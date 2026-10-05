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Производственный календарь на 2027 год
Производственный календарь на 2027 год
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Кабмин Абхазии утвердил производственный календарь на 2027 год. 05.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-05T16:25+0300
2026-10-05T16:25+0300
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Кабмин Абхазии утвердил производственный календарь на 2027 год. В январе республику ждет 18 выходных дней. В связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся следующие выходные: Дату Курбанныхуа объявят не позднее 10 дней до наступления праздника, этот день также будет выходным.
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Производственный календарь на 2027 год
16:25 05.10.2026 (обновлено: 17:46 05.10.2026)
Кабмин Абхазии утвердил производственный календарь на 2027 год.
В январе республику ждет 18 выходных дней.
В связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся следующие выходные:
28 августа на 30 августа.
Дату Курбанныхуа объявят не позднее 10 дней до наступления праздника, этот день также будет выходным.