нерешенной проблема выносной торговли, а также как город готовится к переходу на собственный бюджет, в интервью радио Sputnik рассказал председатель городского собрания Нового Афона Азамат Чуаз.
В Новом Афоне продолжаются работы по благоустройству города. В частности, начался ремонт улицы Курортной, ведущей к Новоафонскому монастырю и средней школе. Асфальтирование этой дороги, как отметил Чуаз, планируется выполнить при подходящих погодных условиях.
По его словам, общая стоимость работ по асфальтированию улиц Нового Афона составляет около 90 миллионов рублей.
Еще один крупный проект — очистка Новоафонского пруда. Земснаряд уже приобретен и прошел первые испытания.
Одной из проблем остается выносная торговля. Власти Нового Афона намерены продолжать работу с предпринимателями, одновременно стремясь сохранить исторический облик города.
Председатель городского собрания также рассказал о взаимодействии с предпринимателями. Бизнес участвует в финансировании городских проектов, в частности в приобретении земснаряда и благоустройстве сквера имени Александра Бардодыма.
Говоря о туристическом сезоне, Чуаз отметил снижение потока по сравнению с предыдущим периодом, особенно в сегменте частного размещения. Более точные выводы, по его словам, можно будет сделать после завершения сезона и анализа итоговых показателей.
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