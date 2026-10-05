https://sputnik-abkhazia.ru/20261005/vtoroy-grantovyy-konkurs-sozidateli-abkhazii-kto-mozhet-pretendovat-na-podderzhku--1066141980.html

Второй грантовый конкурс "Созидатели Абхазии": кто может претендовать на поддержку

Второй грантовый конкурс "Созидатели Абхазии": кто может претендовать на поддержку

Sputnik Абхазия

В Абхазии идет прием заявок на второй грантовый конкурс "Созидатели Абхазии". Общий бюджет конкурса — 150 миллионов рублей. Кто вообще может получить эту... 05.10.2026, Sputnik Абхазия

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Прием заявок на грантовый конкурс "Созидатели Абхазии" Sputnik Абхазия Прием заявок на грантовый конкурс "Созидатели Абхазии"

В Абхазии идет прием заявок на второй грантовый конкурс "Созидатели Абхазии". Общий бюджет конкурса — 150 миллионов рублей. Кто вообще может получить эту поддержку? Какие проекты ждут сами организаторы? И как правильно подать заявку? Об этом в эфире радио Sputnik говорим с директором Центра социальных технологий "Гарант" Мариной Михайловой.Слушайте подкаст.

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