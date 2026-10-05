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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261005/proizvodstvennyy-kalendar-na-2027-god-1066157410.html
Производственный календарь на 2027 год
Производственный календарь на 2027 год
Sputnik Абхазия
Кабмин Абхазии утвердил производственный календарь на 2027 год. 05.10.2026, Sputnik Абхазия
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Кабмин Абхазии утвердил производственный календарь на 2027 год. В январе республику ждет 18 выходных дней. В связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся следующие выходные: Дату Курбанныхуа объявят не позднее 10 дней до наступления праздника, этот день также будет выходным.
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кабмин абхазии, календари, выходные, инфографика, мультимедиа, абхазия, инфографика
кабмин абхазии, календари, выходные, инфографика, мультимедиа, абхазия, инфографика

Производственный календарь на 2027 год

16:25 05.10.2026 (обновлено: 17:46 05.10.2026)
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Производственный календарь на 2027 год - Sputnik Абхазия
Производственный календарь на 2027 год - Sputnik Абхазия
Кабмин Абхазии утвердил производственный календарь на 2027 год.
В январе республику ждет 18 выходных дней.
В связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся следующие выходные:
2 января на 13 января;
3 января на 1 октября;
1 мая на 3 мая;
2 мая на 4 мая;
9 мая на 10 мая;
23 мая на 24 мая;
28 августа на 30 августа.
Дату Курбанныхуа объявят не позднее 10 дней до наступления праздника, этот день также будет выходным.
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