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Ушел из жизни Анатолий Кашпировский
Ушел из жизни Анатолий Кашпировский
Sputnik Абхазия
Кашпировский был одним из самых узнаваемых людей позднего СССР. В странах постсоветского пространства он прежде всего известен сеансами "психотерапии". 03.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-03T13:05+0300
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2026-10-03T13:06+0300
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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Советский и россиский психотерапевт, ведущий телепрограммы "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского" умер в возрасте 87 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на его директора Сергея Рудых.По данным музыкального продюсера Сергея Дворцова, причиной смерти стал комплекс заболеваний, в том числе сахарный диабет.Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Украинской ССР. Окончил Винницкиий мединститут, после чего 28 лет работал в психиатрической больнице. Его сеансы "удаленного исцеления" приобрели вирокую популярность в СССР в конце 1989 года.В 1993-м Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Спустя два года переехал в США.
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новости, анатолий кашпировский
новости, анатолий кашпировский
Ушел из жизни Анатолий Кашпировский
13:05 03.10.2026 (обновлено: 13:06 03.10.2026)
Кашпировский был одним из самых узнаваемых людей позднего СССР. В странах постсоветского пространства он прежде всего известен сеансами "психотерапии".
СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Советский и россиский психотерапевт, ведущий телепрограммы "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского" умер в возрасте 87 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на его директора Сергея Рудых.
По данным музыкального продюсера Сергея Дворцова, причиной смерти стал комплекс заболеваний, в том числе сахарный диабет.
Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Украинской ССР. Окончил Винницкиий мединститут, после чего 28 лет работал в психиатрической больнице. Его сеансы "удаленного исцеления" приобрели вирокую популярность в СССР в конце 1989 года.
В 1993-м Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Спустя два года переехал в США.