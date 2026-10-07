https://sputnik-abkhazia.ru/20261007/press-konferentsiya-s-predsedatelem-partii-edinaya-abkhaziya-sostoitsya-v-sputnik-1066198624.html

Пресс-конференция с председателем партии "Единая Абхазия" состоится в Sputnik

Пресс-конференция с председателем партии "Единая Абхазия" состоится в Sputnik

Sputnik Абхазия

9 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция с председателем партии "Единая Абхазия"... 07.10.2026, Sputnik Абхазия

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пресс-центр

абхазия

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9 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция с председателем партии "Единая Абхазия" Алхасом Барзания.Тема конференции — "Итоги работы "Единой Абхазии" за год, с проведения VII съезда РПП в 2025 году". Спикер подведет итоги работы партии за год, расскажет о планах.

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