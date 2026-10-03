https://sputnik-abkhazia.ru/20261003/shambovskie-chteniya-kobakhiya-o-nauchnom-nasledii-tarasa-shamba-i-istoricheskom-prave-abkhazii-1066124639.html

Шамбовские чтения: Кобахия о научном наследии Тараса Шамба и историческом праве Абхазии

Шамбовские чтения: Кобахия о научном наследии Тараса Шамба и историческом праве Абхазии

Sputnik Абхазия

IV "Шамбовские чтения", посвященные научному наследию Тараса Шамба, прошли в Абхазском государственном университете. 03.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-03T21:13+0300

2026-10-03T21:13+0300

2026-10-03T21:13+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

история

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0a/03/1066125623_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb33bf42dc869a934f447ac7409ea16d.jpg

О значении личности Тараса Шамба, его научном наследии и роли в становлении современной Абхазии, почему важно давать научно обоснованный ответ на исторические концепции, о которых говорится в интервью, и как молодые ученые могут продолжить работу, начатую исследователем, в интервью радио Sputnik рассказал общественный деятель Беслан Кобахия.В Абхазском государственном университете прошли четвертые Шамбовские чтения. Научно-практическая конференция была посвящена наследию Тараса Шамба и вопросам истории, государственности и исторической науки.Как отметил Кобахия, проведение Шамбовских чтений стало одним из способов сохранить память о Тарасе Шамба и познакомить с его научным наследием новое поколение студентов и исследователей.Отдельное внимание на конференции уделили историческим концепциям, связанным с происхождением абхазского народа и территориальными вопросами. По словам Кобахия, отвечать на подобные концепции необходимо прежде всего научными исследованиями и аргументами.Беслан Кобахия вспомнил личные качества Тараса Шамба и его принцип: не тратить силы на борьбу с темнотой, а "зажечь хотя бы одну свечу".

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, история, абхазия, видео