https://sputnik-abkhazia.ru/20261003/ushel-iz-zhizni-anatoliy-kashpirovskiy-1066118432.html

Ушел из жизни Анатолий Кашпировский

Ушел из жизни Анатолий Кашпировский

Sputnik Абхазия

Кашпировский был одним из самых узнаваемых людей позднего СССР. В странах постсоветского пространства он прежде всего известен сеансами "психотерапии". 03.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-03T13:05+0300

2026-10-03T13:05+0300

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новости

анатолий кашпировский

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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Советский и россиский психотерапевт, ведущий телепрограммы "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского" умер в возрасте 87 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на его директора Сергея Рудых.По данным музыкального продюсера Сергея Дворцова, причиной смерти стал комплекс заболеваний, в том числе сахарный диабет.Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Украинской ССР. Окончил Винницкиий мединститут, после чего 28 лет работал в психиатрической больнице. Его сеансы "удаленного исцеления" приобрели вирокую популярность в СССР в конце 1989 года.В 1993-м Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Спустя два года переехал в США.

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новости, анатолий кашпировский