Культурная афиша Абхазии: концерты, спектакли, выставки и праздник урожая
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка "Море не волнуется"
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Культурная афиша Абхазии с 5 по 11 октября. Читайте и планируйте свой культурный отдых.
Государственный концертный зал Пицундского храма
6 октября в 17:00 – концерт органной музыки в исполнении лауреата международных премий Валерия Барганджия.
9 и 11 октября в 17:00 – концерт органной музыки в исполнении Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия.
9 и 11 октября в 17:00 – концерт органной музыки в исполнении Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия.
"Лыхнашта"
11 октября с 10:00 – ежегодный праздник урожая в селе Лыхны Гудаутского района.
Абхазский драматический театр
5 октября в 19:00 – спектакль "Женитьба".
РУСДРАМ
5 октября в 19:00 – спектакль "Отцы и дети".
6 октября в 19:00 – спектакль "Эдит Пиаф".
7 октября в 19:00 – спектакль "Кто боится Вирджинии Вульф".
8 октября в 19:00 – спектакль "Пролетая над гнездом кукушки".
9 октября в 19:00 – спектакль "Пастух Махаз".
10 октября 19:00 – спектакль "Виндзорские проказницы".
11 октября в 14:00 – детский спектакль "Хайт, или сказка без конца".
11 октября в 19:00 – спектакль "Метод".
6 октября в 19:00 – спектакль "Эдит Пиаф".
7 октября в 19:00 – спектакль "Кто боится Вирджинии Вульф".
8 октября в 19:00 – спектакль "Пролетая над гнездом кукушки".
9 октября в 19:00 – спектакль "Пастух Махаз".
10 октября 19:00 – спектакль "Виндзорские проказницы".
11 октября в 14:00 – детский спектакль "Хайт, или сказка без конца".
11 октября в 19:00 – спектакль "Метод".
Национальная картинная галерея
До 21 октября – выставка работ Сергея Габелия.
До 25 октября — выставка Батала Джапуа "Аиаҵәа".
До 25 октября — выставка Батала Джапуа "Аиаҵәа".
Центральный выставочный зал
До 13 декабря – выставка русской живописи "Море не волнуется".
Дом смотрителя маяка
До 13 октября – выставки "Воспоминания" художниц Ани Самсония и Дарьи Шипицыной.
Дом смотрителя маяка
До 13 октября – выставки "Воспоминания" художниц Ани Самсония и Дарьи Шипицыной.