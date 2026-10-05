https://sputnik-abkhazia.ru/20261005/proizvodstvennyy-kalendar-na-2027-god-1066157410.html

Производственный календарь на 2027 год

Производственный календарь на 2027 год

Sputnik Абхазия

Кабмин Абхазии утвердил производственный календарь на 2027 год. 05.10.2026, Sputnik Абхазия

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Кабмин Абхазии утвердил производственный календарь на 2027 год. В январе республику ждет 18 выходных дней. В связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся следующие выходные: Дату Курбанныхуа объявят не позднее 10 дней до наступления праздника, этот день также будет выходным.

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