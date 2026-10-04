https://sputnik-abkhazia.ru/20261004/tri-cheloveka-postradali-iz-za-padeniya-oblomkov-bpla-v-krasnodarskom-krae-1066131739.html

Три человека пострадали из-за падения обломков БпЛА в Краснодарском крае

Три человека пострадали из-за падения обломков БпЛА в Краснодарском крае

Sputnik Абхазия

За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 559 украинских БпЛА над российскими регионами, в том числе над Краснодарским краем. 04.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-04T14:28+0300

2026-10-04T14:28+0300

2026-10-04T14:28+0300

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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Три человека пострадали из-за падения обломков БпЛА в Темрюкском районе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. В результате падения частей беспилотника произошло возгорание на территории одного из предприятий, три человека получили травмы. Им оказывается необходимая помощь.На месте работают оперативные и специальные службы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261003/1066118568.html

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