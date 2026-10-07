Музыкант и звукорежиссер: в Абхазии простились с Ревазом Нармания
15:00 07.10.2026 (обновлено: 15:01 07.10.2026)
© Sputnik / Леон Адлейба Сотрудники Генеральной прокуратуры Абхазии во главе с генпрокурором Адгуром Агрба возложили цветы у Посольства Российской Федерации в Абхазии в память о жертвах террористического акта в Подмосковье.
© Sputnik / Леон Адлейба
Подписаться
В 80-х годах прошлого века Реваз Нармания организовал при Дворце культуры Очамчыры детский вокально-инструментальный ансамбль "Анбан", где выросла целая плеяда талантливых музыкантов.
В 2021 году президент Аслан Бжания присвоил Ревазу Нармания звание "Заслуженный работник культуры Абхазии". Он ушел из жизни в 75 лет.
Создание ансамбля "Анбан"
Актер Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Джамбул Жордания знал Реваза Нармания с юности, поскольку жили они по соседству в Очамчыре.
© FotoРеваз Нармания
Реваз Нармания
© Foto
"Реваз Нармания, Саша Шоуа и я – соседи в Очамчыре, но нас связывало гораздо большее – это дружба и творческое составляющее. В Очамчырском Доме культуры, где к тому времени работал Реваз Нармания, была инициатива создать детский эстрадный ансамбль. Мы с Сашей Шоуа попали в этот коллектив", – поделился он воспоминаниями.
Тогда Жордания было 15 лет, с того момента началась история его дружбы с Нармания.
"Он был гораздо старше меня, к тому времени Реваз был достаточно известным музыкантом, он один из основателей группы "Апсилы", в ней играли Заур Зухба, Отар Хунцария, Рустам Конджария", – заметил Жордания.
Реваз Нармания играл на многих инструментах, среди которых были барабаны, бас-гитары, клавишные.
"В 1986 году, когда ансамбль собрался, нас было 12 человек, там были вокалисты и мы, инструменталисты – Саша Шоуа, я и еще несколько человек", – говорит Жордания.
Отец в творческом пути
Жордания сказал, что считает Реваза Нармания своим "отцом" в творческом развитии, учитывая влияние, которое он на него оказал.
"Он для меня отец с творческой стороны. Я ему это сказал недавно, и ему это очень понравилось. Это человек, у которого я многому научился, я учился тому, как он общался с детьми, как вел себя как культурный человек, как он строил детские концерты", – подчеркнул он.
В ансамбле "Анбан" Джамбул Жордания выступал с 1986 по 1990 годы, затем ушел в армию.
"В 1992-м я вернулся из армии, потом началась война, и мы не виделись три года. После того как Резо переехал в Сухум, мы здесь с ним часто виделись. В одно время он работал на телевидении, в силу каких-то обстоятельств ушел с телевидения и начал работать в филармонии", – рассказал Джамбул.
Нармания долгое время проработал и в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера.
"Он проработал у нас звукорежиссером немалое время. До 2017 года работал с нами здесь, потом ушел и работал только в филармонии. Все это время мы были в близком общении не только по работе, но часто ходили в гости друг к другу", – заметил Жордания.
Он также рассказал, что Реваз Нармания был профессиональным театральным режиссером.
"Как он говорил, никогда не занимался театральными постановками, но один раз я его уговорил у нас в театре поставить один детский утренник. Это была его единственная театральная работа. В основном он занимался музыкой и звукорежиссурой", – подчеркнул Жордания.