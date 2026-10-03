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Шамбовские чтения: Кобахия о научном наследии Тараса Шамба и историческом праве Абхазии
Шамбовские чтения: Кобахия о научном наследии Тараса Шамба и историческом праве Абхазии
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IV "Шамбовские чтения", посвященные научному наследию Тараса Шамба, прошли в Абхазском государственном университете. 03.10.2026, Sputnik Абхазия
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О значении личности Тараса Шамба, его научном наследии и роли в становлении современной Абхазии, почему важно давать научно обоснованный ответ на исторические концепции, о которых говорится в интервью, и как молодые ученые могут продолжить работу, начатую исследователем, в интервью радио Sputnik рассказал общественный деятель Беслан Кобахия.В Абхазском государственном университете прошли четвертые Шамбовские чтения. Научно-практическая конференция была посвящена наследию Тараса Шамба и вопросам истории, государственности и исторической науки.Как отметил Кобахия, проведение Шамбовских чтений стало одним из способов сохранить память о Тарасе Шамба и познакомить с его научным наследием новое поколение студентов и исследователей.Отдельное внимание на конференции уделили историческим концепциям, связанным с происхождением абхазского народа и территориальными вопросами. По словам Кобахия, отвечать на подобные концепции необходимо прежде всего научными исследованиями и аргументами.Беслан Кобахия вспомнил личные качества Тараса Шамба и его принцип: не тратить силы на борьбу с темнотой, а "зажечь хотя бы одну свечу".
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видео, мультимедиа, история, абхазия, видео
Шамбовские чтения: Кобахия о научном наследии Тараса Шамба и историческом праве Абхазии
IV "Шамбовские чтения", посвященные научному наследию Тараса Шамба, прошли в Абхазском государственном университете.
О значении личности Тараса Шамба, его научном наследии и роли в становлении современной Абхазии, почему важно давать научно обоснованный ответ на исторические концепции, о которых говорится в интервью, и как молодые ученые могут продолжить работу, начатую исследователем, в интервью радио Sputnik рассказал общественный деятель Беслан Кобахия.
В Абхазском государственном университете прошли четвертые Шамбовские чтения. Научно-практическая конференция была посвящена наследию Тараса Шамба и вопросам истории, государственности и исторической науки.
Как отметил Кобахия, проведение Шамбовских чтений стало одним из способов сохранить память о Тарасе Шамба и познакомить с его научным наследием новое поколение студентов и исследователей.
Отдельное внимание на конференции уделили историческим концепциям, связанным с происхождением абхазского народа и территориальными вопросами. По словам Кобахия, отвечать на подобные концепции необходимо прежде всего научными исследованиями и аргументами.
Беслан Кобахия вспомнил личные качества Тараса Шамба и его принцип: не тратить силы на борьбу с темнотой, а "зажечь хотя бы одну свечу".