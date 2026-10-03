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Матч между ФК "Апсны" и "Народной командой" завершился со счетом 5:2
Матч между ФК "Апсны" и "Народной командой" завершился со счетом 5:2
Sputnik Абхазия
Встреча прошла на стадионе "Cosmos Arena" в рамках шестого тура Медиалиги. 03.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-03T13:51+0300
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СУХУМ, 3 отк - Sputnik. Матч между ФК "Апсны" и "Народной командой" завершился со счетом 5:2. Первый тайм закончился в пользу "Народной команды". Во втором тайме московская команда реализовала буллиталити. Счет стал 2:0, оба гола были забиты Александром Злобиным."Апсны" постаралась отыграться. Первый гол команды забил Игнат Дмитриев, сделав счет 2:1. "Народная команда" добавила три гола, два из которых были засчитаны красным мячом. Хет-трик оформил Олег Егорушкин. В концовке матча Рашид Чичба забил гол, но результат встречи "Апсны" изменить не сумела. По итогам шестого тура ФК "Апсны" сохраняет за собой вторую строчку в группе А, в то время как "Народная команда" поднялась на пятую ступень группы В.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260922/1065854974.html
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Матч между ФК "Апсны" и "Народной командой" завершился со счетом 5:2

13:51 03.10.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукФутбольный матч Кубка Медиалиги между "ФК Апсны" и ФК "СиндЕкат"
Футбольный матч Кубка Медиалиги между ФК Апсны и ФК СиндЕкат - Sputnik Абхазия, 1920, 03.10.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Встреча прошла на стадионе "Cosmos Arena" в рамках шестого тура Медиалиги.
СУХУМ, 3 отк - Sputnik. Матч между ФК "Апсны" и "Народной командой" завершился со счетом 5:2.
Первый тайм закончился в пользу "Народной команды". Во втором тайме московская команда реализовала буллиталити. Счет стал 2:0, оба гола были забиты Александром Злобиным.
"Апсны" постаралась отыграться. Первый гол команды забил Игнат Дмитриев, сделав счет 2:1.
"Народная команда" добавила три гола, два из которых были засчитаны красным мячом. Хет-трик оформил Олег Егорушкин.
В концовке матча Рашид Чичба забил гол, но результат встречи "Апсны" изменить не сумела.
По итогам шестого тура ФК "Апсны" сохраняет за собой вторую строчку в группе А, в то время как "Народная команда" поднялась на пятую ступень группы В.
Три игрока ФК Апсны попали в список лучших бомбардиров Кубка Медиалиги - Sputnik Абхазия, 1920, 22.09.2026
Три игрока ФК "Апсны" попали в список лучших бомбардиров Кубка Медиалиги.
22 сентября, 13:07
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