Пресс-конференция с председателем партии "Единая Абхазия" состоится в Sputnik
18:07 07.10.2026 (обновлено: 18:08 07.10.2026)
© SputnikVII съезд партии "Единая Абхазия" стартовал в Сухуме
© Sputnik
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9 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция с председателем партии "Единая Абхазия" Алхасом Барзания.
Тема конференции — "Итоги работы "Единой Абхазии" за год, с проведения VII съезда РПП в 2025 году".
Спикер подведет итоги работы партии за год, расскажет о планах.
Спикер подведет итоги работы партии за год, расскажет о планах.