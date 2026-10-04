https://sputnik-abkhazia.ru/20261004/kulturnaya-afisha-abkhazii-kontserty-spektakli-vystavki-i-prazdnik-urozhaya-1066130270.html

Культурная афиша Абхазии: концерты, спектакли, выставки и праздник урожая

Культурная афиша Абхазии: концерты, спектакли, выставки и праздник урожая

Sputnik Абхазия

Культурная афиша Абхазии с 5 по 11 октября. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 04.10.2026, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

культура

театр

центральный выставочный зал г. сухум

русдрам

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Государственный концертный зал Пицундского храма6 октября в 17:00 – концерт органной музыки в исполнении лауреата международных премий Валерия Барганджия.9 и 11 октября в 17:00 – концерт органной музыки в исполнении Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия."Лыхнашта"11 октября с 10:00 – ежегодный праздник урожая в селе Лыхны Гудаутского района.Абхазский драматический театр 5 октября в 19:00 – спектакль "Женитьба".РУСДРАМ5 октября в 19:00 – спектакль "Отцы и дети".6 октября в 19:00 – спектакль "Эдит Пиаф".7 октября в 19:00 – спектакль "Кто боится Вирджинии Вульф".8 октября в 19:00 – спектакль "Пролетая над гнездом кукушки".9 октября в 19:00 – спектакль "Пастух Махаз".10 октября 19:00 – спектакль "Виндзорские проказницы".11 октября в 14:00 – детский спектакль "Хайт, или сказка без конца".11 октября в 19:00 – спектакль "Метод".Национальная картинная галереяДо 21 октября – выставка работ Сергея Габелия.До 25 октября — выставка Батала Джапуа "Аиаҵәа".Центральный выставочный залДо 13 декабря – выставка русской живописи "Море не волнуется".Дом смотрителя маякаДо 13 октября – выставки "Воспоминания" художниц Ани Самсония и Дарьи Шипицыной.

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абхазия, культура, театр, центральный выставочный зал г. сухум, русдрам