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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Ремонт дорог, последствия стихии и аудит: Гамисония о работе УКС в 2026 году
Ремонт дорог, последствия стихии и аудит: Гамисония о работе УКС в 2026 году
Sputnik Абхазия
По опыту начальника Управления капитального строительства Абхазии Демира Гамисония, таких масштабных и частых стихийных бедствий, как за последнее время, в... 07.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-07T20:39+0300
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По опыту начальника Управления капитального строительства Абхазии Демира Гамисония, таких масштабных и частых стихийных бедствий, как за последнее время, в стране не происходило уже много лет.Паводки и оползни наносят серьезный ущерб инфраструктуре и жителям страны. УКС и подрядные организации стараются оперативно решать эти проблемы.По словам Гамисония, в Ткуарчалском районе последствия паводков полностью устранены. Сейчас проводятся плановые работы, среди которых строительство пострадавших от паводков мостов и дорог.Он также напомнил, что разрушенную оползнем водопроводную магистраль в селе Дурипш Гудаутского района удалось запустить по временной схеме. В эти дни продолжается строительство новой водопроводной линии.Идет и ремонт дорог. В рамках российской Инвестиционной программы, а также за счет дополнительных средств, которые удалось изыскать благодаря договоренностям Бадры Гунба и Владимира Путина, выделен один миллиард рублей на ремонт 50 километров дорожного полотна по всей стране.
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абхазия, благоустройство, абхазия: благоустройство районов и городов, видео, мультимедиа, видео

Ремонт дорог, последствия стихии и аудит: Гамисония о работе УКС в 2026 году

20:39 07.10.2026
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По опыту начальника Управления капитального строительства Абхазии Демира Гамисония, таких масштабных и частых стихийных бедствий, как за последнее время, в стране не происходило уже много лет.
Паводки и оползни наносят серьезный ущерб инфраструктуре и жителям страны. УКС и подрядные организации стараются оперативно решать эти проблемы.
По словам Гамисония, в Ткуарчалском районе последствия паводков полностью устранены. Сейчас проводятся плановые работы, среди которых строительство пострадавших от паводков мостов и дорог.
Он также напомнил, что разрушенную оползнем водопроводную магистраль в селе Дурипш Гудаутского района удалось запустить по временной схеме. В эти дни продолжается строительство новой водопроводной линии.
Идет и ремонт дорог. В рамках российской Инвестиционной программы, а также за счет дополнительных средств, которые удалось изыскать благодаря договоренностям Бадры Гунба и Владимира Путина, выделен один миллиард рублей на ремонт 50 километров дорожного полотна по всей стране.
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