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Матч между ФК "Апсны" и "Народной командой" завершился со счетом 5:2

Матч между ФК "Апсны" и "Народной командой" завершился со счетом 5:2

Sputnik Абхазия

Встреча прошла на стадионе "Cosmos Arena" в рамках шестого тура Медиалиги. 03.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-03T13:51+0300

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СУХУМ, 3 отк - Sputnik. Матч между ФК "Апсны" и "Народной командой" завершился со счетом 5:2. Первый тайм закончился в пользу "Народной команды". Во втором тайме московская команда реализовала буллиталити. Счет стал 2:0, оба гола были забиты Александром Злобиным."Апсны" постаралась отыграться. Первый гол команды забил Игнат Дмитриев, сделав счет 2:1. "Народная команда" добавила три гола, два из которых были засчитаны красным мячом. Хет-трик оформил Олег Егорушкин. В концовке матча Рашид Чичба забил гол, но результат встречи "Апсны" изменить не сумела. По итогам шестого тура ФК "Апсны" сохраняет за собой вторую строчку в группе А, в то время как "Народная команда" поднялась на пятую ступень группы В.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260922/1065854974.html

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