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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20261004/tri-cheloveka-postradali-iz-za-padeniya-oblomkov-bpla-v-krasnodarskom-krae-1066131739.html
Три человека пострадали из-за падения обломков БпЛА в Краснодарском крае
Три человека пострадали из-за падения обломков БпЛА в Краснодарском крае
Sputnik Абхазия
За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 559 украинских БпЛА над российскими регионами, в том числе над Краснодарским краем. 04.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-04T14:28+0300
2026-10-04T14:28+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Три человека пострадали из-за падения обломков БпЛА в Темрюкском районе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. В результате падения частей беспилотника произошло возгорание на территории одного из предприятий, три человека получили травмы. Им оказывается необходимая помощь.На месте работают оперативные и специальные службы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261003/1066118568.html
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новости, россия, спецоперация

Три человека пострадали из-за падения обломков БпЛА в Краснодарском крае

14:28 04.10.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкГруппа противодействия БПЛА спецназа "Ахмат" МО РФ
Группа противодействия БПЛА спецназа Ахмат МО РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 04.10.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 559 украинских БпЛА над российскими регионами, в том числе над Краснодарским краем.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Три человека пострадали из-за падения обломков БпЛА в Темрюкском районе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
В результате падения частей беспилотника произошло возгорание на территории одного из предприятий, три человека получили травмы. Им оказывается необходимая помощь.
На месте работают оперативные и специальные службы.
Боевое слаживание военнослужащих мотострелковой бригады группировки войск Север - Sputnik Абхазия, 1920, 03.10.2026
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