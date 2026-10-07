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Турбаза
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Пресс-конференция с председателем партии "Единая Абхазия" состоится в Sputnik
Пресс-конференция с председателем партии "Единая Абхазия" состоится в Sputnik
Sputnik Абхазия
9 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция с председателем партии "Единая Абхазия"... 07.10.2026, Sputnik Абхазия
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9 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция с председателем партии "Единая Абхазия" Алхасом Барзания.Тема конференции — "Итоги работы "Единой Абхазии" за год, с проведения VII съезда РПП в 2025 году". Спикер подведет итоги работы партии за год, расскажет о планах.
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Пресс-конференция с председателем партии "Единая Абхазия" состоится в Sputnik

18:07 07.10.2026 (обновлено: 18:08 07.10.2026)
© SputnikVII съезд партии "Единая Абхазия" стартовал в Сухуме
VII съезд партии Единая Абхазия стартовал в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 07.10.2026
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9 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция с председателем партии "Единая Абхазия" Алхасом Барзания.
Тема конференции — "Итоги работы "Единой Абхазии" за год, с проведения VII съезда РПП в 2025 году".

Спикер подведет итоги работы партии за год, расскажет о планах.
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